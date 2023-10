Advertisement

Νεκρός στα 54 του ο αστέρας του Χόλιγουντ Μάθιου Λάνγκφορντ Πέρι διάσημος για τον ρόλο του στα “Φιλαράκια”

Οι πηγές αναφέρουν ότι πνίγηκε σε τζακούζι σε σπίτι στο Λος Άντζελες μετά από καρδιακή προσβολή.

Σύμφωνα με τις αρχές δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια, ούτε βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του. Ο ηθοποιός έδινε μάχη για χρόνια με την εξάρτησή του από τα αναλγητικά και το αλκοόλ και είχε χρειαστεί επανειλημμένα να μπει σε κλινικές αποτοξίνωσης.

O Μάθιου Πέρι ήταν εξαρτημένος από αλκοόλ και χάπια αλλά είχε αποτοξινωθεί από το Μάιο του 2021.

'Friends' Star Matthew Perry Dead at 54 After Apparent Drowning | Click to read more 👇 https://t.co/OARIVTMOQ2 — TMZ (@TMZ) October 29, 2023

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός για τον ρόλο του ως Τσάντλερ Μπινγκ στα Φιλαράκια, στη θρυλική πλέον σειρά που προβλήθηκε από το 1994 έως το 2004. Ποτέ, όμως, δεν απέφυγε να μιλήσει για τους αγώνες του να ξεπεράσει τον εθισμό του σε αλκοόλ και οπιοειδή.

Η τελευταία ανάρτηση του Μάθιου Πέρι στο Instagram:

«Έγινα νηφάλιος επειδή φοβόμουν ότι θα πέθαινα την επόμενη μέρα»

«Όταν [η φήμη] συμβαίνει, είναι σαν την Ντίσνεϊλαντ για λίγο. Για μένα κράτησε περίπου οκτώ μήνες αυτό το συναίσθημα του “τα κατάφερα, είμαι ενθουσιασμένος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον κόσμο”. Και μετά συνειδητοποιείς ότι όλο αυτό δεν καταφέρνει τίποτα, σίγουρα δεν γεμίζει κανένα κενό στη ζωή σου», είχε δήλωσε στους New York Times το 2002, έναν χρόνο μετά την αποτοξίνωση. «Δεν έγινα νηφάλιος επειδή το ήθελα. Έγινα νηφάλιος επειδή ανησυχούσα ότι θα πέθαινα την επόμενη μέρα» είχε παραδέχθηκε.

Οι ομοιότητες του Μάθιου Πέρι με τον Τσάντλερ

Ο Μάθιου Πέρι είχε σημείωσε ότι μοιάζει κατά κάποιον τρόπο με τον Τσάντλερ, καθώς και αυτός προσπαθούσε να κρυφτεί πίσω από τα αστεία. «Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τσάντλερ είναι ένας τύπος που προσπαθεί να αποτρέψει τα δικά του ανθρώπινα συναισθήματα με το γέλιο. Αυτό έκανα και εγώ για χρόνια», είχε εξήγησε ο Πέρι. «Προσπαθούσα να παρουσιάζω τον εαυτό μου ως αστείο, κάπως σαν να είναι το να κάνεις παρέα μαζί μου, κάτι σαν διακοπές. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να με πάει μακριά».

Όταν ο Πέρι πήρε για πρώτη φορά τον ρόλο στα Φιλαράκια σε ηλικία 24 ετών, ο εθισμός του στο αλκοόλ είχε μόλις αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια. «Μπορούσα να το χειριστώ κατά κάποιον τρόπο. Αλλά όταν έφτασα στα 34 μου, είχα πραγματικά μπλέξει σε πολλά προβλήματα», παραδέχεται. «Όμως, υπήρχαν χρόνια που ήμουν νηφάλιος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η 9η σεζόν ήταν η χρονιά κατά την οποία ήμουν νηφάλιος σε όλη τη διάρκειά της. Και μαντέψτε σε ποια σεζόν πήρα υποψηφιότητα για καλύτερος ηθοποιός. Έλεγα: “Αυτό πρέπει να μου λέει κάτι”».

Σε ένα τρομακτικό σημείο κατά τη διάρκεια της σειράς «Τα Φιλαράκια», ο Πέρι έπαιρνε 55 Vicodin την ημέρα και είχε φτάσει 58 κιλά. «Δεν ήξερα πώς να σταματήσω», είπε. «Αν ερχόταν η αστυνομία στο σπίτι μου και μου έλεγε “Αν πιεις απόψε, θα σε πάμε φυλακή”, θα άρχιζα να μαζεύω τα πράγματά μου. Δεν μπορούσα να σταματήσω, γιατί η ασθένεια και ο εθισμός είναι προοδευτικός. Οπότε, γίνονται όλο και χειρότερα όσο μεγαλώνεις».

Η προσωπική ζωή του Μάθιου Πέρι

Δύο από τις πιο διάσημες σχέσεις του Μάθιου Πέρι ήταν αυτή με την Τζούλια Ρόμπερτς (1995-1996) και με τη Γιασμίν Μπλιθ (1995). Από το 2003 ως το 2005 έβγαινε με τη φοιτήτρια μόδας Ρέιτσελ Νταν, ενώ αργότερα, από το 2006 έως το 2012 είχε σχέση με την ηθοποιό Λίζι Κάπλαν.

Αρραβωνιάστηκε τη μάνατζερ Μόλι Χούρβιτς, τον Νοέμβριο του 2020. Για πρώτη φορά φημολογήθηκε ότι τα είχαν τον Δεκέμβριο του 2019, όταν φέρεται να είχαν περάσει μαζί τα Χριστούγεννα. Τον Ιούνιο του 2021 ο Πέρι ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τον αρραβώνα, λέγοντας στο περιοδικό People: «Μερικές φορές τα πράγματα απλώς δεν λειτουργούν, κι αυτό είναι ένα από αυτά. Εύχομαι στη Μόλι τα καλύτερα».

Ο φόβος του Μάθιου Πέρι για τον έρωτα

Ο Μάθιου Πέρι επιμένει ότι δεν φοβάται πλέον τον έρωτα. Ο 53χρονος πρωταγωνιστής των Friends ανοίγεται για όλες τις προηγούμενες σχέσεις του στο νέο του βιβλίο, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς το ταξίδι του στη ζωή και τους αγώνες του με τον εθισμό.

«Αυτός που φοβόταν ήμουν εγώ», λέει για το ότι ήταν αυτός που έβαλε τέλος σε σχεδόν όλα τα ειδύλλιά του -συμπεριλαμβανομένου ενός αρραβώνα- στη νέα του συνέντευξη στο People.

Ο Πέρι παραδέχεται «είχα τεράστιο φόβο» για τον έρωτα, αλλά «μέσα από πολλή δουλειά ξεπέρασα αυτόν τον φόβο. Θα μαθαίνω καθώς προχωράω. Αυτό που έχει αλλάξει σε εμένα είναι ότι δεν με ενδιαφέρει να κάνω παρέα με κάποιον που δεν γνωρίζω ή κάποιον που δεν μου αρέσει και τόσο. Ο επόμενος άνθρωπος που θα πάρω πραγματικά στα σοβαρά είναι κάποιος με τον οποίο θα είμαι ερωτευμένος και δεν θα φοβάμαι τα πράγματα που με τρόμαζαν παλιά».

«Κάηκα… από γυναίκες που ήθελαν τα χρήματά μου»

Όσο για το ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά σε μια σύντροφο τώρα σύμφωνα με τον Μάθιου Πέρι, ο ηθοποιός απαντά: «Να είναι αυτοσυντηρούμενη, με κάθε τρόπο, αλλά κυρίως σε χρηματικό επίπεδο, επειδή… κάηκα μερικές φορές από γυναίκες που ήθελαν τα χρήματά μου, χωρίς να ενδιαφέρονται πραγματικά για μένα». Επίσης «να έχει αίσθηση του χιούμορ, να είναι όμορφη εσωτερικά και εξωτερικά, να με νοιάζεται. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό».

Ερωτευμένος με την Τζένιφερ Άνιστον

Μιλώντας ανοιχτά για τους συμπρωταγωνιστές του και τους φίλους που ήταν καθοριστικοί στην πορεία του, ο Μάθιου Πέρι αποκαλύπτει, ακόμα, ότι ήταν ερωτευμένος και με την Τζένιφερ Άνιστον, κάτι που ξεκίνησε όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά – δύο χρόνια προτού ξεκινήσει η σειρά.

«Υπήρχε τόσο έντονη αδιαφορία από μέρους της, που το τερμάτισα», λέει παιχνιδιάρικα. «Νομίζω ότι όλοι μάλλον το κατάλαβαν. Δεν είπα ποτέ τίποτα. Και το έκρυψα. Αλλά μετά παντρεύτηκε τον Μπραντ Πιτ και είπα: “Δεν νομίζω ότι έχω καμιά ελπίδα εδώ”».

