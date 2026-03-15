Από τα Άνω Λιόσια στη Ζίτσα Ιωαννίνων: Η μεγάλη απόφαση μιας τετραμελούς οικογένειας να εγκαταλείψει την πόλη για καλύτερη ζωή

Μαζί με τη σύζυγό του, Μαρία και τα δύο τους παιδιά, Γιάννη και Έφη, ο 43χρονος Δημήτρης Παπανίκας, μετακόμισαν στη Ζίτσα Ιωαννίνων πριν από δυο εβδομάδες από τα Άνω Λιόσια. Μια μετακόμιση, στο πλαίσιο του προγράμματος που «τρέχει» η ΜΚΟ Νέα Ζωή, της δασκάλας Παναγιώτας Διαμαντή και του παπά Κωνσταντίνου, και που υποστηρίζει οικογένειες να εγκατασταθούν σε χωριά και να χτίσουν μια νέα ζωή.

«Στην Αθήνα ζούσαμε για να δουλεύουμε» -Η αρχική επαφή με τη Νέα Ζωή στο Χωριό

Η ζωή στην Αθήνα είχε γίνει ασφυκτική. Ο Δημήτρης Παπανίκας εργαζόταν ως χειριστής γερανού στα containers της Cosco, μια δουλειά απαιτητική και επικίνδυνη, ενώ η σύζυγός του δούλευε σε εργοστάσιο με αυστηρά ωράρια. «Στην Αθήνα ζούσαμε για να δουλεύουμε. Δεν είχαμε χρόνο ούτε διάθεση για τίποτα άλλο. Ελάχιστη επαφή μεταξύ μας, όλα περνούσαν μέσα από τις υποχρεώσεις και το άγχος» λέει ο ίδιος. Η σκέψη να αλλάξουν περιβάλλον ωρίμασε το καλοκαίρι του 2023, όταν άρχισαν να συζητούν την πιθανότητα μετακόμισης σε χωριό, με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής και περισσότερο χρόνο για τα παιδιά τους.

Η αρχική επαφή με τη Νέα Ζωή στο Χωριό έγινε μέσω e-mail αλλά δεν είχε αποτέλεσμα. Ωστόσο μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον παπά Κωνσταντίνο άνοιξε τον δρόμο για τη μετακόμιση στη Ζίτσα. «Δεν υπήρχαν διαθέσιμα σπίτια στη Φουρνά, αλλά ο παπάς μάς πρότεινε τη Ζίτσα και προσφέρθηκε να μας βοηθήσει. Αυτό έδωσε την ώθηση που χρειαζόμασταν», εξηγεί ο Δημήτρης. Η οικογένεια αποφάσισε να προχωρήσει, με την προετοιμασία να εντατικοποιείται όσο πλησίαζε η μετακόμιση.

Η ζωή στο χωριό μέσα από τα μάτια της οικογένειας

Οι άνθρωποι στη Ζίτσα τούς υποδέχτηκαν με ζεστασιά και αγάπη. Μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες βρήκαν σπίτι μέσω της βοήθειας του προέδρου του χωριού και νοίκιασαν ένα σπίτι με χαμηλό ενοίκιο. Η κοινότητα τους υποστήριξε αμέσως, προσφέροντας βοήθεια και συμβουλές, δίνοντάς τους την αίσθηση ότι δεν είναι μόνοι σε αυτή τη νέα αρχή. «Το μέρος μάς άρεσε από την πρώτη επίσκεψη. Οι άνθρωποι ήταν φιλόξενοι και μας αγκάλιασαν χωρίς δεύτερη σκέψη», λέει ο Δημήτρης και προσθέτει ότι και τα παιδιά εντάχθηκαν χωρίς πρόβλημα στο νέο τους σχολείο. «Έχουν ξεκινήσει το σχολείο, την προηγούμενη Πέμπτη, και τα πηγαίνουν πολύ καλά. Έκαναν φίλους και γνωριμίες. Οι δάσκαλοι είναι εξαιρετικοί και μπορούν να ασχοληθούν προσωπικά με κάθε παιδί, σαν ιδιαίτερα μαθήματα. Στην Αθήνα, σε μεγάλα σχολεία, ο δάσκαλος λέει τα πράγματα μια φορά και δεν ξέρει αν τα παιδιά έχουν καταλάβει», αναφέρει ο Δημήτρης. Η μικρή σχολική κοινότητα δίνει στα παιδιά την προσοχή και τη στήριξη που δεν είχαν στην πόλη, ενώ η καθημερινή ζωή στο χωριό τούς προσφέρει ελευθερία, χρόνο και ασφάλεια.

Η επαγγελματική ζωή της οικογένειας βρίσκεται σε φάση προσαρμογής. Η σύζυγος του Δημήτρη έχει πρόταση για εργασία σε τοπικό οινοποιείο, ενώ ο ίδιος αναμένει συνέντευξη από μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία που πιθανόν να αξιοποιήσει την εμπειρία του στα βαριά οχήματα και στα χωματουργικά έργα. Παράλληλα, ο Δημήτρης έχει πολλές ιδέες για μελλοντικές επιχειρήσεις, αλλά θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς για αποφάσεις. «Θέλουμε να βρούμε ρυθμό πρώτα ως οικογένεια, να ζήσουμε, και μετά θα προχωρήσουμε σε δουλειές», λέει χαρακτηριστικά.

Οι οικογένειες που ζωντάνεψαν τα χωριά

Η Νέα Ζωή στο Χωριό έχει ήδη δημιουργήσει σημαντικές αλλαγές σε άλλα χωριά. Στη Φουρνά έχουν μετακομίσει έξι οικογένειες με συνολικά 18 παιδιά. Κάποιες από αυτές τις οικογένειες έχουν ήδη ξεκινήσει μικρές επιχειρήσεις. Η πρώτη οικογένεια που μετοίκισε εκεί έχει ανοίξει μεζεδοπωλείο, μία οικογένεια λειτουργεί τον φούρνο, ενώ μια άλλη ετοιμάζεται για μπακάλικο. Στη Ζίτσα αναμένονται φέτος, μέχρι τέλος του έτους, ακόμη τρεις οικογένειες ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των οικογενειών σε πέντε.

Παράλληλα, και στο Κόκκινο Βοιωτίας το τρίτο χωριό που «υιοθετήθηκε από τη Φουρνά» η μετακίνηση οικογενειών είναι σε εξέλιξη. Τον Ιανουάριο εγκαταστάθηκε η πρώτη οικογένεια με τέσσερα παιδιά και αναμένονται συνολικά πέντε οικογένειες να μετακινηθούν εκεί μέχρι το τέλος του έτους. Η δεύτερη οικογένεια αναμένεται να έρθει μέσα στον επόμενο μήνα. Πρόκειται για μια προσπάθεια που σταδιακά ενισχύει τις μικρές κοινότητες, δημιουργώντας ζωντανά χωριά με δραστήριες οικογένειες και παιδιά που συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή. Οι ιστορίες των οικογενειών που εγκαθίστανται στα χωριά δείχνουν ότι η ζωή εκτός πόλης μπορεί να είναι βιώσιμη και δημιουργική.

Πηγή: iefimerida.gr