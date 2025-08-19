«Έντεχνοι τραγουδιστές δεν βοήθησαν μόνο ο Μαζωνάκης πλήρωσε από την τσέπη του όλα τα έξοδα»: H απίστευτη αποκάλυψη

Ο γνωστός ηθοποιός Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε μια άγνωστη ιστορία, για την προσφορά και τον χαρακτήρα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής δέχθηκε συμπαράσταση αυτές τις μέρες από όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο μετά τον εγκλεισμό του χωρίς την έγκριση του σε δημ΄σια ψυχιατρική κλινική.

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω για τον χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα της γενναιόδωρης ψυχής του Γιώργου Μαζωνάκη!» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος την ίδια στιγμή αφηγείται την ιστορία μιας φιλανθρωπικής συναυλίας.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, η συναυλία διοργανώθηκε για την υποστήριξη αριστούχων μαθητών, ωστόσο η οργάνωσή της συνάντησε αρκετές δυσκολίες, καθώς αρκετοί καλλιτέχνες της έντεχνης σκηνής δεν βοήθησαν στο εγχείρημα.

«Τότε μέσα στην απελπισία μου, μου ήρθε έμπνευση από τον Χριστό να απευθυνθώ στον Μαζωνάκη», είπε ο ηθοποιός, αναφερόμενος στην καθοριστική συμβολή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στήριξε στο εγχείρημα, καλύπτοντας όλα τα έξοδα και ακυρώνοντας ακόμη και συναυλία για να προσφέρει τη συμβολή του. «

Αναλυτικά στην ανάρτησή του ο Στράτος Τζώρτζογλου αναφέρει:

«Τον χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα της γενναιόδωρης ψυχής του Γιώργου Μαζωνάκη @georgemazonakis!

Κάποια στιγμή ο γέροντας μου από το Άγιο Όρος ό κοιμηθείς Σπυριδων ο Μικραγιαννανιτης μου ζήτησε να διοργανώσω μια συναυλία της οποίας τα έσοδα θα πήγαιναν ως υποτροφία για αριστούχους μαθητές της Βέροιας κάτω από την υποστήριξη του δεσπότη Βέροιας!

Ξεκίνησα να ζητήσω «βοήθεια» όπως καταλαβαίνετε από τραγουδιστές της έντεχνης μουσικής σκηνής! Κανένας δεν δέχτηκε γιατί δυστυχώς τα έξοδα ήταν πολλά (μετακίνηση , φαγητό ,εκτός έδρας μουσικών,ενοικιαση ηχητικού εξοπλισμού, αμοιβές μουσικών ) και όλοι μου ζήτησαν και προσωπικά αμοιβή!

Είχα απελπιστεί – δεν μπορούσα να κάνω την βραδιά μόνος μου και να λέω κείμενα μόνος μου!

Τότε μέσα στην απελπισία μου , μου ήρθε έμπνευση από τον Χριστο να απευθυνθώ στον Μαζωνάκη που τότε έκανε μεγάλη επιτυχία με το Gucci φόρεμα!

Δεν τον ήξερα προσωπικά και ήμουν σίγουρος ότι θα αρνηθεί αλλά «μηδενα προ του τέλους μακάριζε»- μην βγάζεις συμπεράσματα πριν το τέλος!

Ο Γιώργος δέχτηκε – πλήρωσε από την τσέπη του όλα τα έξοδα, τους μουσικούς του – ακύρωσε συναυλία που θα έβγαζε πολλά χρήματα – ήρθε και είχαμε μεγάλη επιτυχία – ποτέ δεν το ανέφερε σε κανένα, πάντα σεμνός, πάντα έτοιμος να βοηθήσει!

Αυτή είναι η καρδιά του Γιώργου! Και είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα νικήσει – γιατί εκεί που οι άνθρωποι λιθοβολούν εκεί επεμβαίνει ο Θεός και δείχνει την αγάπη του!!!»