Εκείνη την εποχή ο εθισμός του Πέρι στο αλκοόλ είχε, επίσης, παγιωθεί. «Νόμιζα ότι θα μπορούσα να το χειριστώ κάπως», λέει. «Αλλά όταν έφτασα 34 ετών αντιμετώπιζα πραγματικά πολλά προβλήματα».

Μάθιου Πέρι: Πώς ξεκίνησε ο εθισμός του στα φάρμακα και στο αλκοόλ

Ο εθισμός του ηθοποιού ξεκίνησε μετά από ένα ατύχημα με τζετ σκι το 1997, όταν εθίστηκε στο Vicodin. Αυτό τελικά οδήγησε στην κατάχρηση αλκοόλ, σε τέτοιον βαθμό που συχνά πήγαινε μεθυσμένος στη δουλειά.

«Είχα αυτόν τον περίεργο κανόνα ότι δεν θα έπινα ποτέ σε ένα πλατό», δήλωσε ο πρωταγωνιστής των Friends. «Αλλά πήγαινα στη δουλειά σε ακραίες περιπτώσεις hangover. Είναι τόσο φρικτό να αισθάνεσαι έτσι και να πρέπει να δουλεύεις και να είσαι και αστείος κι από πάνω».

Μάλιστα, στο απόγειο της τηλεοπτικής του καριέρας υπάρχουν στιγμές που δεν θυμάται να έχει γυρίσει σε αρκετές σεζόν των “Friends”. «Δεν θυμάμαι τρία χρόνια από αυτά», δήλωσε στο BBC Radio 2 το 2016. «Κάπου μεταξύ της 3ης και της 6ης σεζόν ήμουν λίγο… εκτός» εξομολογείται.

Το 2000 νοσηλεύτηκε με παγκρεατίτιδα λόγω κατάχρησης αλκοόλ. Ο ηθοποιός θυμάται ότι συχνά έτρεμε και ίδρωνε στο πλατό μετά, ενώ περνούσε από αποτοξίνωση. Το φινάλε της 6ης σεζόν, «The One with the Proposal», προβλήθηκε τον Μάιο του 2000. Η πρεμιέρα της 7ης σεζόν, το επεισόδιο με τίτλο «The One With Monica’s Thunder», προβλήθηκε πέντε μήνες αργότερα. Ωστόσο, η υπόθεση συνεχίστηκε την ίδια μέρα, κάνοντας τους θαυμαστές να παρατηρήσουν πόσο είχε αλλάξει η εμφάνιση του Πέρι κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Παρόλο που τελικά ζήτησε βοήθεια τον επόμενο χρόνο, είχε ακόμα μακρύ δρόμο για να αναρρώσει.

Μάθιου Πέρι: Οι αγώνες του με τις καταχρήσεις μέσα στα χρόνια

1997:Ο εθισμός στο Vicodin οδήγησε σε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Ο Πέρι μπήκε για πρώτη φορά σε κέντρο αποτοξίνωσης το 1997, περνώντας 28 ημέρες στο κέντρο Hazelden στη Μινεσότα. Παρέμεινε μόνο για λίγο νηφάλιος.

2000: Τον Μάιο του 2000 ο σταρ νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο για παγκρεατίτιδα που σχετιζόταν με το αλκοόλ. Μέχρι το φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς έκανε αποτοξίνωση στο πλατό των Friends. Η εμφάνισή του άλλαξε δραστικά κατά τη διάρκεια του διαλείμματος μεταξύ της 6ης και της 7ης σεζόν. «Δυστυχώς», είπε ο Πέρι στο People, «και πάλι αυτό δεν ήταν αρκετό για να με κάνει να σταματήσω να πίνω».

2001: Τον Φεβρουάριο του 2001, με λιγότερες από δύο εβδομάδες να απομένουν για τα γυρίσματα του Serving Sara, ο Μάθιου Πέρι αποφάσισε τελικά να ζητήσει βοήθεια και η παραγωγή σταμάτησε για δύο μήνες. «Όλα είναι ξεκάθαρα για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου», θυμήθηκε στους New York Times. «Συνειδητοποίησα ότι πρέπει να πάω να σώσω τον εαυτό μου. Πήρα το τηλέφωνο και κάλεσα τους ανθρώπους που ήταν πρόθυμοι να με βοηθήσουν».

