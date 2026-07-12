Άνοιξε στην Ελλάδα το πρώτο σούπερ μάρκετ όπου όλα κοστίζουν 1 εupώ και αμέσως έγινε viral χωρίς διαφήμιση

Ένα πρωτότυπο επιχειρηματικό εγχείρημα που έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση άνοιξε τις πόρτες του στη Λάρισα. Πρόκειται για το «Food Market του ενός ευρώ», ένα διώροφο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, όπου όλα σχεδόν τα προϊόντα πωλούνται στην ίδια τιμή: μόλις 1 ευρώ. Το νέο κατάστημα έχει γίνει viral μέσα σε λίγες εβδομάδες λειτουργίας αν και δεν έχει προηγηθεί οργανωμένη διαφημιστική καμπάνια, προσελκύοντας καθημερινά πλήθος καταναλωτών, ακόμη και από γειτονικούς νομούς.

Η ιδιαιτερότητα του καταστήματος βρίσκεται στο γεγονός ότι συνδυάζει επώνυμα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, διατηρώντας ενιαία τιμή για όλα. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, δύο ή και τρία τεμάχια του ίδιου προϊόντος πωλούνται μαζί στην τιμή του ενός ευρώ, κάτι που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών που αναζητούν οικονομικές λύσεις απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Μανδηλαρά και αναπτύσσεται σε δύο ορόφους. Στο ισόγειο φιλοξενούνται κυρίως τρόφιμα, χυμοί, άλευρα, αναψυκτικά, κατεψυγμένα προϊόντα και άλλα είδη καθημερινής διατροφής, ενώ στον επάνω όροφο υπάρχουν είδη οικιακής χρήσης, καθαριστικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Στα ράφια του μπορεί κανείς να βρει γνωστά προϊόντα όπως σοκολάτες Milka, μπισκότα Αλλατίνη, οδοντόκρεμες Colgate, αποσμητικά Fa, απορρυπαντικά Rol, χυμούς, καθώς και αρκετά ακόμη επώνυμα είδη που στα περισσότερα σούπερ μάρκετ πωλούνται σε σημαντικά υψηλότερες τιμές. Παράλληλα, διατίθενται και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ υπάρχουν ακόμη και κατεψυγμένα τρόφιμα σε τιμή ενός ευρώ.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, καθημερινά σχηματίζονται ουρές στα ταμεία, ενώ το κατάστημα έχει αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα κυρίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη διάδοση από στόμα σε στόμα. Εκτός από κατοίκους της Λάρισας, το επισκέπτονται καταναλωτές από τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, ενώ οι ιδιοκτήτες φέρονται να εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο επέκτασης του brand και σε άλλες πόλεις της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.

Το νέο μοντέλο πώλησης έχει προκαλέσει και συζητήσεις στον εμπορικό κόσμο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, χαρακτήρισε το εγχείρημα «σημείο των καιρών», επισημαίνοντας ότι η ακρίβεια οδηγεί τους καταναλωτές στην αναζήτηση των χαμηλότερων δυνατών τιμών. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο και σημείωσε ότι πιθανότατα αρκετά από τα επώνυμα προϊόντα προέρχονται από παράλληλες εισαγωγές καθώς θεωρεί απίθανο να έχουν συναινέσει οι μητρικές εταιρείες σε τέτοια κοστολόγηση. Επισήμανε επίσης ότι τίθεται ζήτημα ανταγωνισμού απέναντι στις παραδοσιακές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως τελικός κριτής θα είναι ο ίδιος ο καταναλωτής.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κύριος Παπαδόπουλος στο financialreport.gr

«Το είδαμε πριν από μερικές εβδομάδες στο κέντρο της Λάρισας και όντως μας φάνηκε περίεργο, πως μπορεί να έχει τόσο χαμηλές τιμές και μάλιστα σε αρκετά επώνυμα προϊόντα και σε τρόφιμα. Προφανώς σε αυτά γίνεται εισαγωγή από άλλη χώρα, καθώς το θεωρώ απίθανο να έχουν συναινέσει οι μεγάλες εταιρείες στο να δίνουν τα προϊόντα τους σε τόσο χαμηλές τιμές. Θα το χαρακτήριζα ‘’σημείο των καιρών’’, καθώς ο κόσμος, με δεδομένο ότι πλέον υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι είναι πολλοί αυτοί που μένουν με πολύ λίγα χρήματα λίγο μετά τα μέσα του μήνα, ψάχνει το οικονομικότερο, αναζητά τις προσφορές. Βλέπω ότι έχει κόσμο, το ζητούμενο, όμως, είναι αν ο κόσμος αυτός που το επισκέπτεται για πρώτη φορά, θα ξαναψωνίσει. Όλοι είμαστε καταναλωτές και αναζητούμε το value for money σε αυτές τις εποχές, το ζήτημα, όμως, είναι ότι ειδικά σε ό,τι συνδέεται με τα τρόφιμα να υπάρχει προσοχή. Προφανώς και τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού, ειδικά αν μιλάμε για επώνυμα προϊόντα που στα σούπερ μάρκετ τα βρίσκουμε σε διπλάσιες τιμές. Έγκειται, όμως, στους καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους και να αποφασίσουν τί θέλουν να βάλουν στο τραπέζι τους

Σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά συνεχίζουν να πιέζονται από την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, το «Food Market του ενός ευρώ» αποτελεί ένα διαφορετικό εγχείρημα που έχει τραβήξει τα βλέμματα. Το αν θα καταφέρει να διατηρήσει τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και να εδραιωθεί στην αγορά, μένει να φανεί τους επόμενους μήνες, όμως προς το παρόν αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νέα καταστήματα της χώρας.