Αγέλη λύκων στην Μακεδονία υιοθέτησε ένα αδέσποτο κουτάβι – Οι εικόνες που συγκινούν και προβληματίζουν τους επιστήμονες

Ένα σπάνιο περιστατικό που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας καταγράφεται στην Κεντρική Μακεδονία, όπου μια αγέλη λύκων φαίνεται να έχει υιοθετήσει ένα μικρό λευκό αρσενικό κουτάβι, προσφέροντάς του προστασία, τροφή και φροντίδα, σαν να ήταν μέλος της οικογένειάς τους.

Το πρωτοφανές αυτό γεγονός παρακολουθούν στενά οι ερευνητές της ομάδας Golden Jackal Canis aureus and Wolf Canis lupus – in Greece, καθώς πρόκειται για μια συμπεριφορά που, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν έχει καταγραφεί ξανά με αυτόν τον τρόπο στη χώρα μας.

Τις εντυπωσιακές εικόνες κατέγραψε ο ερευνητής Θοδωρής Κομνηνός, ο οποίος μελετά τη συγκεκριμένη αγέλη στο πλαίσιο της διδακτορικής του έρευνας για τη συμπεριφορά των λύκων στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η ανάρτηση της ερευνητικής ομάδας στο facebook:

«Μιας και είναι αρκετοί που ανησυχούν για την τύχη του λευκού κουταβιού που κινείται εδώ και αρκετές ημέρες μαζί με τη συγκεκριμένη αγέλη λύκων, να τους ενημερώσουμε ότι μέχρι στιγμής φαίνεται να περνάει μια χαρά και, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν δείχνει καμία διάθεση να αποχωριστεί τους νέους του συντρόφους.

Στο βίντεο που σας ετοιμάσαμε βλέπουμε κάτι που προσωπικά μας έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερα!!!

Νωρίς το ξημέρωμα, το κουτάβι ακολουθεί τη θηλυκιά του αναπαραγωγικού ζευγαριού σε ένα σημείο με νερό, περίπου 450 μέτρα μακριά από το σημείο που χρησιμοποιεί η αγέλη για ξεκούραση και κάλυψη.

Όλα δείχνουν ότι η λύκαινα το οδηγεί εκεί προκειμένου να πιει νερό. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής σταματά κατά διαστήματα προσπαθώντας να εντοπίσει κάποιο ποντίκι, ενώ το κουτάβι παραμένει ανυπόμονο και φαίνεται να γνωρίζει τον προορισμό τους. Μόλις φτάνουν στο σημείο όπου ποτίζονται καλλιέργειες και έχει λιμνάσει νερό, το μικρό κατευθύνεται αμέσως προς το νερό και πίνει.

Αυτό όμως που μας εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο συνέβη περίπου είκοσι λεπτά αργότερα. Ο αρσενικός του ζευγαριού ήρθε κατευθείαν προς το κουτάβι, κουβαλώντας δύο κόκαλα από ένα νεκρό μοσχάρι. Τα είχε μεταφέρει από σημείο όπου απορρίπτονται νεκρά ζώα από κτηνοτρόφους της περιοχής, σχεδόν 500 μέτρα μακριά. Στη συνέχεια τα άφησε μπροστά του και το μικρό άρχισε να τρώει.

Ολόκληρη αυτή η κατάσταση μάς έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία ούτε αν το κουτάβι θα παραμείνει με την αγέλη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, μέχρι στιγμής, όχι μόνο γίνεται ανεκτό από τους λύκους, αλλά φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερη προσοχή από το αναπαραγωγικό ζευγάρι.

Πάντως, αν κρίνουμε από το μέγεθος της κοιλιάς του μικρού —και πλέον γνωρίζουμε ότι πρόκειται για αρσενικό κουτάβι— μάλλον δεν περνάει καθόλου άσχημα. Αντιθέτως, φαίνεται πως οι νέοι του σύντροφοι φροντίζουν να είναι πάντα χορτάτο…!!! Η ιστορία του μικρού λευκού κουταβιού συνεχίζεται».

Παρακολουθήστε το βίντεο

@ingr_news Αγέλη λύκων υιοθέτησε κουτάβι στην Κεντρική Μακεδονία – Το πηγαίνουν να πιει νερό, του προσφέρουν τροφή ingr αγελη λυκος κουταβι μακεδονια fy fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – in.gr – in.gr

Οι εικόνες αυτές ενισχύουν την εκτίμηση των ερευνητών ότι οι λύκοι δεν ανέχονται απλώς την παρουσία του σκύλου, αλλά έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στη φροντίδα του.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι δεν πρόκειται για το πρώτο ανάλογο περιστατικό. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ίδια αγέλη είχε φιλοξενήσει και τον περασμένο Φεβρουάριο ένα ακόμη κουτάβι. Εκείνο, όμως, δεν κατάφερε να επιβιώσει εξαιτίας των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ο υπεύθυνος Περίθαλψης Άγριων Ζώων της Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, Νίκος Παναγιωτόπουλος, εξηγεί ότι η συμπεριφορά των λύκων παρουσιάζει εξαιρετικό επιστημονικό ενδιαφέρον.

Όπως ανέφερε, «η αγέλη αυτή υιοθέτησε κατά κάποιον τρόπο αυτό το μικρό κουτάβι. Είναι πολύ μικρό και γι’ αυτό δεν υπάρχει ανταγωνισμός, όμως αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι του μεταδίδει τη δική της συμπεριφορά. Του δίνουν φαγητό, του κουβαλάνε τροφή και το οδηγούν στο νερό».

Παράλληλα, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ανησυχία για πιθανή δημιουργία υβριδίων μεταξύ λύκων και σκύλων, καθώς η κοινωνική δομή και η αυστηρή ιεραρχία της αγέλης δεν επιτρέπουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το κουτάβι προέρχεται από κοντινή στάνη της περιοχής, όπου εκτρέφονται πρόβατα και δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη αγέλη λύκων. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτόπουλο, το πιθανότερο είναι πως όταν το ζώο μεγαλώσει θα ακολουθήσει τη βιολογία του είδους του και θα εγκαταλείψει φυσικά την αγέλη, αναζητώντας την επαφή με άλλους σκύλους.

«Πιστεύουμε ότι όταν μεγαλώσει θα αποχωρήσει από την ομάδα και θα επιστρέψει στα σκυλιά. Η συμπεριφορά αυτή είναι πραγματικά ασυνήθιστη, δεν έχει ξανακαταγραφεί και όλοι ελπίζουμε ότι το τέλος αυτής της ιδιαίτερης ιστορίας θα είναι ευτυχές για το ζώο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η περίπτωση αυτή αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα κοινωνικής συμπεριφοράς μεταξύ δύο τόσο στενά συγγενικών αλλά διαφορετικών ειδών. Παρότι λύκοι και σκύλοι μοιράζονται κοινή εξελικτική καταγωγή, η υιοθεσία ενός κουταβιού από άγριους λύκους και η ενεργή φροντίδα του συνιστούν ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο φαινόμενο, το οποίο οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ελπίζοντας ότι η εξέλιξή του θα προσφέρει νέα στοιχεία για την κοινωνική συμπεριφορά των άγριων κυνοειδών.