«Ένα Ευχαριστώ από Καρδιάς»: Πάνω από 60000 € η στήριξη στον Καπετάν Σπύρο μετά τη διάσωση δεκάδων ανθρώπων στα Κύθηρα

Το πρωτοφανές κύμα συγκίνησης και αλληλεγγύης που ξέσπασε τον Αύγουστο γύρω από την ιστορία του καπετάν Σπύρου Κασιμάτη, του ανθρώπου που στις 26 Ιουλίου βρέθηκε αντιμέτωπος με τις φλόγες στα Κύθηρα, είχε αποτέλεσμα!

Ο καπετάν Σπύρος έκανε το αδιανόητο: με το τουριστικό του σκάφος Glass Bottom μπήκε μέσα στον καπνό και στη φωτιά για να σώσει όσους είχαν εγκλωβιστεί στον όρμο του Λιμνιώνα.

Εκείνη την ημέρα, δεκάδες άνθρωποι, τουρίστες, οικογένειες, ηλικιωμένοι, είχαν παγιδευτεί ανάμεσα στις φλόγες και τη θάλασσα, χωρίς καμία διέξοδο. Το λιμενικό δεν μπορούσε να προσεγγίσει λόγω των ρηχών νερών, και η κατάσταση έδειχνε απελπιστική. Ο Κασιμάτης, χωρίς δεύτερη σκέψη, πήρε το καΐκι του και όρμησε προς το σημείο.

Όπως περιγράφει η Καθημερινή, μετέφερε 86 ανθρώπους, αν και το σκάφος του χωράει μόλις 45. «Πρώτα γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, ακόμη και δέκα σκυλιά», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Μία από τις μηχανές του σκάφους χάλασε εν πλω, ο καπνός είχε σκεπάσει τα πάντα και η θάλασσα είχε γεμίσει στάχτη. Παρ’ όλα αυτά, ο καπετάν Σπύρος διατήρησε την ψυχραιμία του. Σύμφωνα με μαρτυρία διασωθέντα, που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, «παρέμεινε απόλυτα ήρεμος, δεν πανικοβλήθηκε ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Ενώ το σκάφος είχε πρόβλημα στη μηχανή, εκείνος φρόντιζε τους ανθρώπους και όχι τον εαυτό του. Ήξερε πως το σημαντικότερο ήταν να παραμείνουμε ασφαλείς».

Το τίμημα της γενναιότητας του ήταν μεγάλο. Το Glass Bottom υπέστη σοβαρές ζημιές, που απαιτούσαν χιλιάδες ευρώ για να επισκευαστεί.

Ο ίδιος δήλωσε με ειλικρίνεια στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ:

«Δεν ήταν εύκολο αυτό που έκανα. Ήξερα ότι ήταν επικίνδυνο, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο. Έπρεπε να σώσω τους ανθρώπους. Αν δεν πήγαινα, δεν θα το συγχωρούσα ποτέ στον εαυτό μου.»

Η πράξη του συγκίνησε ολόκληρη την Ελλάδα και τους απανταχού φίλους του νησιού. Οι κάτοικοι των Κυθήρων, σε συνεργασία με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, δημιούργησαν έναν διαδικτυακό έρανο για την επισκευή του σκάφους. Η ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του GoFundMe, συγκεντρώθηκαν €60,795 αποδεικνύοντας πόσο βαθιά άγγιξε η ιστορία του τους πολίτες.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική, στην οποία ήταν ασφαλισμένο το σκάφος, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε υπέρβαση του συμβολαίου, καλύπτοντας πλήρως τη ζημιά, «ως ένδειξη τιμής προς έναν άνθρωπο που έβαλε το καθήκον και την ανθρώπινη ζωή πάνω από την περιουσία του».

Ο ίδιος ο καπετάν Σπύρος με μήνυμα του στο gogetfunding γράφει:

Ένα Ευχαριστώ από Καρδιάς

Ειλικρινά, δεν έχω λόγια.

