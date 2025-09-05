Άγγελος Μπαρμπαγιάννης: Ο ήρωας πυροσβέστης που μπήκε στη φωτιά για να σώσει τους συναδέλφους του

Καλοκαίρι 1999. Στη Χίο, μια δασική πυρκαγιά ξεσπά με ορμή και μέσα σε λίγα λεπτά εξελίσσεται σε κόλαση φωτιάς. Ο άνεμος δυναμώνει, οι φλόγες θεριεύουν και η μάχη των πυροσβεστών μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης. Εκείνη τη μοιραία στιγμή, ο τότε υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, Άγγελος Μπαρμπαγιάννης, θα πάρει μια απόφαση που θα τον αναδείξει σε σύμβολο ηρωισμού.

«Μπαίνεις χωρίς να μετράς»

Μέσα στο πύρινο μέτωπο, η πυροσβέστης Ιωάννα Τασσοπούλου καταρρέει. Δίπλα της, ο Σταύρος Καρβουνιάρης βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο. Ο Άγγελος, χωρίς να σκεφτεί τον εαυτό του, πέφτει μέσα στις φλόγες για να τους σώσει. «Όταν ακούς μια φωνή βοήθειας, δεν μετράς. Μπαίνεις. Το καθήκον μας είναι η ζωή», έχει δηλώσει χρόνια αργότερα.

Η Ιωάννα δυστυχώς δεν τα καταφέρνει, ενώ ο Σταύρος υποκύπτει λίγες ημέρες μετά στα τραύματά του. Ο Άγγελος βγαίνει ζωντανός, αλλά σημαδεμένος για πάντα: το 60% του σώματός του έχει καλυφθεί από εγκαύματα.

Η μάχη μετά τη φωτιά

Ακολουθούν 18 δύσκολα χειρουργεία, μήνες νοσηλείας και μια εξίσου σκληρή μάχη με την ψυχή του. «Υπήρξαν στιγμές που δεν άντεχα. Το σώμα μου πονούσε, αλλά η ψυχή μου ακόμα περισσότερο», έχει εξομολογηθεί. Κι όμως, δεν λύγισε. Στάθηκε ξανά στα πόδια του, κουβαλώντας στο σώμα και στην καρδιά του τα σημάδια εκείνης της ημέρας.

«Θα το ξανάκανα και σήμερα»

Σε συνεντεύξεις του, με φωνή που ραγίζει καρδιές, ο Άγγελος Μπαρμπαγιάννης τονίζει: «Αν χρειαζόταν, θα το ξανάκανα σήμερα. Δεν μετανιώνω. Εκείνη τη στιγμή, ο συνάδελφος, ο άνθρωπος, είναι πάνω απ’ όλα. Οι πυροσβέστες δεν σκεπτόμαστε τον κίνδυνο προκειμένου να σωθεί μια ζωή ή μια περιουσία. Βέβαια, δεν πας να πέσεις στη φωτιά απροετοίμαστος. Γνωρίζουμε όμως ότι διακινδυνεύουμε σε κάθε περίπτωση γιατί καμιά φωτιά δεν είναι ίδια με κάποια παρόμοια. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή… Αν δεν μπεις μέσα στη φωτιά ώστε να κατευθύνεις τον αυλό δεν μπορεί να σβήσει η φωτιά. Σίγουρα θα το ξαναέκανα. Εξάλλου δίνουμε τον όρκο ότι θα σώζουμε πάντα ζωές…»

Τα λόγια του δεν είναι απλώς μια φράση· είναι η πεμπτουσία της αυταπάρνησης. Είναι η φωνή ενός ανθρώπου που ξέρει τι σημαίνει να ρισκάρεις τη ζωή σου για τον άλλον.

Ο άνθρωπος που έγινε σύμβολο

Η ιστορία του Άγγελου Μπαρμπαγιάννη δεν αφορά μόνο έναν ηρωικό πυροσβέστη. Αφορά την ίδια την έννοια της προσφοράς και της ανθρωπιάς. Οι ουλές του δεν είναι απλώς τραύματα — είναι τα παράσημα ενός ανθρώπου που έμαθε να βάζει τον άλλον πάνω από τον εαυτό του.

Σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα μετά, η πράξη του εξακολουθεί να εμπνέει. Γιατί ο Άγγελος Μπαρμπαγιάννης δεν είναι μόνο ένας πυροσβέστης που έζησε τη φωτιά. Είναι ο άνθρωπος που απέδειξε ότι ακόμα και στο πιο σκοτεινό μέτωπο, η ανθρωπιά μπορεί να λάμψει πιο δυνατά από τις φλόγες.

Παρακολουθήστε συνέντευξη του Άγγελου Μπαρμπαγιάννη