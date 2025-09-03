Ήρωας με μπέρτα: Ο Έλληνας πιλότος που θυσίασε τη ζωή του για να μην συντριβεί το Mιράζ 2000 πάνω σε σχολείο

Λίγοι θυμούνται τον υποσμήναγο Νικόλαο Παρούση και την μεγάλη θυσία του. Σήμερα θυμόμαστε τον ήρωα της Πολεμικής Αεροπορίας, προτίμησε να θυσιάσει τη ζωή του για να μην πέσει το αεροπλάνο πάνω σε σχολείο της Σκάλας Ωρωπού.

Στο σημείο της πτώσης στο Σαραντάρι Ωρωπού κάτοικοι που έζησαν την τραγωδία και εκπρόσωποι του Δήμου Ωρωπού τίμησαν την 23η επέτειο του ηρωικού θανάτου του υποσμηναγού Παρούση. Μάλιστα με δικά τους έξοδα αγόρασαν το οικόπεδο όπου ανεγέρθηκε μνημείο στη μνήμη του ηρωικού υποσμηναγού.

Στον Παρούση απονεμήθηκε μετά θάνατον το Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως με το Προεδρικό Διάταγμα της 23ης Ιουλίου 1999.

Κάθε χρόνο στις 4 Νοεμβρίου οι κάτοικοι κάνουν τρισάγιο στη μνήμη του Νίκου Παρούση

Έντρομοι είδαν το Μιράζ

Το πρωινό της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου 1998 δύο Μιράζ 2000 απογειώθηκαν από την Τανάγρα για πτήση ρουτίνας ωστόσο πάνω από τη Σκάλα Ωρωπού το θηριώδες αεροσκάφος έκανε εκκωφαντικό θόρυβο και έχασε απότομα ύψος. Έντρομοι κάτοικοι των Νέων Παλατίων και της Σκάλας Ωρωπού έβλεπαν τις αγωνιώδεις προσπάθειες του πιλότου να κρατήσει το αεροσκάφος.

Ανέφερε βλάβη στο πηδάλιο

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολεμική Αεροπορία, ο υποσμηναγός Νίκος Παρούσης διαπίστωσε βλάβη στο σύστημα ελέγχου του πηδαλίου και ανέφερε αμέσως στον αρχηγό τού σχηματισμού, που ήταν ο πιλότος τού άλλου μαχητικού, και εκείνος του έδωσε εντολή για αναγκαστική προσγείωση.

Βρισκόταν σε ύψος 1.000 ποδιών (330 μέτρα) και σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων νότια της Τανάγρας στην περιοχή της Σκάλας του Ωρωπού όταν το αεροσκάφος έκανε μια ανεξέλεγκτη κίνηση ανόδου με ταυτόχρονη κλήση και περιστροφή.

Η θυσία του Νικόλαου Παρούση

“Πάνω από τα κεφάλια των παιδιών”

Ο Παρούσης είχε την άνεση να χρησιμοποιήσει το σύστημα εκτίναξης καθίσματος αλλά το αεροπλάνο θα έπεφτε ανεξέλεγκτα μέσα στη Σκάλα Ωρωπού και στα Νέα Παλάτια. Μάλιστα όπως θυμούνται οι κάτοικοι το αεροσκάφος έκανε “βουτιά” πάνω από σχολείο της περιοχής αλλά ο πιλότος δεν χρησιμοποίησε την αυτόματη εκτόξευση. “Το συγκράτησε λίγα μέτρα πάνω από τα κεφάλια των παιδιών και έψαχνε κάποια αγροτική έκταση για να συντριβεί. Αυτό συνέβη εδώ που είμαστε σήμερα, στην περιοχή Σαραντάρι Ωρωπού που απέχει περίπου 2-3 μίλια από το κέντρο της Σκάλας Ωρωπού. Ο άτυχος Νίκος χρησιμοποίησε το σύστημα εκτόξευσης αλλά το αεροπλάνο είχε χάσει πολύ ύψος και συνετρίβη περίπου 500 μέτρα μακριά του”, λέει ο Χρήστος Παναγόπουλος παλαίμαχος δημοσιογράφος και κάτοικος Ωρωπού που ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο μαζί με τη σύζυγο του Ιωάννα.