Σκέφτομαι εδώ και μέρες τι θα μπορούσα να πω που να είναι αρκετό να εκφράσει τα όσα νοιώθω. Ό, τι κι αν πω φαντάζει φτωχό αλλά σας το οφείλω να προσπαθήσω.

Ιδού, λοιπόν, η δική μου ιστορία.

Μετά τη διάσωση, όταν αντίκρισα τη σοβαρότητα της βλάβης στο Glass Bottom, πάγωσα. Μίλησα με εταιρείες και μηχανικούς για να εκτιμήσουμε τη ζημιά. Όταν άρχισαν να έρχονται τα νούμερα… αποκαρδιώθηκα. Μέσα σε λίγες μέρες, κατάλαβα πως το καλοκαίρι για το Glass Bottom είχε χαθεί.

Ζήτησα καθοδήγηση από ειδικούς σχετικά με το αν δικαιούμαι κάποια κρατική αποζημίωση. Δυστυχώς, η περίπτωσή μου δεν εντασσόταν σε καμία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες. Με λίγα λόγια, δεν υπήρχε καμία δυνατότητα αποζημίωσης από το κράτος.

Ουσιαστικά, ήμουν μόνος.Πολύ σημαντική λέξη στην τελευταία πρόταση το «ήμουν».

Γιατί μετά… ήρθατε εσείς

Πρώτα από όλα, οι φίλοι μου που ξεκίνησαν αυτή την καμπάνια:

Ελίζα Μπακοπούλου, Μαριάννα Γιαννιώτη, Γιάννης Πασχάλας, Μαρί Κορωναίου, Έλενα Μαλίσσου, Γιώργος Λάμπογλου, Carlotta De Gennaro.

Άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα μου όχι μόνο με λόγια αλλά με πράξεις.

Που έδωσαν χρόνο, ενέργεια, καρδιά.

Χάρη σε αυτούς, αυτή η προσπάθεια έγινε πραγματικότητα.

Και μετά, όλοι εσείς.

Γνωστοί και άγνωστοι.

Μου δώσατε κουράγιο και ελπίδα που δεν φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα.

Και σήμερα, θέλω να μοιραστώ κάτι σπουδαίο:

Έλαβα ένα τηλεφώνημα που ολοκληρώνει ουσιαστικά την καμπάνια.

Από την Υδρόγειο Ασφαλιστική, την εταιρεία που ασφαλίζει το Glass Bottom.

Το ασφαλιστήριό μου δεν προέβλεπε αποζημίωση για τέτοια ιδιάζουσα περίπτωση.

Αλλά επειδή η ιστορία μας τους συγκίνησε, αποφάσισαν να καλύψουν το ποσό που υπολείπεται μέσω δωρεάς.

Εσείς το καταφέρατε και αυτό

Και για αυτό, σας οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ.

Ξέρω πως είναι πολύ λίγο.

Αλλά θα το λέω ξανά και ξανά και ξανά:

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω.

Κάπτεν Σπύρος

Σήμερα, λίγους μήνες μετά, ο καπετάν Σπύρος ετοιμάζεται να ξαναβγεί στη θάλασσα. Με φωνή γεμάτη συγκίνηση είχε πει στην ΕΡΤ:

«Εγώ δεν έκανα τίποτα παραπάνω από αυτό που θα έκανε κάθε άνθρωπος με καρδιά. Είδα ανθρώπους να φωνάζουν για βοήθεια και δεν μπορούσα να μείνω αμέτοχος. Αν ήταν να ξανασυμβεί, θα το έκανα πάλι χωρίς δισταγμό.»

Η ιστορία του «καπετάν Σπύρου των Κυθήρων» έγινε σύμβολο ανθρωπιάς, αυταπάρνησης και αγάπης για τον συνάνθρωπο. Σε μια εποχή που συχνά κυριαρχεί η αδιαφορία, η πράξη του θυμίζει πως ένας μόνο άνθρωπος, έστω κι αν κρατάει το τιμόνι ενός μικρού σκάφους, μπορεί να αλλάξει τη μοίρα δεκάδων ψυχών και να ανασύρει από τις στάχτες όλη την αξία του ανθρώπινου μεγαλείου.