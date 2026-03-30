Έρχεται η 26η Γιορτή Σπόρων του Πελίτι: Δωρεάν σπόροι για όλους – Αναλυτικό πρόγραμμα

Με επίκεντρο την παράδοση, τη βιωσιμότητα και την αγάπη για τη γη, το Πελίτι ετοιμάζεται να υποδεχτεί επισκέπτες από όλη την Ελλάδα στην 26η Γιορτή Σπόρων, μια εκδήλωση που έχει εξελιχθεί σε θεσμό για όσους ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια, τη διατήρηση των παραδοσιακών ποικιλιών και την αυτάρκεια.

Η φετινή γιορτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Απριλίου 2026, στη γη του Πελίτι στο Μεσοχώρι Παρανεστίου, έναν χώρο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών γύρω από τους σπόρους και τη φυσική καλλιέργεια. Από νωρίς το πρωί, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον χώρο, να γνωρίσουν ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και να συμμετάσχουν σε μια γιορτή που συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

Η κεντρική είσοδος θα ανοίξει στις 9:30 το πρωί, ενώ οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 10:00 και θα διαρκέσουν έως τις 4 το απόγευμα. Σημαντικό μέρος της εκδήλωσης αποτελεί η διανομή παραδοσιακών σπόρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 14:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να προμηθευτούν σπόρους παλιών ελληνικών ποικιλιών και να συμβάλουν στη διάσωσή τους. Η διανομή των σπόρων γίνεται με κουπόνια που διανέμονται δωρεάν στην είσοδο, κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε ένα φακελάκι σπόρων. Κάθε επισκέπτης παίρνει 4 κουπόνια δηλαδή 4 φακελάκια σπόρων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, κάτι που ενισχύει τον ανοιχτό και συμμετοχικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Η Γιορτή Σπόρων δεν αποτελεί απλώς μια εκδήλωση, αλλά μια εμπειρία που φέρνει κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας, με κοινό στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς.

Ομιλίες στην κεντρική σκηνή.

10:30 π. μ. – 10:45 π. μ. Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Παρανεστίου κ. Αναστάσιο Καγιάογλου.

10:45 π. μ. – 11:15 π. μ. Όταν οι σπόροι και οι λέξεις συναντιούνται – Πελίτι και Εσπεράντο με τον Ανδρέα Ζέρβα

11:15 π. μ. – 11:45 π. μ. Τιμώντας το Αγρόκτημα Αντωνόπουλου.

11:45 π. μ. – 12:15 μ. μ. Βήματα για την αντιμετώπιση του οικονομικού κραχ, με τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη ιδρυτή του Πελίτι.

12:15 μ. μ. – 13:00 μ. μ. Από τα Ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας στο Πελίτι, με τον Ετζίντιο Μουσιτάνο.

13:00 μ. μ. – 13:30 μ. μ. Αναγεννητική Γεωργία με τη Σάιλα Ντάρμου

13:30 μ. μ. 14:00 μ. μ. Έθιμα γονιμότητας από τον Μορφωτικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Παγονερίου Δράμας

Στα έθιμα γονιμότητας συμμετέχουν και οι θεατές.

Κλέβοντας τη νύφη, τα αδέρφια της οι αράπηδες πάνε να την πάρουν.

Kλέβουν το μωρό της γύφτισσας και οι αράπηδες πάνε και παίρνουν το μωρό πίσω.

Το αλογάκι ή χακλής, ο γιατρός, κάνει καλά όποιον από το κοινό πέφτει κάτω ως άρρωστος

Κάθε χρόνο, η διοργάνωση προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον για τη γη και τους φυσικούς τρόπους καλλιέργειας παραμένει ζωντανό. Σε μια εποχή όπου η διατροφή και το περιβάλλον βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων, η πρωτοβουλία του Πελίτι αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Η 26η Γιορτή Σπόρων αναμένεται να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά έναν τόπο συνάντησης, ανταλλαγής και έμπνευσης, υπενθυμίζοντας ότι οι σπόροι δεν είναι απλώς η αρχή της τροφής, αλλά και φορείς πολιτισμού, γνώσης και ζωής.