“Αν ήθελε θα μπορούσε να είχε σωθεί”

“Το παλικάρι ήταν σκοτωμένο εδώ που σήμερα βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου και το μνημείο του και το αεροπλάνο φλέγονταν περίπου 500 μέτρα πιο κάτω. Ο Νίκος Παρούσης ήταν ένας ήρωας. Ολοι είδαμε τι έγινε και το βεβαίωσαν και οι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας με τους οποίους έχουμε μιλήσει. Αν ήθελε θα μπορούσε άνετα να είχε εκτοξευτεί με το κάθισμα του. Είχε όλο το χρόνο όμως ήταν φανερό πως ήθελε να οδηγήσει το αεροσκάφος σε κάποια περιοχή χωρίς σπίτια. Δυστυχώς έτσι έχασε τη ζωή του. Θα τον θυμόμαστε και θα τον τιμούμε πάντα”.Το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου χτίστηκε στο σημείο που σκοτώθηκε ο Νίκος Παρούσης

“Είχε στην τσέπη του τη φωτογραφία του γιου του”

Η Ιωάννα Παναγοπούλου αποκάλυψε στο ethnos.gr και μία ανατριχιαστική σκηνή που όπως λέει δεν θα την ξεχάσει ποτέ: “Τρέξαμε αμέσως να προσφέρουμε βοήθεια. Το παλικάρι όμως ήταν νεκρό εδώ μπροστά μας και από την τσέπη του φαίνονται μία φωτογραφία του μικρού γιου του που είχε βαφτίσει την προηγούμενη Κυριακή. Τι να σας πω… Ακόμα συγκινούμαστε όλοι. Κλάψαμε πολύ για τον χαμό του. Θα τον τιμούμε όσο ζούμε. Και τα παιδιά της περιοχής μας αλλά και όλοι οι Έλληνες πρέπει να μάθουν και να διαδώσουν την ηρωική του πράξη. Δεν πρέπει να τον ξεχάσουμε ποτέ”.

Αλλά και ο Γιάννης Παπουτσής που ήταν αυτόπτης μάρτυρας και από τους ανθρώπους που έδωσαν αγώνα για να χτιστεί το εκκλησάκι στη μνήμη του είπε στο ethnos.gr: “Τρέξαμε αμέσως εδώ και είδαμε μια φρικτή κατάσταση. Το αεροπλάνο φλέγονταν αλλά το παλικάρι ήταν νεκρό. Πολλοί είδαν την πορεία του αεροπλάνου. Θα έπεφτε μέσα στη Σκάλα Ωρωπού. Χάρις την ηρωική προσπάθεια του σώθηκαν πολλές ζωές. Θα ζούσαμε μία μεγάλη τραγωδία εάν δεν θυσιάζονταν αυτό το παλικάρι. Αφησε πίσω του ένα μικρό παιδί”.

Ρεφενέ για να χτιστεί ο Άγιος Νικόλαος

Ενδιαφέρον όμως έχουν και οι αγώνες που έγιναν από τους κατοίκους τα επόμενα χρόνια για να φτιάξουν το εκκλησάκι για τη μνήμη του Νίκου Παρούση. Στο σημείο που έγινε το δυστύχημα έφτιαξαν αρχικά ένα μνημείο αλλά επειδή ο ιδιοκτήτης του χωραφιού ήθελε να αξιοποιήσει τον χώρο, οι κάτοικοι αποφάσισαν να αγοράσουν το χωράφι και να οικοδομήσουν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Μετά από πολλά χρόνια οι πρωτοβουλίες τους ευοδώθηκαν αφού χρειάστηκε να συνδράμουν οικονομικά πρωτίστως οι κάτοικοι, δημοτικοί φορείς αλλά και η Πολεμική Αεροπορία που ανέλαβε την ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην περιοχή Σαραντάρι Ωρωπού.