Αθλήτρια από την Κίνα χόρεψε την «Αστερομάτα» της Κλαυδίας σε αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ

Το τραγούδι «Αστερομάτα» της Κλαυδίας επέλεξε μια 19χρονη αθλήτρια από την Κίνα σε αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ.

Στο φετινό Four Continents Figure Skating Championships, μια 19χρονη αθλήτρια από την Κίνα κατάφερε να ξεχωρίσει για την παρουσία της στον πάγο, αλλά και για τη μουσική επιλογή που συνόδευσε το πρόγραμμά της.

Δείτε το βίντεο:

Η An Xiangyi, ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του κινεζικού καλλιτεχνικού πατινάζ, επέλεξε για το σύντομο πρόγραμμά της το «Αστερομάτα» της Κλαυδίας — το τραγούδι που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2025 και χάρισε στη χώρα μας την 6η θέση.

Μια επιλογή με έντονο ελληνικό άρωμα

Η ελληνική μουσική σπάνια ακούγεται σε διεθνείς διοργανώσεις καλλιτεχνικού πατινάζ, πόσο μάλλον όταν προέρχεται από μια Κινέζα αθλήτρια. Κι όμως, η An Xiangyi φαίνεται πως συνδέθηκε βαθιά με το τραγούδι της Klavdia, αντλώντας έμπνευση από το συναίσθημα, τη μελωδία και τη νοσταλγική του διάθεση.

Το «Αστερομάτα», ένα κομμάτι που μιλά για το εσωτερικό φως και τη δύναμη της αγάπης, ταίριαξε ιδανικά με τον εκφραστικό τρόπο κίνησής της στον πάγο. Οι φιγούρες, οι στροφές και τα άλματά της έμοιαζαν να ακολουθούν με ακρίβεια τον ρυθμό και την ευαισθησία της μουσικής.

Η εμφάνιση και η βαθμολογία

Η 19χρονη πατινέρ παρουσίασε ένα καλοδουλεμένο και κομψό σύντομο πρόγραμμα, συνδυάζοντας χάρη και τεχνική αρτιότητα. Συγκέντρωσε 57,63 βαθμούς, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση στο short program, ενώ ολοκλήρωσε τη διοργάνωση στην 13η θέση της γενικής κατάταξης με συνολικά 163,92 βαθμούς.

Δείτε το βίντεο: