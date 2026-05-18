Αντιγόνη Ντρισμπιώτη: «Στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ – Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία» – Από το τσιπουράδικο στην κορυφή του κόσμου

Με ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα απέδειξε πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο όταν υπάρχουν επιμονή, πείσμα και πίστη στους στόχους η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Η κορυφαία Ελληνίδα βαδίστρια έστειλε ένα δυνατό μήνυμα αισιοδοξίας και έμπνευσης μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ημέρες μετά τη νέα μεγάλη επιτυχία της στην Πορτογαλία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ – Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία».

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να ξεχωρίσει για ακόμη μία φορά σε διεθνές επίπεδο, κατακτώντας την τρίτη θέση στον διεθνή αγώνα βάδην στο Ρίο Μαγιόρ και συνδυάζοντας τη διάκρισή της με ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο βάδην, επιβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του αγωνίσματος.

Η εμφάνιση αυτή είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αποτέλεσε την πρώτη συμμετοχή της στη νέα επίσημη απόσταση του ημιμαραθωνίου βάδην, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 1 ώρα, 36 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, επίδοση που της χάρισε όχι μόνο θέση στο βάθρο αλλά και νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Με την επίδοσή της κατέρριψε το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ της Χριστίνα Παπαδοπούλου, το οποίο ήταν 1:37:34, δείχνοντας πως παραμένει σε εξαιρετική κατάσταση και συνεχίζει να ξεπερνά τα όριά της ακόμη και σε μια νέα αγωνιστική πρόκληση.

Ωστόσο, αυτό που συγκίνησε περισσότερο δεν ήταν μόνο ο χρόνος ή η διάκριση, αλλά το μήνυμα που επέλεξε να στείλει μετά τον αγώνα. «Στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ – Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία», έγραψε η πρωταθλήτρια, συνοψίζοντας σε λίγες λέξεις τη φιλοσοφία που τη συνοδεύει όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της στον αθλητισμό:

«Στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Και πίσω από αυτό δεν κρύβεται μόνο ένα μετάλλιο ή μια επίδοση. Κρύβονται μέρες που δεν άντεχα. Προπονήσεις με πόνο. Κούραση. Απογοητεύσεις. Στιγμές που ήθελα να τα παρατήσω. Αλλά η επιμονή είναι αυτό που χωρίζει αυτούς που ονειρεύονται… από αυτούς που τελικά τα καταφέρνουν.

Γιατί η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Είναι να σηκώνεσαι κάθε φορά πιο αποφασισμένος. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Έχουν ψυχή. Πείσμα. Καρδιά. Και ανθρώπους που συνεχίζουν ακόμα κι όταν όλα τους λένε να σταματήσουν. Μην αφήσεις ποτέ τον φόβο, την ηλικία ή τις δυσκολίες να αποφασίσουν για σένα. Αν το θέλεις πραγματικά… επέμεινε.

Δούλεψε σιωπηλά. Πίστεψέ το μέχρι τέλους. Γιατί κάποια μέρα, όλος αυτός ο πόνος θα γίνει η ιστορία σου».

Η διαδρομή της Αντιγόνη Ντρισμπιώτη αποτελεί εδώ και χρόνια παράδειγμα επιμονής και δύναμης. Η αθλήτρια από την Καρδίτσα, που έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές στον ελληνικό στίβο με διεθνείς διακρίσεις και μετάλλια, συνεχίζει να αποδεικνύει πως οι μεγάλες επιτυχίες δεν έχουν ημερομηνία λήξης και ότι η αφοσίωση μπορεί να νικήσει τα στερεότυπα γύρω από την ηλικία.

Λίγοι όμως είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι ο δρόμος της Αντιγόνης προς την επιτυχία δεν ήταν ποτέ στρωμένος με ροδοπέταλα.

Η Αντιγόνη κινδύνευσε να χάσει την ολυμπιακή υποτροφία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 το Παρίσι γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι «παραμεγάλωσε» για τον στίβο.

«Έχει ηλικία το θέλω μας; Όταν μέσα σου νιώθεις ζωντανός, υπάρχει ηλικία;» απαντάει η ίδια.

«Είχε μπει ηλικιακό όριο στους αθλητές που θα έπαιρναν τα χρήματα. Θεώρησα ότι αυτό ήταν άδικο. Πώς ήταν δυνατόν, από την στιγμή που έφερα στην Ελλάδα την όγδοη θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να λένε από την Ολυμπιακή Επιτροπή ότι δεν μπορούσα λόγω ηλικίας να πάρω την υποτροφία για να συνεχίσω την προσπάθειά μου; Μου “χτύπησε” πολύ άσχημα. Ήταν πολύ υποτιμητικό και γι’ αυτό και αντέδρασα», εξήγησε.

