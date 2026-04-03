Άρια Παπανικολάου: «Συμμετείχα στα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ – Ήταν σαν μια περιπέτεια»

Η Άρια Παπανικολάου μιλά για το πρώτο της βιβλίο, τα προσωπικά της βιώματα και μια ξεχωριστή εμπειρία που έζησε συμμετέχοντας σε διεθνή κινηματογραφική παραγωγή.

Μια ξεχωριστή παρουσίαση με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αυτισμού

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 2 Απριλίου η παρουσίαση του βιβλίου της Άριας Παπανικολάου σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Αθήνας, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού».

Το βιβλίο με τίτλο «Με λένε Άρια» αποτελεί την πρώτη συγγραφική προσπάθεια της 19χρονης, η οποία είναι κόρη του πρώην μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπανικολάου. Στο πλευρό της, σε μια τόσο σημαντική στιγμή, βρέθηκε φυσικά ο πατέρας της, στηρίζοντάς την όπως πάντα σε κάθε της βήμα.

Το μήνυμα πίσω από το βιβλίο της

Η Άρια Παπανικολάου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα, εξηγώντας τι την ώθησε να γράψει το συγκεκριμένο βιβλίο.

«Το βιβλίο μου ονομάζεται “Με λένε Άρια’ και το μήνυμα είναι ότι πρέπει όλοι να συμπεριφέρονται με καλοσύνη και ευγένεια σε άλλους ανθρώπους με αυτισμό. Δεν θέλω να νιώσουν τον πόνο και αυτά που πέρασα εγώ. Όταν ήμουν έφηβη με πρόδωσαν και με πλήγωσαν άσχημα», ανέφερε αρχικά η Άρια Παπανικολάου.

Τα όνειρα και οι προσωπικές της επιθυμίες

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μοιράστηκε και τις πιο προσωπικές της επιθυμίες για το μέλλον.

«Το όνειρό μου είναι να κάνω τον κόσμο καλύτερο και να παντρευτώ και να κάνω παιδιά», είπε χαρακτηριστικά η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου.

Η εμπειρία από την ταινία του Mπραντ Πιτ

Η Άρια Παπανικολάου αποκάλυψε επίσης πως είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» του γνωστού ηθοποιού Μπραντ Πιτ, περιγράφοντας την εμπειρία αυτή ως μια ξεχωριστή περιπέτεια στη ζωή της.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου έχει αναφερθεί στη δύσκολη περίοδο της διάγνωσης της κόρης του με αυτισμό, τονίζοντας ότι αρχικά οι γιατροί είχαν εκφράσει την εκτίμηση, πως ενδεχομένως να μην κατάφερνε ποτέ να μιλήσει κανονικά. Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, η Άρια Παπανικολάου κατάφερε να διαψεύσει αυτές τις προβλέψεις, καθώς σήμερα μιλάει τρεις ξένες γλώσσες.



Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», έχοντας δίπλα του την κόρη του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η Άρια έχει βάλει τη φωνή της στο “Lilo & Stitch” σε κινούμενα σχέδια, στο “Zootopia” τώρα που βγήκε πρόσφατα, έχει παίξει στην “Οδύσσεια” του Νόλαν, της αρέσει να βάζει τη φωνή της σε animation». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και φανταστείτε πως, όταν πήραμε τη διάγνωση του αυτισμού, μας είπαν ότι μπορεί να μη μιλήσει κανονικά ή να μη δέσει τα κορδόνια της και τώρα μιλάει τρεις γλώσσες».



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Δημήτρης Παπανικολάου στάθηκε στη σημασία της συμπερίληψης, υπογραμμίζοντας: «Υπάρχει ένα σύνθημα που έχω και εγώ, που λέω ότι “δεν πεθαίνει κανείς από αυτισμό αλλά μπορεί να πεθάνει από αποκλεισμό”, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η συμπερίληψη, όλο αυτό να αυξάνεται. Έχουμε γυρίσει τον κόσμο τούμπα, γι’ αυτό βλέπετε αυτή την αντεπίθεση. Δεν υπήρχε πάντα. Αυτή είναι η περηφάνια μας μαζί με τη σύζυγό μου για τη δουλειά που έχουμε κάνει».