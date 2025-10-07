Ένας 16χρονος από τη Νίκαια έγινε δεκτός σε βρετανικό πανεπιστήμιο 2 χρόνια πριν τελειώσει το λύκειο

Μια σπάνια ακαδημαϊκή διάκριση για τα ελληνικά δεδομένα σημειώθηκε φέτος, καθώς ο 16χρονος Γιώργος Λεβεντίδης, μαθητής του Ζαννείου Προτύπου Λυκείου Πειραιά και απόφοιτος του 7ου Γυμνασίου Νίκαιας, έγινε αποδεκτός χωρίς όρους (unconditional offer) από το University of Bath του Ηνωμένου Βασιλείου — ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στους τομείς Μαθηματικών, Φυσικής και Οικονομικών Επιστημών.

Η πρόσκληση φοίτησης ήρθε δύο χρόνια νωρίτερα από την ολοκλήρωση της λυκειακής του εκπαίδευσης, καταδεικνύοντας το εξαιρετικό επίπεδο ωριμότητας, γνώσεων και συστηματικής προσπάθειας του νεαρού μαθητή.

Από την ηλικία των 13 ετών, ο Γιώργος Λεβεντίδης είχε ήδη ξεκινήσει να παρακολουθεί ανεπίσημα μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, όπου μάλιστα εξετάστηκε επιτυχώς σε πανεπιστημιακού επιπέδου γνωστικά αντικείμενα.



Κατά την τριετία 13–16 ετών, πέτυχε σε 18 απαιτητικές εξετάσεις εισαγωγής σε διάφορα βρετανικά πανεπιστήμια, κατακτώντας τελικά θέση στο Τμήμα Μαθηματικών και Φυσικής του University of Bath.



Η πορεία του αποτυπώνει ένα σπάνιο μείγμα επιστημονικής περιέργειας, αυτοπειθαρχίας και πνευματικής ωριμότητας, ενώ αναδεικνύει και τη δυνατότητα που μπορεί να προσφέρει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όταν συναντά ένα παιδί με ιδιαίτερες κλίσεις και στήριξη από το σχολείο του.

Το πανεπιστήμιο φημίζεται για την έρευνα, τη μεθοδολογία STEM και την εφαρμοσμένη επιστήμη, ενώ οι απόφοιτοί του διακρίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Η πορεία προς το μέλλον

Ο 16χρονος μαθητής δηλώνει ότι επιθυμεί να συνδυάσει τα Μαθηματικά με τη Θεωρητική Φυσική και τα Οικονομικά, στοχεύοντας μελλοντικά στην έρευνα και στην ακαδημαϊκή διδασκαλία.



Αν και η φοίτησή του στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές του σπουδές στην Ελλάδα, η επιτυχία του λειτουργεί ήδη ως έμπνευση για πολλούς συνομηλίκους του και για εκπαιδευτικούς που βλέπουν στην περίπτωσή του ένα παράδειγμα “ζωντανής παιδείας”.

Πηγή: alfavita.gr