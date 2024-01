Advertisement

Με τη σπάνια διάκριση του “Καλύτερου Ελαιοπαραγωγού της Ευρώπης” τιμήθηκαν οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γαστρονομίας και Οινολογίας (CEUCO).

Κάθε χρόνο, η καρδιά της υψηλής γαστρονομίας και οινολογίας της Ευρώπης, “χτυπά” δυνατά στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γαστρονομίας και Οινολογίας, γνωστού ως CEUCO (Conseil Europeen des Confreries Oenogastronomiques), το οποίο διενεργείται σε διαφορετική χώρα και πόλη.

Το ετήσιο Συνέδριο της CEUCO αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Γαστρονομίας, καθώς συμμετέχουν Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα ,η Πορτογαλία, το Βέλγιο και η Ουγγαρία, ενώ τα μέλη της CEUCO ξεπερνούν κατά πολύ τις δέκα χιλιάδες, έχοντας ως σκοπό τη διάδοση των πολιτιστικών, ιστορικών, και ποιοτικών διαστάσεων της γαστρονομίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γαστρονομίας και Οινολογίας έχει δε θεσπίσει, μετά από αξιολόγηση, τα ετήσια βραβεία, με την ανάδειξη του ενός και μόνο, καλύτερου Ευρωπαίου στο είδος του (Best European).

Για το 2023 καλύτερος Ευρωπαίος ελαιοπαραγωγός αναδείχτηκε η εταιρεία “βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου”, από την Ελλάδα και τη Σπάρτη, οι οποίοι τιμήθηκαν με τον τίτλο του BEST EUROPEAN ORGANIC OLIVE PRODUCER 2023 κατακτώντας την 1η θέση από τους γευσιγνώστες και τα μέλη της CEUCO.

Είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί ότι, για πρώτη φορά βραβεύεται ελαιοπαραγωγός από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, στα δεκαεπτά χρόνια που υφίστανται τα υψηλού βαθμού δυσκολίας γαστρονομικά βραβεία και αναδεικνύουν τον καλύτερο Ευρωπαίο στο είδος του.

Στο φετινό συνέδριο στην Ισπανία, συμμετείχαν και δοκίμασαν τα αξιόλογα προϊόντα της κάθε χώρας εκατοντάδες σύνεδροι από όλη την Ευρώπη, αρχιμάγειρες, ειδικοί, γευσιγνώστες αλλά και παραγωγοί, ξενοδόχοι, εστιάτορες και προσκεκλημένοι της CEUCO, ενώ η Διπλωματία της Ελληνικής Γαστρονομίας ήταν το σημείο αναφοράς, με μεγάλη ποικιλία προϊόντων από την Ελλάδα, που ετοίμασαν οι αρχιμάγειρες του Acropolis Chef’s Club of Attica, μαζί με το Chef’s Club of Corfu και παρουσιάστηκαν για αξιολόγηση στους συνέδρους.

Η αποστολή της Ελληνικής Γαστρονομικής ομάδας, ήταν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Ε.Ο.Τ.

Η απονομή της σπάνιας αυτής βράβευσης στους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, έγινε στον ιδρυτή τους Γιώργο Σακελλαρόπουλο, από τον ίδιο τον πρόεδρο της CEUCO κ. Carlos Martin Cosme και τον αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μουζάκη, σε μια ιδιαίτερα λαμπρή τελετή στο Auditorium and Convention Centre της πόλης Castellion, στη Βαλένθια της Ισπανίας, παρουσία πολιτικών, κοινωνικών και γαστρονομικών προσωπικοτήτων από όλη την Ευρώπη.

Ο Γιώργος Σακελλαρόπουλος στην ευχαριστήρια ομιλία του στο τέλος της απονομής, απευθυνόμενος στον πρόεδρο, τους αντιπρόεδρους και τα μέλη της CEUCO, δήλωσε: “Στο πρόσωπο μου σήμερα, με το μοναδικά τιμητικό αυτό βραβείο του καλύτερου Ευρωπαίου ελαιοπαραγωγού (Best European Organic Olive Producer 2023), επιβραβεύεται η χώρα μου η Ελλάδα και ο τόπος μου η Σπάρτη, επιβραβεύεται η Ελληνική Ελαιοκομία αλλά και όλοι οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί γενικότερα. Σήμερα επιβραβεύεται με το σπάνιο αλλά πολύ ιδιαίτερο βραβείο σας, που αποτελεί βραβείο ζωής, η πολυετής προσπάθεια των “βιολογικών ελαιώνων Σακελλαρόπουλου”, που ξεκίνησε από ένα όραμα για να φτάσει στην κορυφή της γαστρονομικής Ευρώπης σήμερα. Σας εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, αποτελεί δε μεγάλη τιμή μου, και σας προσκαλώ να επισκεφθείτε, εσείς και τα μέλη της CEUCO, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την πόλη της Σπάρτης, στην Πελοπόννησο”.

Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου για το 2023 στο γαστρονομικό ελαιόλαδο

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου τιμώνται για το 2023, με τη Νο.1 θέση στον κόσμο, ως παραγωγός γαστρονομικών ελαιολάδων, ενώ η Ελλάδα ανακηρύσσεται Νο. 1 παραγωγός χώρα στον κόσμο για το 2023, στο γαστρονομικό ελαιόλαδο

Η Ελλάδα ανακηρύσσεται Νο. 1 παραγωγός χώρα στον κόσμο για το 2023, στο γαστρονομικό ελαιόλαδο

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου τιμώνται για το 2023, με τη Νο.1 θέση στον κόσμο, ως παραγωγός γαστρονομικών ελαιολάδων

Ανάμεσα σε 21,213 δείγματα ελαιολάδων, από 37 χώρες και 2000 εταιρείες – παραγωγούς, σε 35 διεθνείς διαγωνισμούς οι ελαιώνες Σακελλαρόπουλου για το 2023 τιμήθηκαν με :

Ανάμεσα σε 21,213 δείγματα ελαιολάδων, από 37 χώρες και 2000 εταιρείες – παραγωγούς, σε 35 διεθνείς διαγωνισμούς οι ελαιώνες Σακελλαρόπουλου για το 2023 τιμήθηκαν με : 8 gourmet ελαιόλαδα στα TOP Flavored Oils of the Year 2023

Κατακτούν 7 στις 10 πρώτες θέσεις παγκοσμίως, στο κορυφαίο TOP 10 Flavored Oils of the World 2023, με ισάριθμα ελαιόλαδα

5 εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα στα EVOO OF THE YEAR 2023

3 ελαιόλαδα στο TOP 20 Κορωνέϊκης ποικιλίας παγκοσμίως 2023

Δημιουργήθηκε νέο παγκόσμιο ρεκόρ 833 διεθνών βραβεύσεων για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου

Στο τέλος της κάθε ελαιοκομικής χρονιάς η Παγκόσμια Ένωση Συγγραφέων, Δημοσιογράφων Οίνων και Ποτών (WAWWJ – World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits), συγκεντρώνει και κατατάσσει όλα τα ελαιόλαδα που έχουν διακριθεί σε αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς σε όλες τις ηπείρους, για την γεύση αλλά και την ποιότητα τους, με τη μέθοδο της τυφλής γευσιγνωσίας βάσει των κανόνων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου. Αυτή η παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων έχει την ονομασία EVOO World Ranking (EVOOWR) και αποτελεί μέρος της παγκόσμιας κατάταξης του WAWWJ, που δημιουργήθηκε το έτος 1997.

Στις 6/01/2024, ανακοινώθηκαν για την φετινή χρονιά τα τελικά αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης ελαιολάδων, EVOO World Ranking 2023 (EVOOWR 2023).

Για το 2023, η φημισμένη EVOOWR αξιολόγησε 21.213 δείγματα ελαιολάδου, από 37 ελαιοπαραγωγικές χώρες και περισσότερες από 2000 εταιρείες – παραγωγούς αντίστοιχα, τα οποία είχαν διακριθεί σε 35 διεθνείς διαγωνισμούς, υψηλού κύρους και διεθνούς εμβέλειας σε όλο τον κόσμο.

Το αξιοσημείωτο στοιχείο της παγκόσμιας κατάταξης ελαιολάδων του 2023 αποτελεί η ανάδειξη της Ελλάδας ως νικήτριας και Νο.1 ελαιοπαραγωγός χώρα γαστρονομικών ελαιολάδων σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκεντρώνοντας 13.058 πόντους, στην κατηγορία World Ranking of Countries of Flavored Oils 2023.



Ταυτόχρονα οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου αναδείχτηκαν νικητές και Νο.1 ελαιοπαραγωγός γαστρονομικών ελαιολάδων παγκοσμίως, με 5.602 πόντους, στην ίδια κατηγορία, συνεισφέροντας στην Ελλάδα το 43 % των πόντων της ως ποσοστό, ώστε να αναδειχθεί στην 1η θέση του κόσμου για το 2023.

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου για την γεύση και την ποιότητα των ελαιολάδων τους, τιμήθηκαν με κορυφαίες διακρίσεις για το 2023, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα:

Με την Νο. 1 θέση στον κόσμο ως εταιρεία – παραγωγός gourmet ελαιολάδων

Με 8 gourmet ελαιόλαδα στα TOP Flavored Oils of the Year 2023 παγκοσμίως

Τιμώνται με μια σπάνια επιβράβευση, κατακτώντας 7 στις 10 θέσεις παγκοσμίως, στο κορυφαίο TOP 10 Flavored Oils of the World 2023, και συγκεκριμένα με την 2η έως και την 8η θέση, με ισάριθμα ελαιόλαδα τους.

Τα καλύτερα ελαιόλαδα των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου στον κόσμο και στην κατηγορία τους για το 2023, είναι :

Masterpiece Blend Evoo – 2η θέση 2023 (874.50 pts)

Oleoastron Gourmet Evoo – 3η θέση 2023 (821.60 pts)

Syllektikon Gourmet Evoo – 4η θέση 2023 (778.00 pts)

Flavored Gourmet Enigma – 5η θέση 2023 (777.13 pts)

Majestic Blend Evoo – 6η θέση 2023 (712.50 pts)

Treasure Blend Evoo – 7η θέση 2023 (712.00 pts)

Gemstone Blend Evoo – 8η θέση 2023 (634.25 pts)

Ταυτόχρονα οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου αναδεικνύονται βάσει της παγκόσμιας κατάταξης EVOOWR 2023, η Νο.1 εταιρεία – παραγωγός γαστρονομικών ελαιολάδων της Ελλάδας (Best Society Flavored Oil of Greece 2023), με το gourmet ελαιόλαδο τους Masterpiece Blend Evoo να ανακηρύσσεται ως το καλύτερο Ελληνικό γαστρονομικό ελαιόλαδο του 2023 (Best Flavored Oil of Greece 2023), με νέο ρεκόρ πόντων (874.50 pts).

Παράλληλα, στην παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων EVOOWR 2023, οι ελαιώνες Σακελλαρόπουλου τιμήθηκαν και ως εταιρεία – παραγωγός εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων, με πολύ υψηλές διακρίσεις. Αναλυτικά :

Πέντε (5) βιολογικά ελαιόλαδα τους διακρίνονται με τον τιμητικό τίτλο «Ελαιόλαδα της Χρονιάς 2023» (EVOO of THE YEAR 2023), ανάμεσα σε 21.213 ελαιόλαδα, από 37 χώρες, που πήραν μέρος και κρίθηκαν σε 35 διεθνείς διαγωνισμούς ανά τον κόσμο. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι με τον τίτλο του EVOO of THE YEAR για το 2023, τιμήθηκε μόνο το 2.5 % των ελαιολάδων παγκοσμίως. Τα ελαιόλαδα αυτά των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου, είναι:

Φυλλικόν – Βιολογικό Πρωτέλαιο Πρώτης Συγκομιδής

Αγουρέλαιο – Βιολογικό Άθερμο Πρώιμης Συγκομιδής

Αρμονία – Μονοποικιλιακό Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο

Plus Health Multivarietal Green – Εξαιρετικό Παρθένο

Plus Health Multivarietal Blue – Εξαιρετικό Παρθένο

Τα εξειδικευμένα πολυποικιλιακά ελαιόλαδα «Plus Health Multivarietal Green Evoo» και «Plus Health Multivarietal Blue Evoo» συμπεριλαμβάνονται στα TOP 100 καλύτερα πολυποικιλιακά εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα του κόσμου, για το 2023, ανάμεσα σε 1360 ελαιόλαδα της ίδιας κατηγορίας που διακρίθηκαν στους 35 διεθνείς διαγωνισμούς του 2023, σε όλο τον κόσμο.

Οι παραπάνω διακρίσεις, στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης ελαιολάδων EVOOWR 2023, αποτελούν μια πολύ μεγάλη επιβράβευση, για Έλληνα ελαιοπαραγωγό ειδικά βιολογικών ελαιολάδων, κυρίως όμως για την Ελλάδα, καθώς πρωταγωνιστεί στον χάρτη της παγκόσμιας ελαιοκομίας.

Ταυτόχρονα με αυτές τις τόσο υψηλού επιπέδου διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και ανάμεσα σε 21.213 ελαιόλαδα προερχόμενα από 37 χώρες ανά τον κόσμο, που συμπεριέλαβε η παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων EVOO World Ranking 2023, οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου συμπληρώνουν το μοναδικό αριθμό των 833 διεθνών βραβεύσεων σε αναγνωρισμένους διαγωνισμούς υψηλού κύρους ανά τον κόσμο.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί ένα εξελισσόμενο παγκόσμιο ρεκόρ διακρίσεων για Έλληνα ελαιοπαραγωγό (Single Estate & Terroir organic producer), οδηγώντας τη χώρα μας, την Ελλάδα, στο να πρωταγωνιστεί στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας Ελαιοκομίας.