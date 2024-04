Advertisement

Το Μουσείο Άλατος στο Μεσολόγγι επιλέχθηκε για το European Museum Year Award μεταξύ εκατοντάδων ευρωπαϊκών μουσείων.

«Ήδη για τον σκοπό αυτό λάβαμε την πρόσκληση και ετοιμαζόμαστε να παραστούμε την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου 2024 στο Portimao της Πορτογαλίας όπου θα πραγματοποιηθεί, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ετήσιο συνέδριο του European Museum Forum και θα ανακοινωθούν οι διακρίσεις.

Για το Μουσείο μας, αυτή και μόνο η επιλογή του αποτελεί τον καλύτερο έπαινο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «Διεξόδου»:

«Μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις για τα μουσεία της Ευρώπης διεκδικεί το Μουσείο Άλατος στο Μεσολόγγι αφού ήδη η υποψηφιότητά του πέρασε στην τελική φάση.

Ο τίτλος «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2024» European Museum of the Year Award (EMYA) απονέμεται από το Φόρουμ των Ευρωπαϊκών Μουσείων (European Museum of the Year Award (ΕΜΥΑ) και τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις που απονέμεται κάθε χρόνο, σε πρωτοποριακά Μουσεία νέας γενιάς και σε μουσεία που ιδρύθηκαν ή προχώρησαν την τελευταία πενταετία σε εκτεταμένη ανανέωση με αποτέλεσμα να συμβάλλουν ουσιωδώς στην ενίσχυση και πρόοδο της κοινωνίας και στην προσέλκυση επισκεπτών μέσω καινοτόμων, δημιουργικών και εξωστρεφών προσεγγίσεων.

Το Μουσείο Άλατος και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων είναι τα μοναδικά από την Ελλάδα Μουσεία που διεκδικούν, μαζί με άλλα σαράντα οκτώ από όλη την Ευρώπη, την εξαιρετικά σημαντική και άκρως τιμητική αυτή διάκριση για το 2024.

Και μόνο η επιλογή της υποψηφιότητας του Μουσείου Άλατος συνιστά ήδη μία μεγάλη διάκριση και τιμή τόσο για το ίδιο και το Μεσολόγγι όσο και για την Δυτική Ελλάδα, καθώς την υποψηφιότητα συμμετοχής διεκδίκησαν εκατοντάδες μουσεία από όλη την Ευρώπη.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την επιλογή και πρόσκληση του Μουσείου Άλατος για συγκρότηση φακέλου και αποστολή του στο EMF. Στη συνέχεια ένας Ολλανδός κριτής του Φόρουμ επισκέφθηκε το μουσείο, ξεναγήθηκε και αφού ήλεγξε τους χώρους και τον τρόπο λειτουργίας του διαπίστωσε ότι πληρούνται οι αυστηρές προδιαγραφές της υποψηφιότητας. Ακολούθως δύο άλλοι ανώνυμοι αλλοδαποί κριτές ήλθαν incognito στο μουσείο όπου βίωσαν την εμπειρία του απλού επισκέπτη και υπέβαλαν τις δικές τους προτάσεις στην κριτική επιτροπή.

Η τελευταία πράξη της αξιολόγησης «παίχτηκε» λίγο πριν κλείσει ο χρόνος στην πόλη Portimao της Πορτογαλίας, όπου συνεδρίασε η κριτική επιτροπή και από τις πάμπολλες υποψηφιότητες απ΄όλη την Ευρώπη έκρινε τελικά πενήντα για το «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς».

Στη λίστα των πενήντα αυτών Μουσείων, που πληρούν τα υψηλά πρότυπα της κριτικής επιτροπής για να επιλεγούν ως υποψήφια, φιγουράρει και το Μουσείο Άλατος, το πρώτο και μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη από πλευράς πολυποικιλότητας πληροφοριών και εκθεμάτων.

Η ανακήρυξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Portimao της Πορτογαλίας από 1 έως 4 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου του European Museum Forum που τελεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Το Μουσείο Άλατος που αγγίζει την κορυφή!

Το Μεσολόγγι μέσω του Μουσείου Άλατος έχει γίνει γνωστό στα πέρατα του κόσμου, καθώς όχι μόνο έχει χιλιάδες επισκέπτες από το εξωτερικό, αλλά βρίσκεται και στις περισσότερες ταξιδιωτικές πλατφόρμες.

Ο Νίκος Κορδόσης και η σύζυγός του Δέσποινα, εμπνευστές και δημιουργοί αυτού του μοναδικού μουσείου ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά του Πλανήτη για να διαδώσουν την φήμη του με αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη αύξηση των ξένων επισκεπτών. Τον τελευταίο χρόνο οι ξένοι επισκέπτες του Μουσείου Άλατος ξεπέρασαν τους 1.100, από 40 περίπου χώρες του κόσμου.

Στο μουσείο ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να μάθει οτιδήποτε σχετίζεται με το αλάτι από την πρώτη εμφάνισή του στον πλανήτη μέχρι τις μέρες μας. Τη σχέση του με την οικονομία, την υγεία, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, το περιβάλλον, τον τουρισμό και τη θρησκεία.

Να γνωρίσει τα είδη των αλατιών, την ποικιλία των χρωμάτων και της κοκκομετρίας τους. Να εντυπωσιαστεί από τις 14.000 χρήσεις του.

Από Manos christof – Έργο αυτού που το ανεβάζει, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99751242

Να πληροφορηθεί για τις ενεργείς και εγκαταλελειμμένες αλυκές όλης της χώρας. Για την ιστορία της Άσπρης Αλυκής, της Αλυκής Τουρλίδας, αλλά και για την ιστορία της Μαύρης Αλυκής καθώς και εκείνης της Σκοποβολής που λειτουργούσαν στο Μεσολόγγι μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1930.

