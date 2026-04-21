Άφησε την οικογένειά της για την Χάλκη: Εκπαιδευτικός έβαλε πάνω απ’ όλα την ανάγκη των παιδιών για εκπαίδευση και λέει πως η μοίρα την έφερε στο νησί

Μια ιστορία που αναδεικνύει τη δύναμη της αφοσίωσης και της αγάπης για την εκπαίδευση έρχεται από τη Λάρισα και φτάνει μέχρι τη μικρή Χάλκη, με πρωταγωνίστρια την αναπληρώτρια εκπαιδευτικό Ελπινίκη Τσομάκα.

Η ίδια πήρε μια δύσκολη αλλά συνειδητή απόφαση: να αφήσει πίσω την οικογένειά της και τη μόλις 3 ετών κόρη της, προκειμένου να διδάξει αγγλικά στο ακριτικό νησί. Παρά τις προκλήσεις και τη συναισθηματική απόσταση, επέλεξε να επιστρέψει και τη φετινή χρονιά, βάζοντας πάνω απ’ όλα την ανάγκη των παιδιών για εκπαίδευση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ, η ίδια εξήγησε τι την οδήγησε σε αυτή την απόφαση: «Η μοίρα με έφερε εδώ… φέτος θα μπορούσα να είμαι πιο κοντά στο σπίτι μου, αλλά ήθελα να ξαναέρθω. Και μόνο που ακούς από τα παιδιά τον Μάιο “κυρία θα είστε εδώ του χρόνου;” και δεν ξέρεις τι να τους πεις, αυτό χαράσσεται στο μυαλό και την καρδιά».

Η καθημερινότητά της στη Χάλκη δεν είναι εύκολη. Η κόρη της ήταν πολύ μικρή όταν έφυγε για πρώτη φορά, γεγονός που έκανε τον αποχωρισμό λιγότερο συνειδητό για το παιδί, αλλά όχι λιγότερο δύσκολο για την ίδια. «Στερήθηκε φυσικά τη μαμά της», παραδέχεται, εξηγώντας όμως πως η ανάγκη των μαθητών στο νησί αποτέλεσε ισχυρότερο κίνητρο.

«Η κόρη μου ήταν πολύ μικρή πέρυσι όταν ήρθα, οπότε δεν θεωρώ ότι… Στερήθηκε φυσικά τη μαμά της αλλά δεν είχε ακόμα την επίγνωση του να καταλάβει το τι γίνεται. Αλλά επειδή και τα παιδιά εδώ έχουν πραγματική ανάγκη και πάνω από όλα είμαι εκπαιδευτικός, ήθελα να στηρίξω την θέληση αυτών των παιδιών»

Σημαντική είναι η στήριξη που λαμβάνει από την οικογένειά της. Η μητέρα της συμβάλλει καθοριστικά στη φροντίδα του παιδιού, ενώ ο σύζυγός της στέκεται δίπλα της με κατανόηση και υπομονή, γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι αυτή η επιλογή για την ίδια.

«Με βοηθάει πάρα πολύ και η μαμά μου. Ο σύζυγος πάρα πολύ, υπομονή κάνει, γνωρίζει ότι είναι πολύ σημαντικό για εμένα, οπότε αυτό είναι προτεραιότητα»

Ακόμη και όταν δημιουργήθηκαν καλύτερες συνθήκες στο νησί, με τη λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού, οι δυνατότητες παρέμειναν περιορισμένες. Όπως εξηγεί, η δομή λειτουργεί μόνο για λίγες ώρες την ημέρα, κάτι που δεν καλύπτει το πλήρες εργασιακό της ωράριο, καθιστώντας δύσκολη τη μόνιμη παραμονή της κόρης της στη Χάλκη.

«Είναι για τρεις ώρες την ημέρα, δεν καλύπτει το εργασιακό μου ωράριο και για αυτό τον λόγο δεν μπορώ να έχω μόνιμα εδώ την κόρη μου»

Παράλληλα με το σχολείο, η Ελπινίκη Τσομάκα προσφέρει και στην τοπική κοινωνία μέσα από την αγάπη της για τον χορό. Τα απογεύματα διδάσκει παραδοσιακούς χορούς σε μικρούς και μεγάλους, δίνοντας ζωή στην καθημερινότητα του νησιού. «Το μικρόβιο υπάρχει, αγαπώ τον χορό και το έφερα στη ζωή της Χάλκης όσο πιο συνετά μπορούσα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Κοιτάζοντας το μέλλον, η ίδια παραμένει αισιόδοξη και συνειδητοποιημένη. «Είμαι καλά κάνοντας αυτό που αγαπώ, σε ένα μέρος που αγαπώ, με την προοπτική ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψω», τονίζει, ενώ στην ερώτηση αν θα το ξαναέκανε, απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη: «Ναι, με κλειστά τα μάτια».

Η ιστορία της δεν είναι απλώς μια προσωπική επιλογή, αλλά μια υπενθύμιση της σημασίας των εκπαιδευτικών που στηρίζουν τα ακριτικά σχολεία, κρατώντας ζωντανή την εκπαίδευση ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας.