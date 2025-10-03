Απλά ανίκητος: Ο Νάσος Γκαβέλας αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 100μ. Τ11 στο Νέο Δελχί

Ο Νάσος Γκαβέλας γράφει την δική του ιστορία στην παγκόσμια σκηνή του παραστίβου, επιβεβαιώνοντας πως η θέληση, η προσήλωση και η αγάπη για το άθλημα δεν γνωρίζουν όρια. Στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου που διεξήχθη στο Νέο Δελχί, ο 25χρονος Έλληνας παραολυμπιονίκης ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στα 100 μέτρα κατηγορίας Τ11 με χρόνο 10,96 δευτερολέπτων, κατακτώντας για μια ακόμη φορά τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Η κατηγορία Τ11 αφορά αθλητές με σοβαρή οπτική αναπηρία ή πλήρη τύφλωση, οι οποίοι αγωνίζονται με συνοδό. Στον τελικό του Νέου Δελχί, ο Γκαβέλας τερμάτισε κάτω από τα 11 δευτερόλεπτα σε έναν αγώνα όπου κανείς άλλος από τους φιναλίστ δεν κατάφερε κάτι αντίστοιχο. Με αυτή τη νίκη, δεν διατήρησε απλώς τον παγκόσμιο τίτλο που είχε κατακτήσει πριν δύο χρόνια στο Παρίσι, αλλά πρόσθεσε άλλη μια χρυσή διάκριση σε ένα ήδη εντυπωσιακό παλμαρέ.

Η ζωή του Νάσου Γκαβέλα είναι μια ιστορία που εμπνέει. Γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1999, μεγάλωσε στην Αθήνα και πήγε στο 1ο Γενικό Λύκειο Νέου Ψυχικού. Η πορεία του ήταν διαφορετική: σχετικά νωρίς, στην ηλικία των δέκα ετών, άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι το οπτικό του πεδίο μειωνόταν σταδιακά, εξαιτίας μιας σπάνιας ασθένειας (Morbus Stargardt) που οδήγησε τελικά στην τύφλωση.

Λέει ο ίδιος σε συνέντευξη που παραχώρησε, με αφορμή την εξέλιξή του: «Μικρός ήθελα να γίνω αθλίατρος… όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα στην όρασή μου και εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσα να ακολουθήσω την ιατρική, επέλεξα την ψυχολογία».

Πέρα από τις σχολικές του επιδόσεις, ο Γκαβέλας μπήκε δυναμικά στον κόσμο του παραολυμπιακού στίβου από νεαρή ηλικία. Το 2017 εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όμως ο αθλητισμός τον κέρδισε – και εκείνος ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις προκλήσεις του. Σε απόσπασμα από μία συνέντευξη, όταν ρωτήθηκε πώς αντιμετώπισε τα εμπόδια της όρασης, απάντησε: «Δεν είναι πρόβλημα, είναι επιλογή τι θέλεις να κάνεις… Κλείσε τα μάτια σου. Δεν θα δεις. Απλώς ακολούθα τον εγκέφαλό σου».

Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους: ο Γκαβέλας έχει ήδη κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες — στο Τόκιο το 2021 και πρόσφατα στο Παρίσι το 2024 — ενώ στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα διεκδίκησε και απέσπασε χρυσά στα 100 μέτρα κατηγορίας Τ12 (2018 στο Βερολίνο και 2019 στο Μπίντγκοτζ). Διατηρεί επίσης το παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία Τ11 στα 100 μέτρα (10,82 δευτερόλεπτα) και στα 60 μέτρα (7,10 δευτερόλεπτα).

Η νίκη στο Νέο Δελχί δεν ήταν απλώς μια διάκριση — ήταν επιβεβαίωση της κυριαρχίας του στον παγκόσμιο παραστίβο. Με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, τερμάτισε πρώτος, και ήταν – όπως σημειώθηκε – ο μοναδικός αθλητής στον τελικό που κατέβηκε τα 11 δευτερόλεπτα. Η επιτυχία αυτή έδωσε στην ελληνική αποστολή το πρώτο χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, προσθέτοντας σημαντική λάμψη στην εθνική παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παραστίβου.

Αλλά, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, αυτός ο δρόμος δεν σταματά εδώ: «Όχι μάγκες, δεν τελείωσα», είχε πει μετά τη νίκη του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Η πορεία του, από τα πρώτα σκιρτήματα σε έναν κόσμο που σταδιακά έσβηνε στα μάτια του, έως την κορυφή είναι παράδειγμα ότι τα όρια μπορούν να ξεπεραστούν, τα εμπόδια μπορούν να γίνουν σκαλοπάτια και η επιμονή να ανοίξει δρόμους που κανείς δεν περίμενε.