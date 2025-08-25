Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου θα το βρεις στα Κύθηρα

Στο νησί που συναντιούνται οι θάλασσες, κάπου στην ανατολική ακτή του και προστατευμένο από τους βοριάδες, βρίσκεται ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου.

Οι πινακίδες στα Κύθηρα αναγράφουν το όνομα του χωριού με πολλούς δυνατούς τρόπους! Έτσι, το διαβάζεις ως Αβλέμονα, Αβλαίμονα, αλλά και Αυλαίμονα, Αυλαίμωνα κοκ, οι συνδυασμοί βγαίνουν κάπου 14-15!

Χτισμένος γύρω από δύο μικρούς πετρώδεις κόλπους, με χαρακτηριστικά κατάλευκα σπίτια με κυκλαδίτικα στοιχεία, ο Αβλέμονας είναι ίσως το γραφικότερο χωριό των Κυθήρων κι ένα πολύ όμορφο σημείο για μπάνιο, που δε θυμίζει βέβαια τις ατελείωτες παραλίες που διαθέτουν τα Κύθηρα σε αυτή την πλευρά, αλλά έχει πεντακάθαρα νερά και πολλά βράχια για βουτιές.

Ο Αβλέμονας έχει ίσως λιγότερα σπίτια σε σύγκριση με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τις ταβέρνες, είναι όμως ένα γραφικότατο, πανέμορφο και φροντισμένο σημείο για βόλτα και ένα από τα σημεία που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε στο νησί των Κυθήρων, ακόμη και αν έρθετε για λίγο.

Το ιστορικό μνημείο του Αβλέμονα είναι το μικρό Καστέλο, μικρό φρούριο που χρησίμευε για την εποπτεία της περιοχής και του λιμανιού. Επίσης, σημαντικό είναι το κτίριο με το ηλιακό Ρολόι, με πλούσια ιστορία και βρίσκεται στον πίσω γιαλό.

Νότια του Αβλέμονα, εκτείνεται μία τεράστια σε μήκος παραλία, η μεγαλύτερη του νησιού. Οι παραλίες Παλαιόπολη και Βόθωνας, είναι στην ουσία μία ενιαία παραλία με βότσαλα, άμμο και πεντακάθαρα νερά και ελάχιστα οργανωμένα σημεία, που χωρίζονται μεταξύ τους από ένα ωραιότατο σημείο με κάθετα βράχια.

Ακόμη πιο νότια, πίσω από ένα μικρό βραχώδες ακρωτήριο, βρίσκεται η παραλία Λίμνη, αρκετά μεγάλη και αυτή, αλλά και με κάποια γραφικότητα. Κολυμπήστε παντού, είναι παντού υπέροχα! Φυσικά, λίγο πιο νότια και από τη Λίμνη, βρίσκεται το Καλαδί, η εμβληματική παραλία του νησιού.

Δείτε το βίντεο: