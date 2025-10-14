Αντετοκούνμπο: «Η μητέρα μου κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο, προσεύχεται και μετά το κλείνει»

Μια από τις πιο ειλικρινείς και ανθρώπινες συνεντεύξεις του παραχώρησε το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show». Ο σούπερ σταρ του NBA μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στην Αθήνα, για τη μητέρα του, τα αδέλφια του, τη σύζυγό του Μαράια και τη ζωή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια συζήτηση που κινήθηκε από το χιούμορ μέχρι τη συγκίνηση.

Από την πρώτη στιγμή έδειξε τη βαθιά του εκτίμηση προς τον παρουσιαστή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι μεγάλος φαν, κύριε Γρηγόρη. Με τη μητέρα και τα αδέλφια μου πουλάγαμε πράγματα σε χωριά. Ο πατέρας μου οδηγούσε γρήγορα για να πάμε σπίτι να σε δούμε με τη μητέρα και τα αδέλφια μου. Η οικογένεια πρώτη». Θύμισε τις δύσκολες εποχές στην Ελλάδα, τότε που προσπαθούσε να βοηθήσει οικονομικά τους δικούς του, χωρίς να χάνει ποτέ την πίστη του: «Πιστεύω στον Θεό, κάθε μέρα η μητέρα μου με παίρνει τηλέφωνο και προσεύχεται».

Ο Αντετοκούνμπο στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση του με τη Μαράια, με την οποία έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά, περιγράφοντας με χιούμορ και συγκίνηση την πρώτη τους γνωριμία: «Δεν έχω πει ποτέ αυτή την ιστορία αλλά πέρασε από μπροστά μου και είπα πως είναι μια κοπέλα που θα μπορούσα να τη δω σαν γυναίκα μου. Μου θύμισε τη μητέρα μου, ήταν χαμηλών τόνων και είχε μια θετική ενέργεια. Είμαι ντροπαλός, έστειλα έναν φίλο μου να της μιλήσει και μου έριξε χυλόπιτα το 2015». Ένα χρόνο αργότερα, όπως είπε, ξαναπροσπάθησε και της πρότεινε να μείνουν φίλοι. «Ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα στην οικογένειά μου και την παντρεύτηκα», πρόσθεσε χαμογελώντας. Με συγκίνηση αποκάλυψε: «Αν η μητέρα μου το 2016 έλεγε ότι δεν της αρέσει η Μαράια… τώρα μπορώ να πω ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου. Μου χάρισε τα τέσσερα παιδιά μου, που είναι ό,τι πολυτιμότερο έχω».

Αναφερόμενος στις δυσκολίες των πρώτων χρόνων, μίλησε και για το πρόβλημα υγείας που είχε περάσει ο ίδιος και η μητέρα του λόγω της εξαντλητικής δουλειάς και της κακής διατροφής. «Η μητέρα μου κι εγώ είχαμε ένα πρόβλημα υγείας γιατί δεν τρώγαμε σωστά και δουλεύαμε πάρα πολύ. Τότε μας βοήθησε ο Γιώργος Πάνου. Με βοήθησε να αλλάξω τη δίαιτά μου, ερχόταν με τη γυναίκα του και μας έφερνε ψώνια στο σπίτι», είπε ευγνωμονώντας τον μάνατζέρ του. Θυμήθηκε μάλιστα πως «ο Γιώργος με ήξερε από 15 ετών, με πήγε για κρέπες με τον αδελφό μου και από τότε είναι δίπλα μου».

Η συζήτηση πέρασε και στο θέμα της δημοσιότητας και της επαφής του με τον κόσμο. Ο Γιάννης αποκάλυψε πως κυκλοφορεί χωρίς σωματοφύλακες και πως προτιμά να παραμένει κοντά στους ανθρώπους: «Δεν έχω ασφάλεια μαζί μου. Από χθες μέχρι σήμερα έχει έρθει κόσμος και με αγκαλιάζει, αυτό δεν μπορείς να το αγοράσεις. Μία κυρία μου είπε: “Μπορώ να σου δώσω μια αγκαλιά;”». Τόνισε πως παρά τις δυσκολίες και τα αρνητικά σχόλια, επιλέγει να κρατά μόνο τα θετικά: «Υπήρχαν στιγμές που ήμουν λίγο εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιων. Δεν αρέσω σε όλους, αλλά υπάρχει τόσος κόσμος που χαίρεται και στέκομαι σε αυτό».

Για τον ρατσισμό που βίωσε στην Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε: «Υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που ήμουν λίγο εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιων, δεν καταλάβαινα γιατί μου συμπεριφέρονταν έτσι. Προσπαθώ να σκέφτομαι όσους με αγαπούν και με στηρίζουν. Καταλαβαίνω ότι δεν αρέσω σε όλους και ότι υπάρχουν άνθρωποι που δε με συμπαθούν».

Όσο για το μέλλον του στο μπάσκετ, ο Αντετοκούνμπο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την καριέρα του. «Είμαι 30 χρονών, μέχρι τα 36-38 μπορώ να παίξω στο NBA. Θα ήθελα να κλείσω σε ελληνική ομάδα την καριέρα μου. Αν αυτός είναι ο Φιλαθλητικός, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης… Λέμε όλες τις ομάδες τώρα… Δε θέλω να ζήσω στην Αμερική, θα γυρίσω πίσω», είπε, επιβεβαιώνοντας έτσι τη βαθιά του σύνδεση με την πατρίδα. «Στους Μπακς χρωστάω τα πάντα, αλλά θέλω κι άλλο ένα δαχτυλίδι», πρόσθεσε, δείχνοντας πως η δίψα του για διάκριση παραμένει αμείωτη.

Η συνέντευξη κορυφώθηκε σε στιγμές αμεσότητας, με τον Αντετοκούνμπο να μιλά για την πίστη του και την απλότητα της καθημερινότητας: «Χθες άνθρωποι ήρθαν να με αγκαλιάσουν. Αυτό δεν το αγοράζεις. Μια αγκαλιά αξίζει πιο πολύ από κάθε βραβείο». Τα λόγια του έφεραν χειροκροτήματα στο στούντιο και συγκίνηση στους τηλεθεατές, που είδαν όχι μόνο έναν κορυφαίο αθλητή αλλά έναν άνθρωπο που παραμένει ταπεινός, οικογενειάρχης και βαθιά δεμένος με τις ρίζες του.

Η παρουσία του Γιάννη στο «The 2Night Show» δεν ήταν απλώς τηλεοπτική στιγμή· ήταν μια υπενθύμιση πως πίσω από κάθε διεθνή αστέρι υπάρχει μια ιστορία αγώνα, πίστης και αγάπης για την πατρίδα. Κλείνοντας, ο Γιάννης τόνισε πόσο σημαντικές παραμένουν για εκείνον η οικογένεια, η πίστη και η Ελλάδα, αξίες που –όπως είπε– τον κρατούν προσγειωμένο και δυναμικό σε όσα κάνει.