Έχτισαν μόνοι το σπίτι των ονείρων τους σε ένα μικρό χωριό της βόρειας Ελλάδας και σταμάτησαν να πληρώνουν λογαριασμούς

Μέσα σε μια εποχή όπου η στεγαστική κρίση πιέζει ολοένα και περισσότερο νέους ανθρώπους, οικογένειες και ζευγάρια, δύο άνθρωποι από τη βόρεια Ελλάδα αποφάσισαν να ακολουθήσουν έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο ζωής. Ο Γιάννης και η Βανέσσα δεν περιορίστηκαν στο να αναζητούν λύσεις μέσα στην αγορά ακινήτων ή να παλεύουν με ενοίκια και λογαριασμούς. Αντίθετα, πήραν – κυριολεκτικά – την κατάσταση στα χέρια τους και έχτισαν μόνοι τους το σπίτι των ονείρων τους, δημιουργώντας μια ενεργειακά αυτόνομη κατοικία μέσα στη φύση.

Το σπίτι τους, που ονόμασαν «Oprynos», βρίσκεται σε ένα μικρό χωριό περίπου 300 κατοίκων στη βόρεια Ελλάδα και κατασκευάστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από φυσικά υλικά. Μέσα από την πλατφόρμα Eutopia αλλά και το βίντεο στο YouTube, το ζευγάρι αφηγείται το ταξίδι του προς μια ζωή πιο απλή, πιο αυτάρκη και πιο κοντά στη φύση, μακριά από το άγχος της καθημερινότητας και τα συνεχή έξοδα των σύγχρονων πόλεων.

«Η ζωή εδώ ακολουθεί τους ρυθμούς της φύσης, με τη συγκομιδή ελιάς, τη μελισσοκομία, την οινοποίηση και τον χρόνο που μοιράζονται με το μωρό τους. Χωρίς ενοίκια, χωρίς λογαριασμούς» γράφει η πλατφόρμα Eutopia και προσθέτει πως αυτό το σπίτι «είναι η απόδειξη πως είναι εφικτός ένας διαφορετικός τρόπος ζωής, όπου η ομορφιά πηγάζει από την απλότητα και τα όνειρα ριζώνουν στη γη».

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο που να μας ανήκει πραγματικά», εξηγούν, περιγράφοντας πως η ανάγκη για ελευθερία και ποιότητα ζωής τούς οδήγησε στην απόφαση να φύγουν από το αστικό περιβάλλον. Όπως αναφέρουν, δεν είχαν απεριόριστα χρήματα ούτε μεγάλη εμπειρία στις κατασκευές, όμως πίστεψαν ότι μπορούσαν να χτίσουν κάτι βιώσιμο μόνοι τους, με προσωπική εργασία και επιμονή.

Το σπίτι είναι πλήρως ενεργειακά αυτόνομο, καθώς η περιοχή βρίσκεται εκτός δικτύου. Η ηλεκτροδότηση γίνεται μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ το ζευγάρι κατάφερε να οργανώσει την καθημερινότητά του με τρόπο που να μην εξαρτάται από υψηλούς λογαριασμούς και καταναλωτικές ανάγκες. «Δεν θέλαμε να δουλεύουμε μόνο για να πληρώνουμε λογαριασμούς», λένε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως αναζήτησαν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, όπου ο χρόνος, η ηρεμία και η επαφή με τη φύση έχουν μεγαλύτερη αξία από την υπερκατανάλωση.

Στο βίντεο περιγράφουν με ενθουσιασμό τη διαδικασία της κατασκευής, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. «Κάναμε σχεδόν τα πάντα μόνοι μας», αναφέρουν, τονίζοντας ότι έμαθαν στην πράξη τεχνικές δόμησης με φυσικά υλικά, ενώ πολλές φορές χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσουν για να καταφέρουν να ολοκληρώσουν το έργο με περιορισμένο κόστος.

«Οι τοίχοι του σπιτιού είναι φτιαγμένοι από υλικά που αναπνέουν και που δεν είναι γεμάτα χημικά. Ο σκελετός που υποστηρίζει την οροφή είναι ξύλινος. Το σαλόνι μας έχει φυσικό δάπεδο, στη γη. Για να λειτουργήσει το βασικό σύστημα θέρμανσής μας, η σόμπα μας, αρκεί να ανάψουμε φωτιά μία φορά την ημέρα – επομένως, έχει οικολογικό χαρακτήρα. Μάλιστα όταν κάποια στιγμή κατεδαφιστεί αυτό το σπίτι, τα υλικά θα ενσωματωθούν εύκολα στο περιβάλλον.

Συλλέγουμε βρόχινο νερό, για δευτερεύουσες χρήσεις. Η ενέργειά μας προέρχεται από φωτοβολταϊκά. Δεν είμαστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Το νερό ζεσταίνεται από ηλιακό θερμοσίφωνα , που είναι συνδεδεμένος με τη δεξαμενή του στο κελάρι».

Παρά το γεγονός ότι πλέον μεγαλώνουν και το παιδί τους μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ζευγάρι υποστηρίζει ότι οι ανάγκες της οικογένειας παραμένουν πολύ πιο περιορισμένες απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς. Όπως αποκαλύπτουν, καταφέρνουν να ζουν με λιγότερα από 1.000 ευρώ τον μήνα, χωρίς να αισθάνονται ότι στερούνται κάτι ουσιαστικό.

«Έχουμε λιγότερα έξοδα αλλά περισσότερη ζωή», λένε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της αφήγησής τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν και στη σχέση που έχει αναπτύξει το παιδί τους με τη φύση. «Θέλαμε να μεγαλώσει ελεύθερο, να βλέπει δέντρα αντί για τοίχους», εξηγούν, περιγράφοντας μια καθημερινότητα πιο ήρεμη, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της πόλης.

Η ιστορία του Γιάννη και της Βανέσσας δεν παρουσιάζεται ως μια εύκολη ή ιδανική λύση για όλους. Ωστόσο, λειτουργεί ως ένα διαφορετικό παράδειγμα ζωής σε μια εποχή όπου η ανασφάλεια γύρω από τη στέγη και το κόστος διαβίωσης μεγαλώνει συνεχώς. Το ζευγάρι απέδειξε ότι, με επιμονή, προσωπική εργασία και αλλαγή προτεραιοτήτων, μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια πιο αυτάρκη και ανθρώπινη καθημερινότητα, ακόμα και έξω από τα συνηθισμένα πρότυπα της σύγχρονης ζωής.