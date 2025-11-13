Έρχεται η Travel Tuesday 2025: Μεγάλες εκπτώσεις έως και 60% σε αεροπορικά, ταξιδιωτικά πακέτα και ξενοδοχεία

Η «Black Friday» του τουρισμού, γνωστή πλέον ως Travel Tuesday, πλησιάζει και φέτος υπόσχεται μοναδικές ταξιδιωτικές ευκαιρίες. Από αεροπορικά εισιτήρια που ξεκινούν από μόλις 29 €, μέχρι πολυτελείς διαμονές στο μισό της τιμής και ολοκληρωμένα πακέτα διακοπών για Ελλάδα και εξωτερικό, η Travel Tuesday 2025 αναμένεται να βάλει πολλούς… στο αεροπλάνο.

Η ιδέα της Travel Tuesday ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγο μετά τη «Cyber Monday». Οι ειδικοί της τουριστικής αγοράς διαπίστωσαν πως, ενώ οι περισσότεροι καταναλωτές ξόδευαν για ηλεκτρονικά είδη, ρούχα και gadgets, υπήρχε ένα κενό στον χώρο των ταξιδιών. Έτσι, το 2017, η πλατφόρμα Expedia καθιέρωσε για πρώτη φορά την Travel Tuesday, προσφέροντας χιλιάδες εκπτώσεις σε πτήσεις και ξενοδοχεία την Τρίτη μετά την Cyber Monday. Η ιδέα εξαπλώθηκε γρήγορα, και μέσα σε λίγα χρόνια υιοθετήθηκε από μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, τουριστικά γραφεία και ξενοδοχειακές αλυσίδες σε όλο τον κόσμο.

Η Travel Tuesday που φέτος πέφτει στις 2 Δεκεμβρίου 2025, θεωρείται η κορυφαία ημέρα προσφορών στον τουρισμό, αντίστοιχη της Black Friday για το λιανικό εμπόριο. Σύμφωνα με ταξιδιωτικές πλατφόρμες όπως το Skyscanner και το Kayak, οι ταξιδιώτες μπορούν να εξοικονομήσουν 15% έως 25% κατά μέσο όρο, ενώ σε ορισμένους προορισμούς η μείωση μπορεί να ξεπεράσει και το 50%. Μεγάλες εταιρείες όπως η Delta, η Emirates, η Qatar Airways, η Booking.com και η Airbnb προσφέρουν εντυπωσιακές εκπτώσεις, που φτάνουν ακόμα και το 60% σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι ταξιδιώτες που γνωρίζουν το θεσμό συνήθως προετοιμάζονται μέρες πριν: ελέγχουν προορισμούς, ενεργοποιούν ειδοποιήσεις τιμών και περιμένουν τα «ξεκλειδώματα» των προσφορών που διαρκούν μόλις λίγες ώρες.

Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες αρχίζουν να δημοσιεύουν τις προσφορές τους από το βράδυ της Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου, ενώ το πρωί της Τρίτης θα «τρέχουν» μερικές από τις χαμηλότερες τιμές της χρονιάς.

Όπως πάντα, η ταχύτητα είναι καθοριστική. Οι πιο εντυπωσιακές προσφορές εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες, γι’ αυτό όσοι σχεδιάζουν ταξίδι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι: να έχουν έτοιμες ημερομηνίες, προορισμούς και λογαριασμούς στις πλατφόρμες κρατήσεων.

Η Travel Tuesday μπορεί να ξεκίνησε ως μια αμερικανική εμπορική πρωτοβουλία, όμως έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τα ταξίδια μας. Για όσους αγαπούν τις αποδράσεις, είναι η ιδανική ευκαιρία να κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα – και να το κάνουν σε τιμές που δύσκολα θα ξαναδούν.