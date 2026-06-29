«Αν θυσιάσεις ό,τι χρειαστεί, δεν παίζει ρόλο πού μένεις»: Ο Γιώργος από την ακριτική Λέρο «σάρωσε» στις Πανελλαδικές με τρία 20άρια

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και ανάμεσα στις ιστορίες που ξεχώρισαν βρίσκεται εκείνη ενός μαθητή από τη Λέρο, ο οποίος απέδειξε ότι η αριστεία δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα. Ο Γιώργος Σούλος πέτυχε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, συγκεντρώνοντας τρία απόλυτα 20άρια και βάζοντας πλώρη για το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με όνειρο να δημιουργήσει τα δικά του επιτυχημένα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Ο μαθητής από τη Λέρο που κατέκτησε την κορυφή

Από το ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων, ο Γιώργος Σούλος κατάφερε να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στις φετινές Πανελλαδικές. Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο συγκέντρωσε τρία καθαρά 20άρια στα Μαθηματικά, την Πληροφορική και την Οικονομία, ενώ στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία βαθμολογήθηκε με 16,3.

Η επίδοσή του τον φέρνει ένα βήμα πριν από την εισαγωγή του στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), μια σχολή που επέλεξε συνειδητά, έχοντας ήδη χαράξει την πορεία που θέλει να ακολουθήσει.

Ξεκίνησε την προετοιμασία από τη Β’ Λυκείου

Τίποτα δεν ήταν τυχαίο στην επιτυχία του. Ο ίδιος αποκάλυψε πως η προετοιμασία του ξεκίνησε πολύ νωρίς, με συγκεκριμένο σχέδιο και αυστηρό πρόγραμμα.

«Στα Μαθηματικά άρχισα την ύλη της Γ’ Λυκείου τα Χριστούγεννα της Β’ Λυκείου, με αποτέλεσμα η ύλη να βγει τον Νοέμβρη της Γ’ Λυκείου. Στην Οικονομία άρχισα τον Φεβρουάριο της Β’ Λυκείου και η ύλη ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβρη της Γ’ Λυκείου. Στην Πληροφορική άρχισα τον Σεπτέμβρη της Γ’ Λυκείου και τελείωσα τον Μάρτη. Η Γλώσσα, ως γνωστόν, δεν έχει αυστηρή ύλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για κάθε μάθημα ακολούθησε διαφορετική στρατηγική, ανάλογα με τις απαιτήσεις του.

«Στην Πληροφορική και την Οικονομία ήταν κυρίως παπαγαλία η θεωρία. Στα Μαθηματικά έλυσα ό,τι άσκηση υπήρχε σε βοηθήματα και έμαθα καλά τη θεωρία. Στη Γλώσσα σκεφτόμουν σαν φιλόλογος, χωρίς αυστηρή τετραγωνική λογική. Σε όλα τα μαθήματα είχα λύσει σχεδόν όλα τα θέματα κανονικών και επαναληπτικών εξετάσεων», εξήγησε.

«Το έβλεπα σαν ένα παιχνίδι που έπρεπε να νικήσω»

Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι μόνο η βαθμολογία του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τις Πανελλαδικές.

Παρά την πίεση, δεν άφησε το άγχος να τον καταβάλει.

«Έτρεχα συνεχώς και ήθελα τους μέγιστους βαθμούς. Δεν ήταν όμως δύσκολη διαδικασία. Απλά ακολουθούσα τις οδηγίες των καθηγητών μου. Οι Πανελλήνιες είναι κάτι αυστηρό και προβλέψιμο», είπε.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, περιέγραψε τη δοκιμασία με έναν τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στα ενδιαφέροντά του.

«Χαίρομαι που νίκησα το παιχνίδι που λέγεται “πιάσε τα μόρια του τμήματός σου”. Έτσι το βλέπω εγώ. Ένα παιχνίδι που πρέπει να νικήσω. Ένα κουραστικό και ενοχλητικό παιχνίδι, όχι όμως δύσκολο».

Το μεγάλο όνειρο είναι το game development

Ο Γιώργος δεν κρύβει ότι ο πραγματικός του στόχος βρίσκεται πέρα από το πανεπιστήμιο. Ονειρεύεται να δημιουργήσει ηλεκτρονικά παιχνίδια που θα γνωρίσουν διεθνή επιτυχία.

«Θα γίνω δημιουργός ηλεκτρονικών παιχνιδιών (game developer) και τα παιχνίδια μου θα γίνουν επιτυχίες. Θα μπω στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, το οποίο θα με βοηθήσει ελάχιστα στον στόχο μου, αλλά το πτυχίο θα είναι ένα δίχτυ ασφαλείας σε περίπτωση που θελήσω να ασχοληθώ με κάτι άλλο προσωρινά», δήλωσε με αυτοπεποίθηση.

«Δεν έχει σημασία πού μένεις»

Ερωτηθείς αν οι μαθητές των ακριτικών περιοχών έχουν περισσότερες δυσκολίες στις Πανελλαδικές, η απάντησή του ήταν ιδιαίτερα ώριμη.

«Δεν γνωρίζω, γιατί δεν έχω βρεθεί στην άλλη πλευρά. Αν έχεις βρει τους πιο έμπειρους δασκάλους που μπορείς, κάνεις ό,τι πιο κοντά σε ιδιαίτερο μπορείς – ένα τμήμα με δύο παιδιά είναι καλύτερο από ένα τμήμα με δέκα, με τους ίδιους δασκάλους κατά τη γνώμη μου – και είσαι έτοιμος να θυσιάσεις ό,τι χρειαστεί, δεν θεωρώ ότι παίζει ρόλο το πού μένεις».

Η ιστορία του Γιώργου Σούλου αποτελεί μια ακόμη απόδειξη ότι η επιτυχία δεν εξαρτάται από τον τόπο καταγωγής, αλλά από τη συνέπεια, την επιμονή και την αφοσίωση σε έναν στόχο. Από τη Λέρο μέχρι τις κορυφαίες σχολές της χώρας, ο νεαρός μαθητής δείχνει πως όταν υπάρχει σχέδιο, σκληρή δουλειά και πίστη στις δυνατότητές σου, ακόμη και τα πιο φιλόδοξα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα.