Έφτασε να ζυγίζει μόλις 29 κιλά: Το πικρό τέλος της πανέμορφης ηθοποιού που σάρωνε στην εποχή της βιντεοταινίας

Υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του ’80, μια γυναίκα που με το πληθωρικό της ταλέντο, την έντονη προσωπικότητα και την εκρηκτική της ομορφιά κατέκτησε το κοινό στην εποχή της βιντεοταινίας. Γεννημένη στις 24 Απριλίου, η Τέτη Σχοινάκη σφράγισε με την παρουσία της τη χρυσή εποχή της βιντεοταινίας στην Ελλάδα ενώ έκανε και μεγάλη καριέρα και στο θέατρο.

Συμμετείχε σε ταινίες όπως «Έλα να δοκιμάσουμε», «Γάτα εσύ γάτος κι εγώ», «Γυμνά σκάνδαλα», «Η κρουαζιέρα του έρωτα», «Κυνηγώντας τον έρωτα», “Ο τελευταίος άντρας” και τα «Αχτύπητα καμάκια», γυρισμένα στην Κύπρο. Παράλληλα έκανε έκτακτες εμφανίσεις σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, όπως «Ο Λάκης ο γλυκούλης» και «Μαρία η άσχημη».

Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε όταν ήταν 19 ετών και χώρισε έναν χρόνο αργότερα.

Στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση, στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη “Αλήθειες με τη Ζήνα”, πριν από τέσσερα χρόνια είχε δηλώσει αμετανόητα μοναχική, ενώ δεν μετάνιωσε ποτέ της που δεν απέκτησε παιδί, αφού το θεωρούσε πολύ μεγάλη ευθύνη.

«Ήμουν 19 και χώρισα στα 20. Όπως το ακούει κανείς, θα νομίζει ότι παντρεύτηκα έναν αγριάνθρωπο. Αλλά ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος και καθόλου καταπιεστικός. Αλλά δεν μου πήγαινε αυτό το στυλ ζωής. Θυμάμαι ότι κατέβαινα τα σκαλιά της εκκλησίας και λέω “τι έκανα τώρα;”. Γι’ αυτό και δεν ξαναπαντρεύτηκα, γιατί δεν μου έλειψαν οι προτάσεις. Δόξα τον Θεό. Όταν δεν σου πάει το σχήμα του γάμου, είναι δύσκολο να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο. Με ρωτάνε και τώρα ‘μήπως μετάνιωσες που δεν έκανες παιδιά;’. Και λέω όχι, γιατί δεν χτύπησε το βιολογικό μου ρολόι. Τουλάχιστον δεν το άκουσα. Ήθελα πάντα τον χώρο μου και τον χρόνο μου. Θέλω να ζω μόνη μου. Δεν είμαι ο άνθρωπος που μου αρέσει η συμβίωση».

Η ηθοποιός στήριζε τους ανθρώπους που είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες και είχαν πέσει θύματα κακοποιητικών συμπεριφορών και με αφορμή τα όσα είχαν ακουστεί για τον καλλιτεχνικό χώρο είχε μοιραστεί τη δική της εμπειρία.

Όπως είχε εξομολογηθεί:

«Μετά τα 14 που άρχισα να μεγαλώνω και να γίνομαι κοπέλα, είχα πολλές σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Δηλαδή αυτός που είχε το καθαριστήριο με κλείδωσε μέσα. Τον απείλησα με τον μπαμπά μου που ήταν αξιωματικός και καταγόταν από την Κρήτη. Έτσι τον φόβισα και μου άνοιξε. Παρενοχλήθηκα και από φίλο της οικογένειας. Αυτά τα χειρίστηκα εύκολα.

