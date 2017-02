«Por una cabeza»: Το πιο όμορφο tango στην ιστορία του κινηματογράφου

Μια συναρπαστική μελωδία, που στο άκουσμά της «ταξιδεύεις» σε άλλα μέρη και σε άλλες εποχές.



“Por una cabeza”. Μια συναρπαστική μελωδία, που στο άκουσμά της «ταξιδεύεις» σε άλλα μέρη και σε άλλες εποχές. H αριστουργηματική μελωδία του Carlos Gardel, “Por una cabeza” («Για μίαν κεφαλή», και πιο συγκεκριμένα «για ένα κεφάλι αλόγου») είναι από τους πιο ερωτικούς κι αισθησιακούς ρυθμούς για τανγκό…



Οι περισσότεροι, ίσως, φέρνουν στο μυαλό τους την υπέροχη ταινία «Άρωμα γυναίκας» με τον άνθρωπο-σταθμό στη χρυσή εποχή του Χόλλυγουντ, να το χορεύει. Εκείνον που ερμήνευσε μερικούς από τους πιο αξιομνημόνευτους ρόλους στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου. Τον άντρα που ήξερε πώς να εντοπίζει τις γυναίκες μόνο από το «άρωμά» τους. Τον συγκλονιστικό Αλ Πατσίνο.



Ίσως η διασημότερη σκηνή της ταινίας. Ο Αλ Πατσίνο υποδύεται έναν τυφλό και οξύθυμο συνταξιούχο στρατιωτικό – τον Σλέιντ- που προσλαμβάνει έναν νεαρό μαθητή ως βοηθό του. Ο τίτλος της, «Άρωμα Γυναίκας», αναφέρεται στην ικανότητα του Σλέιντ να εντοπίζει τις όμορφες γυναίκες μόνο από το άρωμά τους. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, γνωρίζει και την πανέμορφη Ντόνα (Γκαμπριέλ Ανουάρ). Εκείνη περιμένει το φίλο της σε ένα ακριβό εστιατόριο. Ο γοητευτικός Σλέιντ (Αλ Πατσίνο) της ζητά να χορέψουν… Η Ντόνα διστάζει, αλλά ο Σλέιντ την καθησυχάζει λέγοντάς της ότι θα την καθοδηγήσει εκείνος… Αποτέλεσμα; ‘Ένα μεθυστικό ταγκό που συνεπαίρνει όλες τις αισθήσεις… Ένας από τους ομορφότερους χορούς στην ιστορία του κινηματογράφου…





Μπορεί οι περισσότεροι να θυμόμαστε αυτή τη μοναδική μελωδία από το «Άρωμα Γυναίκας», ωστόσο ακούστηκε σε διαφορετικές εκτελέσεις και σε άλλες ταινίες- πολύ γνωστές μάλιστα.

Κάποιες από αυτές είναι….»Λίστα του Σίντλαιρ», «Φρίντα», «Αληθινά Ψέματα», «Delicatessen», «Ο Αη Βασίλης είναι Λέρα», «Όλοι οι Άνθρωποι του Βασιλιά».

Στην ταινία «Φρίντα», ακούγεται από ένα ραδιόφωνο η πιο παλιά εκτέλεσή του.

Η αισθαντική του μελωδία δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα υπέροχο ερωτικό τραγούδι. Οι στίχοι του, όμως, μιλούν για ένα άλογο που χάνει στον ιππόδρομο σε στημένη κούρσα…



Δημιουργοί του ήταν στους στίχους ο Alfredo Le Pera και στη μουσική ο σπουδαίος ερμηνευτής Carlos Gardel.Οι στίχοι μιλούν για έναν gambler ο οποίος συγκρίνει το πάθος του για τον ιππόδρομο με το πάθος του για τις γυναίκες. Και… παρά τα όσα λέγονται πως όποιος χάνει στα χαρτιά ή στον τζόγο, κερδίζει στην αγάπη…τελικά χάνει και στα δύο.

Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία «Tango Βar», η οποία γυρίστηκε τον Φεβρουάριο 1935 στα στούντιο της Paramount στο Long Island. Είναι συγκλονιστικό ότι 4 μήνες αργότερα, ο Carlos Gardel χάνει τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα στο Medellin. Η ταινία κάνει πρεμιέρα τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, 2 μήνες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους…

Όσα χρόνια και αν περάσουν, το «Por una cabeza» θα παραμένει το πιο αγαπημένο τανγκό που «γεννήθηκε» ποτέ…





Por una cabeza…

Por una cabeza, de un noble potrillo

Que justo en la raya, afloja al llegar

Y que al regresar, parece decir

No olvides, hermano

Vos sabes, no hay que jugar

Por una cabeza, metejón de un día

De aquella coqueta y risueña mujer

Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo

Quema en una hoguera

Todo mi querer

Por una cabeza, todas las locuras

Su boca que besa

Borra la tristeza

Calma la amargura

Por una cabeza

Si ella me olvida

Qué importa perderme

Mil veces la vida

Para qué vivir

Cuántos desengaños, por una cabeza

Yo juré mil veces no vuelvo a insistir

Pero si un mirar me hiere al pasar

Su boca de fuego

Otra vez quiero besar

Losing by a head…

Losing by a head of a noble horse

who slackens just down the stretch

and when it comes back it seems to say:

don`t forget brother,

You know, you shouldn`t bet.

Losing by a head, instant violent love

of that flirtatious and cheerful woman

who, swearing with a smile

a love she`s lying about,

burns in a blaze all my love.

Losing by a head

there was all that madness;

her mouth in a kiss

wipes out the sadness,

it soothes the bitterness.

Losing by a head

if she forgets me,

no matter to lose

my life a thousand times;

what to live for?

Many deceptions, loosing by a head…

I swore a thousand times not to insist again

but if a look sways me on passing by

her lips of fire, I want to kiss once more.

Enough of race tracks, no more gambling,

a photo-finish I`m not watching again,

but if a pony looks like a sure thing on Sunday,

I`ll bet everything again, what can I do?

Για μια κεφαλή…

Χάνοντας «για ένα κεφάλι» κάποιου καθαρόαιμου

που «κρατήθηκε» στην τελική ευθεία

και επιστρέφοντας σαν να μου έλεγε

μην ξεχνάς, αδελφέ

ξέρεις, δεν έπρεπε να τζογάρεις…

«για ένα κεφάλι» χάνεις και στον έρωτα

για αυτή τη φιλάρεσκη και πρόσχαρη γυναίκα

που σου ορκίζεται με το χαμόγελο

για ένα ψεύτικο έρωτα

καίει στην πυρά τον έρωτά μου

χάνοντας «για ένα κεφάλι»

αυτή ήταν όλη η τρέλα μου

το στόμα της στο φιλί

σκούπιζε τη θλίψη μου

μαλάκωνε την πίκρα

χάνοντας «για ένα κεφάλι»

αν με ξεχάσει

δεν έχω λόγο να ζω

χίλιες φορές τη ζωή μου

γιατί να ζω…

τόσες ψευδαισθήσεις, χάνοντας «για ένα κεφάλι»…

yo jure mil veces no vuelvo a insistir (Ορκίστηκα χιλιάδες φορές να μην ξαναεπιμείνω)

pero si un mirar me hiere al pasar, (αλλά μόλις η ματιά της μ’ αγγίξει)

su boca de fuego, otra vez, quiero besar (τα χείλη της από φωτιά θέλω να φιλήσω άλλη μια φορά)

Basta de carreras, se acabo la timba, (αρκετά με τις κούρσες, φτάνει με τον τζόγο)

final reñido yo no vuelvo a ver (δε ξαναβλέπω φωτο-φίνις)

pero si algun pingo llega a ser fija el domingo (μα και αν ένα αλογάκι μοιάσει με «σίγουρο» την Κυριακή)

yo me juego entero, que le voy a hacer (θα παίξω τα ρέστα μου. Δε γίνεται να κάνω αλλιώς).