«Κι όπως φάνηκε από την απόφαση που πάρθηκε λίγες ημέρες αργότερα, κάποιες φορές πρέπει να αντιδράς για να πετυχαίνεις πράγματα, όχι μόνο για σένα αλλά και για το μέλλον του αθλητισμού. Κι ας μην σε βλέπουν μετά με καλό μάτι. Προσωπικά, δεν με απασχολεί καθόλου πώς θα με δουν»

Η Καρδιτσιώτισσα δουλεύει στο τσιπουράδικο που διατηρούν οι γονείς της. Πρέπει να το κάνει για να συντηρηθεί η ίδια και η οικογένειά της.

«Δεν είμαστε πλούσιοι και δούλευε στο τσιπουράδικο πριν την προπόνηση», λέει η μητέρα της.

Πριν τους μεγάλους αγώνες κάνει μόνο ένα διάλειμμα προκειμένου να προετοιμαστεί. Ωστόσο, όταν εργάζεται η καθημερινότητα είναι σκληρή.

«Είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα να ξέρεις πως εσύ δεν ξάπλωσες στον καναπέ σου να βάλεις το μαξιλάρι και να γυρίσεις πλευρό. Εσύ δούλευες το βράδυ. Μεγαλύτερη ανταμοιβή δεν υπάρχει»

«Το παν είναι η θέληση. Το πρόγραμμά μου είναι καθημερινά γεμάτο με προπονήσεις και δουλειά. Ξυπνάω νωρίς το πρωί, πηγαίνω για προπόνηση, στις 12 πηγαίνω στην ταβέρνα από όπου και φεύγω στις επτά το απόγευμα. Επιστρέφω στην προπόνηση μέχρι τις εννιά το βράδυ, όταν και γυρνάω στην ταβέρνα και φεύγω στις 2 το πρωί. Είμαι γενικά της γνώμης πως όταν θέλεις κάτι, μπορείς να το πετύχεις», έχει πει στο makthes.gr.

Δεν υπήρχαν εγκαταστάσεις για να προπονηθεί. Χρειάστηκε να προπονείται στον περιφερειακό δρόμο της Καρδίτσας. Δίπλα στα αυτοκίνητα που περνούσαν.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η αθλήτρια δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να κάνει πίσω.

«Κάποια στιγμή σταμάτησε για λίγο αλλά δεν θα τα παρατούσε ποτέ. Δεν είναι από τα παιδιά που αφήνει στη μέση κάτι. Ξέρει ότι μπορεί και όταν θέλεις, όλα μπορείς να τα κάνεις», λέει η μητέρα της.

«Υπήρχαν γεγονότα και καταστάσεις που εκείνη την περίοδο με έκαναν να μην θέλω να ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Δεν είχα και τον χρόνο άλλωστε. Στα 27 μου όμως ένιωσα την επιθυμία να αρχίσω ξανά να “χτίζω” το σώμα μου. Είχα χάσει και πάρα πολλά κιλά. Ήμουν τόσο αδύνατη, ώστε εκείνη την περίοδο είχα φτάσει να ζυγίζω 43 κιλά! Βρέθηκα στο όριο της νευρικής ανορεξίας. Δεν έτρωγα σχεδόν τίποτα», είχε εξομολογηθεί στο athletestories.gr.

«Παρά το γεγονός ότι ψυχολογικά ήμουν καλά, είχα παραμελήσει λίγο τον εαυτό μου. Η αλήθεια βέβαια είναι πως δεν ήμουν και πολύ του φαγητού. Έπρεπε όμως να κάνω κάτι, να φτιάξω το σώμα μου. Ξεκίνησα λοιπόν να ασχολούμαι ξανά με τον αθλητισμό», σημείωσε στη συνέχεια. Κι ενώ ξεκίνησε για τον εαυτό της, ένας καλός της φίλος την προκάλεσε να επιστρέψει στο επίπεδο του πρωταθλητισμού αν μπορούσε. «Μπορώ», απάντησε κι έτσι ξεκίνησαν όλα ξανά όταν ήταν 27 ετών.

Η νέα της επιτυχία στο Ρίο Μαγιόρ δεν είναι απλώς ακόμη μία αθλητική διάκριση. Είναι ένα μήνυμα προς όλους ότι οι στόχοι, οι φιλοδοξίες και τα όνειρα δεν μπαίνουν σε καλούπια ηλικίας. Και ότι, όπως έδειξε η ίδια, με πίστη, σκληρή δουλειά και επιμονή, κάθε νέο ξεκίνημα μπορεί να οδηγήσει σε μια ακόμη κορυφή.