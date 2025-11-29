Έτοιμος ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στην Ελλάδα – Τα εγκαίνια στις 4 Δεκεμβρίου

Η 4η Δεκεμβρίου 2025 θα μείνει ως ημερομηνία ορόσημο για τις οδικές υποδομές της Ελλάδας: την ημέρα αυτή παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα που έλειπε, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού. Μετά από χρόνια καθυστερήσεων πλέον ένας νέος αυτοκινητόδρομος παραδίδεται στους οδηγούς.

Η Ολυμπία Οδός δεν είναι πια απλώς ένας από τους βασικούς οδικούς άξονες — με μήκος πλέον που φτάνει τα 277 χιλιόμετρα από την Αθήνα μέχρι τον Πύργο — αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της χώρας. Πλέον οι πολίτες μπορούν να διασχίζουν με ασφάλεια και άνεση τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, χωρίς τα εμπόδια και τους κινδύνους της παλιάς εθνικής οδού.

Για τους κατοίκους της περιοχής και τους μόνιμους χρήστες του άξονα, τα οφέλη γίνονται γρήγορα ορατά: μικρότεροι χρόνοι διαδρομής, πιο αξιόπιστες συνθήκες μετακίνησης και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, μείωση του αριθμού των σοβαρών ατυχημάτων σε σημεία που στο παρελθόν ήταν κομβικά. Η παράδοση των τελευταίων τμημάτων, και ειδικά των συνδέσεων που ολοκληρώνουν τη σύνδεση μεταξύ Πάτρας και Πύργου, προβλέπεται να διευκολύνει την καθημερινότητα αλλά και να δώσει ώθηση στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τον τουρισμό της περιοχής.

Η εικόνα του δρόμου σήμερα δεν θυμίζει την παλιά εθνική οδό με τις στενές λωρίδες και τα επικίνδυνα σημεία. Σήραγγες, γέφυρες και σύγχρονα τεχνικά έργα έχουν αλλάξει τη γεωμετρία της διαδρομής και μαζί την ψυχολογία του ταξιδιού: αυτό που πριν απαιτούσε υπομονή και προσοχή, σήμερα διανύεται με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια. Ταυτόχρονα, οι υποδομές παρακολούθησης και συντήρησης μπαίνουν σε πλήρη λειτουργία, ώστε η νέα οδική πραγματικότητα να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

Ταυτόχρονα, η παράδοση της Ολυμπίας Οδού σηματοδοτεί και μια νέα εποχή για τα οδικά έργα στην Ελλάδα — με μόλις δύο πλέον μεγάλους αυτοκινητοδρόμους υπό κατασκευή. Ο E65, δηλαδή ο άξονας της Κεντρικής Ελλάδας, βρίσκεται σε τελικό στάδιο: απομένουν περίπου 46 χιλιόμετρα στη βόρεια ζώνη, που όταν ολοκληρωθούν — σύμφωνα με εκτιμήσεις — θα ενώσουν την Καλαμπάκα με τη σύνδεση στη Εγνατία Οδός, επεκτείνοντας την οδική πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία με σύγχρονο δρόμο. Παράλληλα στην Κρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη κατασκευαστική προσπάθεια. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (BOAK), φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ραγδαία την πρόσβαση, την ασφάλεια και τις μετακινήσεις στο νησί — μια υποδομή κρίσιμη για τον τουρισμό και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η παράδοση της ολοκληρωμένης Ολυμπίας Οδού είναι περισσότερο από ένα τεχνικό ορόσημο· είναι υπόσχεση για έναν πιο σύγχρονο, ασφαλή και αποτελεσματικό οδικό ελληνικό χάρτη. Με την ολοκλήρωση και των υπόλοιπων αξόνων, η Ελλάδα κινείται προς ένα μέλλον όπου η μετακίνηση γίνεται πιο ομαλή, πιο άνετη, πιο ασφαλής.