2002: Μετά από δυόμισι μήνες σε ιδιωτικό κέντρο αποτοξίνωσης, ο Πέρι κατάφερε τελικά να τελειώσει το Serving Sara και να επιστρέψει στα Φιλαράκια, καθώς και να επικεντρωθεί στη βελτίωση του εαυτού του. Το 2002 έδωσε αρκετές συνεντεύξεις εξηγώντας την πορεία του προς την ανάρρωση και το να φτάσει επιτέλους σε ένα καλό σημείο.

2011: «Κάνω σχέδια να φύγω για έναν μήνα ώστε να επικεντρωθώ στη νηφαλιότητά μου και να συνεχίσω τη ζωή μου στην ανάρρωση», ανέφερε ο Μάθιου Πέρι σε δήλωσή του το 2011. «Παρακαλώ απολαύστε να με κοροϊδεύετε στον παγκόσμιο ιστό», πρόσθεσε.

2013: Δύο χρόνια αργότερα ο ταλαντούχος ηθοποιός άνοιξε το Perry House, ένα σπίτι νηφάλιας διαβίωσης για άνδρες στο Μαλιμπού. «Είχα πολλά σκαμπανεβάσματα στη ζωή μου και πολλές υπέροχες διακρίσεις», δήλωσε στο The Hollywood Reporter για την πορεία του δύο χρόνια αργότερα. «Το καλύτερο πράγμα για μένα είναι ότι, αν ένας αλκοολικός έρθει σε εμένα και μου πει “θα με βοηθήσεις να σταματήσω να πίνω;”, θα του απαντήσω: “Ναι. Ξέρω πώς να το κάνω αυτό”».

2015: Το 2015 ο Μάθιου Πέρι έλαβε το Βραβείο Phoenix Rising Award από τον ευρείας εμβέλειας μη κερδοσκοπικό οργανισμό απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ Phoenix House και αστειεύτηκε στο The Hollywood Reporter ότι ήταν ένας «βραβευμένος αλκοολικός».

2018: Το 2018 ο Μάθιου Πέρι πέρασε τρεις μήνες στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση μιας γαστρεντερικής διάτρησης.

2021: Μετά από καθυστέρηση ενός έτους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το καστ των Friends επανενώθηκε για πρώτη φορά στην οθόνη μετά από 17 χρόνια.

«Ήταν υπέροχος. Οι άνθρωποι μερικές φορές μπορεί να είναι απλώς αγενείς. Μακάρι να μην ήταν», δήλωσε ο Μπεν Γουίνστον, ο οποίος σκηνοθέτησε «Τα Φιλαράκια: The Reunion», για όσους σχολίαζαν την εμφάνιση του Πέρι κατά τη διάρκεια του αφιερώματος του HBO Max. «Μου άρεσε πολύ να δουλεύω μαζί του. Είναι ένας εξαιρετικά αστείος άνθρωπος και πίστευα ότι είχε μερικές υπέροχες ατάκες στην εκπομπή. Ένιωσα απλώς χαρούμενος και τυχερός που ήμουν εκεί και που τον σκηνοθέτησα σε κάτι τέτοιο».

2021: Τον Ιούλιο του 2021 μοιράστηκε μια σπάνια ειλικρινή φωτογραφία μέσω Instagram, επιδεικνύοντας ένα τεράστιο χαμόγελο. «Ευτυχισμένες μέρες», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μάθιου Πέρι στη λεζάντα του στιγμιότυπου.

2022: «Έχουν γραφτεί τόσο πολλά για μένα στο παρελθόν. Σκέφτηκα ότι ήταν καιρός να ακούσει κάτι ο κόσμος από εμένα. Έζησα για να πω την ιστορία, παρόλο που κατά καιρούς φαινόταν ότι δεν θα το έκανα. Και είναι όλα εδώ μέσα. Ζητώ συγγνώμη που δεν είναι ένα pop-up βιβλίο», έγραψε ο Perry στο Twitter μαζί με την ανακοίνωση για τα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing».

«Ήθελα να τα μοιραστώ όταν ήμουν ασφαλής», λέει στο αμερικανικό People, στο εξώφυλλο αυτής της εβδομάδας. «Έπρεπε να περιμένω μέχρι να είμαι αρκετά ασφαλής και νηφάλιος -και μακριά από την ενεργή ασθένεια του αλκοολισμού και του εθισμού- για να τα γράψω όλα αυτά. Και το κυριότερο ήταν ότι ήμουν αρκετά σίγουρος πως αυτό θα βοηθούσε τους ανθρώπους».