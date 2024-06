Advertisement

Η στεγαστική κρίση χτύπησε την πόρτα της παλαιότερης γειτονιάς της πόλης Κάντιθ στην Ισπανία, καθώς τα ακίνητα που βρίσκονται εκεί μετατρέπονται σε τουριστικά καταλύματα, αφήνοντας τους ντόπιους αντιμέτωπους με υψηλά ενοίκια ή αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Θύμα αυτής της κατάστασης έπεσε και μία 88χρονη, η Μαρία Μουνιόθ, η οποία ενημερώθηκε πως -αφού δεν μπορεί η ίδια να αγοράσει το σπίτι το οποίο νοικιάζει τα τελευταία χρόνια στην γειτονιά El Pópulo-, θα πρέπει να το εγκαταλείψει. Το ακίνητο πωλείται για 147.000 ευρώ, ποσό αδύνατο να καλυφθεί από την σύνταξη της ηλικιωμένης. Η υπόθεση μάλιστα έφτασε στα δικαστήρια, που αποφάσισαν την έξωσή της.

Όμως, ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της πόλης αποφάσισε να αλλάξει τη μοίρα της. Η ομάδα της Κάντιθ ανακοίνωσε πως έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα για την αγορά της κατοικίας, με σκοπό η 88χρονη γυναίκα να συνεχίσει να μένει σ’ αυτήν, διατηρώντας μάλιστα το ενοίκιο σε χαμηλά επίπεδα.

Ο πρόεδρος της Κάντιθ, ο αντιπρόεδρος και ο διευθυντής του ιδρύματος της ομάδας, επισκέφθηκαν την 88χρονη και της ανακοίνωσαν πως μπορεί να συνεχίσει να μένει στο ισόγειο διαμέρισμά της, πληρώνοντας εφ’ όρου ζωής ενοίκιο ύψους 97 ευρώ.

Η 88χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη αυτή μόλις 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έξωση και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνηση και τη χαρά της.

LaLiga side Cadiz CF helped purchase the apartment of an 88-year-old woman, to prevent her from being evicted from the place she had been living in since 1967 🥹🟡



Things you love to see 👏 pic.twitter.com/6i0EWK51gR