Αυτό που πραγματικά με φόβισε ήταν η απόπειρα βιασμού από συνθέτη, σε ηλικία 16 ετών. Βρέθηκα στο σπίτι ενός συνθέτη, με μια φίλη μου που είχε ωραία φωνή και ήθελε να έχει μαζί της έναν δικό της άνθρωπο. Αφού η φίλη μου δοκιμάζει τη φωνή της, φεύγει για να πάει να φέρει κάτι στίχους. Μου λέει ο συνθέτης “τώρα να ακούσουμε εσένα”. Εγώ του απαντώ “δεν ήρθα για αυτό”.

Άρχισε να με κυνηγάει μέσα στο σπίτι. Μου φάνηκε σαν να κράτησε δύο ώρες όλο αυτό, ενώ πρέπει να κράτησε δυο με τρία λεπτά. Μου έκλεινε την πόρτα για να μην φύγω. Ήταν ότι μια συρόμενη πόρτα που είχε ένα θολό τζάμι, μέσα από το τζάμι, όπου δεν μπορείς να δεις χαρακτηριστικά, έβλεπα έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος κοιτούσε μέσα από τη χαραμάδα».

Η Τέτη Σχοινάκη έφυγε τελικά από την ζωή χτυπημένη από καρκίνο στις 4 Μαρτίου του 2024.

Λίγο καιρό πριν φύγει από την ζωή η Άννα Φόνσου, με αφορμή την υπόθεση του ηθοποιού Γιώργου Λαμπάτου, είχε αποκαλύψει, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, Το Πρωινό, ότι «Το Σπίτι του Ηθοποιού» φρόντιζε μία γνωστή ηθοποιό η οποία σε λίγο καιρό θα έφευγε από την ζωή χωρίς να την κατονομάσει.

Συγκεκριμένα η Άννα Φόνσου είχε δηλώσει πως: «Αυτήν τη στιγμή Το Σπίτι του Ηθοποιού συντηρεί μια ηθοποιό πάρα πολύ διάσημη, η οποία σε λίγο καιρό θα μας αφήσει από αυτήν τη ζωή. Και εγώ κάθε μέρα, χωρίς να κάνω την ηρωίδα γιατί ήταν και αγαπημένη μου φίλη, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να πηγαίνουμε στο νοσοκομείο και να προσπαθούμε να της κάνουμε την ζωή της τους τελευταίους μήνες καλύτερη. Είναι και πολύ νέα».

Το αγαπητό κορίτσι του καλλιτεχνικού στερεώματος, με το χαμόγελο που μαγνήτιζε τους πάντες και το πιο θανατηφόρο κορμί του ελληνικού σινεμά, είχε γίνει φάντασμα του εαυτού του και έφτασε να ζυγίζει 29 κιλά. Η επιθυμία της όμως ήταν να επιστρέψει στο σπίτι της στην περιοχή Γκράβα Κυψέλης και να ακολουθήσει εκεί τη θεραπεία της.

Όταν πέθανε η Άννα Φόνσου την αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Έφυγες Τέτη μου αγαπημένη… Ήρθα σήμερα από Θεσσαλονίκη για να σε δω αλλά δεν πρόλαβα… Ίσως βρεθούμε σ έναν άλλο κόσμο.. μακριά από θλίψεις και αδιαφορία… Αντίο σεμνή μου φίλη… Σ’ αγαπώ».

Όπως αποκάλυψε η Άννα Φόνσου μιλώντας σε τηλεοπτικές εκπομπές, η Τέτη Σχοινάκη πάλευε με τον καρκίνο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

«Η Τέτη Σχοινάκη είχε καρκίνο. Ήταν ένα πολύ υπερήφανο πλάσμα και δεν ήθελε να μάθει κανείς για την αρρώστια της και κανέναν να ενοχλήσει. Σεβάστηκα την επιθυμία της να γυρίσει στο σπίτι της ώστε να “φύγει” εκεί. Ήρθα σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε μιλήσει χθες τηλεφωνικά και της είπα ότι θα πάω σήμερα να τη δω. Δεν πρόλαβα να πάω».