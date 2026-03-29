«Έσβησε» πάμφτωχη: Η Πόντια ηθοποιός που παραγκωνίστηκε επειδή αρνήθηκε να θυσιάσει τα πιστεύω της

Η Νίκη Τριανταφυλλίδη υπήρξε μια εξαιρετικά χαρισματική ηθοποιός, γνωστή για την απαράμιλλη ομορφιά της και την ακλόνητη πίστη στις αξίες της.

Γεννημένη στην Αθήνα το 1942, με ποντιακές ρίζες, ανήκε σε μια οικογένεια με βαθιές καλλιτεχνικές ρίζες. Ο πατέρας της, Νίκος Τριανταφυλλίδης, ήταν συνθέτης, γεγονός που την επηρέασε να ακολουθήσει την καλλιτεχνική πορεία.

Από νεαρή ηλικία, η Νίκη έδειξε το ταλέντο της στην υποκριτική, φοιτώντας στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη σχολή του Πέλου Κατσέλη. Η εξωτική της ομορφιά και το υποκριτικό της ταλέντο την ανέδειξαν γρήγορα σε μία από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς της εποχής της.

Καλλιτεχνικές Επιτυχίες

Η καριέρα της Τριανταφυλλίδη άρχισε να ανθεί τη δεκαετία του ’60 με συμμετοχές σε θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες. Οι ερμηνείες της σε έργα όπως “Ο Ουρανός” του Τάκη Κανελλόπουλου και “Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα” ανέδειξαν το ταλέντο της και της χάρισαν την αγάπη του κοινού. Συνέχισε με σημαντικές εμφανίσεις σε παραγωγές όπως το “Λεωφορείο ο Πόθος” και στις ταινίες “Ο Τάφος των Εραστών” και “Αστραπόγιαννος”.

«Οι κωμωδίες που παίζονται στον κινηματογράφο είναι πολύ χαμηλού επιπέδου. Βέβαια και ένα μέρος του κοινού είναι ακαλλιέργητο και αποστολή μας είναι να το καλλιεργήσουμε. Η καλύτερη ταινία που έχω γυρίσει μέχρι τώρα είναι Ο τάφος των εραστών και η χειρότερη μια ταινία που έκανα την τυφλή.[…] Δεν προσαρμόζομαι εύκολα γιατί δεν κάνω συμβιβασμούς στη ζωή μου. Και επειδή τη ζωή μας την διαμορφώνουμε συνήθως οι ίδιοι, είμαι αρνητική σε κάθε συμβιβασμό». Αυτά είχε δηλώσει το 1969 στο περιοδικό Ρομάντζο, αναδεικνύοντας την ακλόνητη στάση της απέναντι στους συμβιβασμούς.

Οι Προσωπικές Δυσκολίες

Παρά τις επαγγελματικές της επιτυχίες, η ζωή της Νίκης Τριανταφυλλίδη δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Αντιμετώπισε δυσκολίες στην τηλεόραση και πολλές ατυχίες στην επαγγελματική της πορεία. Ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της ήταν η απόφασή της το 1992 να αποκτήσει το δικό της θέατρο στην πλατεία Βάθης, το Θέατρο Νίκη Τριανταφυλλίδη. Παρά τις υποσχέσεις για βοήθεια, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε, γεγονός που την επηρέασε τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Προβλήματα υγείας

Η υγεία της Νίκης Τριανταφυλλίδη άρχισε να επιδεινώνεται, και το 1997 έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη Τύπου, όπου δήλωσε πως μπορεί να ήταν η τελευταία φορά που έπαιζε θέατρο. Παρά τις δυσκολίες, η αφοσίωσή της στην τέχνη παρέμεινε αδιαπραγμάτευτη, και η συνεισφορά της στο ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο παραμένει ανεκτίμητη.

Η Νίκη Τριανταφυλλίδη απεβίωσε το 2013, αφήνοντας πίσω της ένα σημαντικό καλλιτεχνικό έργο και μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει νέους καλλιτέχνες. Η ζωή της, γεμάτη πάθος για την τέχνη και ανυποχώρητη αφοσίωση, παρά τις αδικίες και τα εμπόδια, αποτελεί παράδειγμα δύναμης και επιμονής.

Η Νίκη Τριανταφυλλίδη δεν ήταν απλώς μια ηθοποιός, αλλά μια ανένταχτη και δυναμική προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στον ελληνικό καλλιτεχνικό χώρο. Η ιστορία της μας θυμίζει τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης και την αξία της τέχνης ως μέσο έκφρασης και αντοχής απέναντι στις αντιξοότητες της ζωής.