Άτοκος: Το άγνωστο νησί του Ιονίου όπου τα αγριογούρουνα κολυμπούν δίπλα στους λουόμενους

Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα που μοιάζουν βγαλμένα από ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ και ο Άτοκος είναι σίγουρα ένα από αυτά. Το μικρό, ακατοίκητο νησί του Ιονίου έχει γίνει γνωστό τα τελευταία χρόνια για ένα ασυνήθιστο θέαμα που εντυπωσιάζει όσους το επισκέπτονται: τα άγρια γουρουνάκια που κυκλοφορούν ελεύθερα στις παραλίες και πολλές φορές μπαίνουν στη θάλασσα, κολυμπώντας δίπλα στους λουόμενους.

Ο Άτοκος βρίσκεται ανάμεσα στην Ιθάκη και την Αιτωλοακαρνανία και ανήκει στο σύμπλεγμα των Εχινάδων νήσων. Πρόκειται για έναν μικρό παράδεισο με καταγάλανα νερά, απόκρημνες ακτές και πλούσια φυσική βλάστηση. Το νησί δεν διαθέτει μόνιμους κατοίκους, ξενοδοχεία ή οργανωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις, διατηρώντας έτσι έναν αυθεντικό και σχεδόν παρθένο χαρακτήρα.

Η πιο γνωστή παραλία του είναι η περίφημη «One House Bay», ένας εντυπωσιακός κόλπος με λευκά βότσαλα και κρυστάλλινα νερά που θυμίζουν εξωτικό προορισμό. Εκεί καταφθάνουν καθημερινά σκάφη από την Ιθάκη, τη Λευκάδα, τον Αστακό και άλλες περιοχές του Ιονίου, μεταφέροντας επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά το ιδιαίτερο αυτό κομμάτι της ελληνικής φύσης.

Αυτό που κάνει τον Άτοκο να ξεχωρίζει διεθνώς είναι τα αγριογούρουνα που ζουν ελεύθερα στο νησί. Τα ζώα έχουν εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία και συχνά κατεβαίνουν μέχρι την ακτή, αναζητώντας δροσιά ή τροφή. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι επισκέπτες τα βλέπουν να μπαίνουν στο νερό και να κολυμπούν ανάμεσα στους λουόμενους, δημιουργώντας εικόνες που δύσκολα συναντά κανείς αλλού στην Ευρώπη.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τα γουρουνάκια του Άτοκου έχουν κάνει πολλές φορές τον γύρο του διαδικτύου, μετατρέποντας το μικρό νησί σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους φυσικούς προορισμούς της Ελλάδας. Για άλλους αποτελεί μια αξιοπερίεργη εμπειρία, ενώ για πολλούς ταξιδιώτες είναι η απόδειξη ότι η ελληνική φύση εξακολουθεί να κρύβει εκπλήξεις μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα.

Παρά τη δημοσιότητα που έχει αποκτήσει, ο Άτοκος παραμένει ένα μέρος γαλήνιο και ανεπηρέαστο από τη μαζική ανάπτυξη. Οι επισκέπτες φτάνουν συνήθως για λίγες ώρες, απολαμβάνουν το μπάνιο τους στα τιρκουάζ νερά και αναχωρούν έχοντας ζήσει μια εμπειρία που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματική.

Σε ποιον ανήκει ο Άτοκος και γιατί συζητιέται εδώ και χρόνια η πώλησή του

Ο Άτοκος δεν είναι μόνο ένα από τα πιο εντυπωσιακά και ανεξερεύνητα νησιά του Ιονίου. Είναι επίσης ένα από τα ελάχιστα ιδιωτικά νησιά της Ελλάδας. Αν και διοικητικά ανήκει στον Δήμο Ιθάκης, η κυριότητά του βρίσκεται εδώ και δεκαετίες στα χέρια της οικογένειας του Έλληνα εφοπλιστή Παναγιώτης Τσάκος.

Τα τελευταία χρόνια το όνομα του Άτοκου έχει βρεθεί αρκετές φορές στην επικαιρότητα λόγω πληροφοριών για πιθανή πώλησή του. Σύμφωνα με διεθνείς αγγελίες και μεσιτικά δίκτυα που εξακολουθούν να το προβάλλουν προς πώληση, η ζητούμενη τιμή φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Το νησί εκτείνεται σε περίπου 4.400 στρέμματα και διαθέτει μικρούς φυσικούς όρμους, ένα μικρό σπίτι και ένα εκκλησάκι. Ωστόσο, η αξιοποίησή του δεν είναι απλή υπόθεση. Μεγάλο μέρος του προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες εκτεταμένης τουριστικής ανάπτυξης και θεωρείται ένας από τους λόγους που η πώλησή του δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα.

Παρά τις κατά καιρούς συζητήσεις για την τύχη του, ο Άτοκος παραμένει μέχρι σήμερα ένας σχεδόν παρθένος παράδεισος. Οι επισκέπτες συνεχίζουν να τον προσεγγίζουν κυρίως με ιδιωτικά ή τουριστικά σκάφη, αναζητώντας τις διάσημες παραλίες του, τα γαλαζοπράσινα νερά του και φυσικά τα περίφημα γουρουνάκια που έχουν μετατραπεί σε ένα από τα πιο ασυνήθιστα αξιοθέατα της ελληνικής φύσης.

Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι ταξιδιωτικοί προορισμοί έχουν αποκαλυφθεί και φωτογραφηθεί αμέτρητες φορές, ο Άτοκος εξακολουθεί να διατηρεί κάτι από τη μαγεία της ανακάλυψης. Είναι ένα μικρό κομμάτι του Ιονίου όπου η φύση παραμένει πρωταγωνίστρια και όπου άνθρωποι και άγρια ζώα συνυπάρχουν για λίγες στιγμές μέσα σε ένα σκηνικό σπάνιας ομορφιάς.