Να δει έργα τέχνης καλλιτεχνών εμπνευσμένων από το αλάτι αλλά και την μοναδική, γνωστή στην Ελλάδα, συλλογή 1500 αλατιερών που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

Να παρακολουθήσει από κοντά την διαδικασία καλλιέργειας και παραγωγής του αλατιού και τα παλιά μηχανήματα συγκομιδής του και τέλος από τον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου να απολαύσει τη μαγεία της λιμνοθάλασσας και τη ζωή των εκατοντάδων σπάνιων πτηνών που ενδημούν στον εξαιρετικό υδροβιότοπο της.

Η ιστορία του Μουσείου Άλατος μέσα από τα χρόνια

Το κτήριο όπου στεγάζεται το Μουσείο οικοδομήθηκε το 1946. Του είχε αποδοθεί η ονομασία “Θάλαμος“ διότι χρησίμευε ως χώρος διαμονής των αλυκάριων που ερχόταν είτε από το Μεσολόγγι είτε από τα Ιόνια Νησιά για να εργαστούν στην καλλιέργεια και την συγκομιδή του αλατιού. Ήταν χωρισμένο σε πέντε ανεξάρτητα δωμάτια που είχαν είσοδο και έξοδο από την πλευρά των αλυκών. Απέναντι από τον «Θάλαμο» και μέσα στη θάλασσα, ήταν χτισμένη η «τουαλέτα» κατά τα πρότυπα της εποχής, ενώ δυτικά του κτηρίου από το 1939 είχε κατασκευαστεί ανοικτή υδατοδεξαμενή η οποία, όταν χτίστηκε ο «Θάλαμος», σκεπάστηκε προκειμένου να συγκεντρώνει τα βρόχινα νερά μέσω υδρορροών που τοποθετήθηκαν στο γείσο των κεραμιδιών.

Το 1960 ήταν η εποχή που άρχισε η εκβιομηχάνιση της χώρας . Σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία του αλατιού . Οι εργασίες γινόταν πιο εύκολα, χρειαζόταν όμως λιγότεροι εργάτες. Παράλληλα η καθημερινή εύκολη πρόσβαση των Μεσολογγιτών στην αλυκή ήταν πια εφικτή, αφού εν τω μεταξύ είχε επισκευαστεί ο δρόμος της Τουρλίδας και υπήρχαν και μέσα μεταφοράς όπως το ποδήλατο σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Έτσι το κτίριο σταμάτησε σταδιακά να χρησιμοποιείται ως κοιτώνας και μετατράπηκε σε αποθήκη άχυρου για την τροφή των αλόγων που «έσερναν» τα βαγονέτα μεταφοράς του άλατος.

Από Manos christof – Έργο αυτού που το ανεβάζει, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99751789

Από το ΄83 και μετά, αφού πρώτα χρησιμοποιήθηκαν τρακτέρ για να σέρνουν τα βαγονέτα, εισήχθησαν για τον ίδιο σκοπό οι ντιζελομηχανές στην παραγωγή. Σαν μικρό τρενάκι ,διέσχιζαν όλη την αλυκή μεταφέροντας τους τόνους του αλατιού. Ήταν η ώρα να αποσυρθούν τα άλογα και φυσικά να εκλείψει η ανάγκη της στέγασης και αποθήκευσης της τροφής τους. Το κτίριο , άχρηστο πια, εγκαταλείφθηκε στην τύχη του και καθώς βρισκόταν έκτοτε εκτεθειμένο στα στοιχεία της φύσης, άρχισε να καταρρέει. Έτσι , σε κατάσταση ερειπίου ευρισκόμενο, το 2010 παραχωρήθηκε από τον δήμο Μεσολογγίου στη «Διέξοδο», με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία του πρώτου Μουσείου Άλατος στη χώρα.

Δυστυχώς, το 2010, έμελλε να είναι η χρονιά που η Ελλάδα μπήκε στην περιπέτεια μιας ακόμη βαθιάς οικονομικής κρίσης που δεν άφησε αλώβητο και τον πολιτιστικό οργανισμό της «Διεξόδου». Ωστόσο το όνειρο των εμπνευστών της ίδρυσης του Μουσείου όχι μόνο δεν έσβησε αλλά αντιθέτως η φλόγα δυνάμωνε μέσα τους αφού φρόντιζαν στο μεταξύ για τον εμπλουτισμό των εκθεμάτων του μουσείου που οραματίζονταν. Το 2018, που άρχισε να σταθεροποιείται η οικονομία της χώρας, η «Διέξοδος» ξεκίνησε τις εργασίες, έχοντας συμπαραστάτη τον δήμο της Ιερής Πόλης που φρόντισε για την ανακατασκευή της στέγης. Έκτοτε οι ιδρυτές του Μουσείου δίνοντας όλες τις ψυχικές και οικονομικές τους δυνάμεις και έχοντας την έμπρακτη αγάπη των φίλων τους κατόρθωσαν να δημιουργήσουν το πρώτο και μοναδικό Μουσείο Άλατος στην χώρα το οποίο με μεγάλη περηφάνια παρέδωσαν τον Σεπτέμβριο του 2020 στην κοινωνία της Ελλάδος.

Δείτε ένα ρεπορτάζ της ΕΡΤ για το μουσείο Άλατος

Αλυκές Μεσολογγίου: Εδώ παράγεται το 65% του ελληνικού αλατιού – n.p. production

Πηγές: saltmuseum – aixmi-news