Απόκοσμες εικόνες στην Κρήτη: Γιατί ο ουρανός βάφτηκε πορτοκαλί

Ένα έντονο κύμα αφρικανικής σκόνης σαρώνει την Κρήτη, δημιουργώντας ένα αποπνικτικό και σχεδόν απόκοσμο σκηνικό, με το Ηράκλειο να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων και τους ειδικούς να προειδοποιούν για περαιτέρω επιδείνωση τις επόμενες ώρες.

Η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των νότιων ανέμων, έχει καλύψει μεγάλες περιοχές του νησιού με ένα πυκνό πορτοκαλί πέπλο. Στα Χανιά, οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές, με την ορατότητα να περιορίζεται αισθητά και την ατμόσφαιρα να γίνεται βαριά, θυμίζοντας σκηνές από αφρικανικό τοπίο.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στις μεγάλες πόλεις. Στα νότια παράλια και ιδιαίτερα στη Χώρα Σφακίων, το τοπίο έχει μεταμορφωθεί, με τη σκόνη να κυριαρχεί στον ουρανό και να δημιουργεί μια σχεδόν «κινηματογραφική» εικόνα. Οι ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν συνεχώς νέα φορτία σκόνης, ενισχύοντας την ένταση του φαινομένου.

Στο Ηράκλειο, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, καθώς η σκόνη έχει καλύψει την πόλη για πολλές ώρες, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα στις μετακινήσεις και στις πτήσεις, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των θυελλωδών νοτιάδων.

Οι μετρήσεις δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων είναι ιδιαίτερα υψηλές, σε επίπεδα που ξεπερνούν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια, γεγονός που επιβεβαιώνει την ένταση του φαινομένου. Σε προηγούμενα αντίστοιχα επεισόδια, οι τιμές των μικροσωματιδίων στην Κρήτη είχαν φτάσει ακόμη και σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, κατατάσσοντας την περιοχή στις πιο επιβαρυμένες της χώρας.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη συγκέντρωση σκόνης μπορεί να επηρεάσει την υγεία, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Η ποιότητα του αέρα υποβαθμίζεται σημαντικά, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή στις μετακινήσεις και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.

Το φαινόμενο συνδέεται άμεσα με την επικράτηση ισχυρών νότιων ανέμων, οι οποίοι ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα. Όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, οι άνεμοι αυτοί αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, διατηρώντας την ένταση του φαινομένου τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες.

Η Κρήτη βρίσκεται συχνά αντιμέτωπη με τέτοιου είδους επεισόδια, ωστόσο η ένταση και η διάρκεια του συγκεκριμένου κύματος προκαλούν έντονη ανησυχία. Οι εικόνες με τον ουρανό να παίρνει αποχρώσεις του πορτοκαλί και της ώχρας, τα κτίρια να καλύπτονται από λεπτή σκόνη και την ατμόσφαιρα να γίνεται βαριά, αποτυπώνουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη δύναμη ενός φαινομένου που ξεκινά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα στο νησί.

Καθώς οι συνθήκες παραμένουν δυσμενείς, οι αρχές καλούν τους πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή, μέχρι να υποχωρήσει το φαινόμενο και να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα. Μέχρι τότε, η Κρήτη συνεχίζει να βρίσκεται «στο έλεος» της αφρικανικής σκόνης, με το σκηνικό να θυμίζει περισσότερο έρημο παρά Μεσόγειο.