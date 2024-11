Από τη Σαντορίνη στην κορυφή του κόσμου η 17χρονη Εβελίνα και η 12χρονη αδερφή της Αγγελίνα

advertisement

Η Εβελίνα και η Αγγελίνα συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανους! Αυτή τη φορά οι δύο νέες κορυφαίες σε παγκόσμιο επίπεδο διακρίσεις των δύο νεαρών πιανιστριών έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στη Νέα Υόρκη, το μητροπολιτικό κέντρο της Αμερικής, εκεί που χτυπά δυνατά ο παλμός της μουσικής, κατάφεραν για ακόμη μία φορά να αναδειχθούν νικήτριες ενός βαρυσήμαντου διαγωνισμού!

Για πολλοστή φορά λοιπόν τα δύο κορίτσια από τη Σαντορίνη κατάφεραν να διακριθούν και μάλιστα με την ύψιστη διάκριση σε έναν πολύ απαιτητικό διαγωνισμό. Με τις καθηλωτικές ερμηνείες τους στον διεθνή διαγωνισμό πιάνου The Royal International Piano Competition 2024 (U.S.A.), κατέπληξαν και ενθουσίασαν τους κριτές, οι οποίοι απένειμαν το 1ο βραβείο του διαγωνισμού στη 17χρονη Εβελίνα Τσιαντζή Μαντέ και το 2ο βραβείο στη 12χρονη αδερφή της Αγγελίνα, ως αναγνώριση της εξαιρετικής ερμηνείας και της εκπληκτικής δεξιοτεχνίας τους.

Πρόκειται για έναν παγκόσμιο διαγωνισμό πιάνου με υψηλότατο κύρος, καθώς η πολυμελής διεθνής κριτική επιτροπή αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές των κορυφαίων παγκοσμίως πανεπιστημίων για σπουδές στον τομέα της μουσικής, όπως The Juilliard School, Curtis Institute of Music, Eastman School of Music, Colburn School of Music, Yale University και άλλα.

Στον σύνδεσμο η επιτροπή του διαγωνισμού: https://www.theroyalmusic.org/jury

Ως νικήτριες του παγκόσμιου διαγωνισμού πιάνου The Royal International Piano Competition 2024 (USA) έχουν προσκληθεί από το Royal Foundation of Music and Arts στη διάσημη σκηνή του Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, για την τελετή απονομής των βραβείων τους και για να παίξουν στη συναυλία των νικητών, στην κορυφαία αίθουσα συναυλιών στον κόσμο, στις 8 Δεκεμβρίου 2024!

Επιπλέον ως νικήτριες του διαγωνισμού έχουν απόλυτη προτεραιότητα να λάβουν ενεργά μέρος σε Top Piano Master Classes με θρυλικούς πιανίστες της Juilliard School και του Curtis Institute που θα πραγματοποιηθούν στη Juilliard School της Νέας Υόρκης, την σπουδαιότερη πανεπιστημιακή σχολή για μουσικές σπουδές στον κόσμο!

Ο διαγωνισμός The Royal International Piano Competition 2024 (U.S.A.) διοργανώθηκε από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό ‘The Royal Foundation of Music and Arts’. Το Βασιλικό Ίδρυμα Μουσικής και Τεχνών των Η.Π.Α. συνεργάζεται με το Ίδρυμα Artemisia και υποστηρίζεται από μέλη των The Juilliard School, The Metropolitan Opera, της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες, του The Colburn School, του Carnegie Hall, του Walt Disney Concert Hall κ.α.

Σκοπός του ‘The Royal Foundation of Music and Arts’ είναι να ανακαλύπτει ταλαντούχους πιανίστες παγκοσμίως και τους υποστηρίζει αποκλειστικά μέσω σημαντικών ευκαιριών παραστάσεων και εκπαιδευτικών εμπειριών. Αυτές περιλαμβάνουν Winner’s Concert στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, masterclasses με διάσημους μουσικούς, καλοκαιρινά και χειμερινά φεστιβάλ υπό την καθοδήγηση καθηγητών των κορυφαίων πανεπιστημίων των Η.Π.Α. Ο διαγωνισμός και το φεστιβάλ, τα οποία διαχειρίζονται διάσημοι πιανίστες και εκπαιδευτικοί, προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες στους συμμετέχοντες να εμφανιστούν, να μάθουν και να μοιραστούν. Ο διαγωνισμός κορυφώνεται με μια μαγευτική σειρά συναυλιών των νικητών που πραγματοποιούνται στο Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη και στο Walt Disney Concert Hall στο Λος Άντζελες. Επιπλέον, οι νικητές έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να συμμετέχουν στα Royal Piano Festivals.

Οι αδερφές με τα χρυσά δάχτυλα

Είναι η πολλοστή φορά που η Εβελίνα και η Αγγελίνα ανακηρύσσονται νικήτριες διαγωνισμού στις Η.Π.Α. και διακρίνονται ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές πολύ υψηλού επιπέδου από όλο τον κόσμο, καθώς έχουν νικήσει και στους διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου των Η.Π.Α.:

– New York Classical Music Competition 2023 – Victory International Music Competition of New York 2023 – New York Young Performers Prize (NYYPP) Competition 2023 – Glory International Competition 2023 – American Virtuoso International Music Competition 2023 που εδρεύει στην Washington DC.

Τα δύο κορίτσια, η 17χρονη Εβελίνα Τσιαντζή Μαντέ και η μικρότερη αδερφή της η 12χρονη Αγγελίνα, μεγάλωσαν στη Σαντορίνη. Ως μέλη μιας μουσικής οικογένειας οι δύο νεαρές πιανίστριες ξεκίνησαν μαθήματα πιάνου στη νηπιακή τους ηλικία με καθηγητή τον πατέρα τους Γιώργο Τσιαντζή, ο οποίος τις μετέδωσε την αγάπη του για το πιάνο και συνεχίζει να τις καθοδηγεί ώστε να εκφράζουν την έμφυτη μουσικότητά τους καθώς εξελίσσονται δεξιοτεχνικά και καλλιτεχνικά. Επιπλέον, πέραν της καθημερινής μελέτης και εποπτείας από τον πατέρα τους, τα κορίτσια συμμετέχουν σε Piano Masterclasses με σπουδαίους πιανίστες όπως ο Cyprien Katsaris, η Christina Ortiz, η Δόμνα Ευνουχίδου, ο Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ο Βασίλης Βαρβαρέσος, ο Γιάννης Ποταμούσης, ο Γρηγόρης Ζαμπάρας, η Borislava Taneva, η Lilia Bojadjieva και πολλοί άλλοι.

Τη χρονιά 2020-2021 ήταν μαθήτριες του μεγάλου Κύπριου πιανίστα Κυπριανού Κατσαρή. Παράλληλα, από το 2021 φοιτούν στο Ελληνικό Ωδείο και στην ιστορική σχολή ‘Schola Cantorum de Paris’, στην τάξη της διακεκριμένης καθηγήτριας κυρίας Αγάθης Λεϊμονή. Οι δύο νεαρές ‘πρωταθλήτριες’ στο πιάνο είναι ευγνώμονες για τη σωστή καθοδήγηση και την εμπνευσμένη διδασκαλία που δέχονται από τους καθηγητές τους. Αντιμετωπίζουν την καθημερινή πιανιστική μελέτη τους ως μία πολύ δημιουργική διαδικασία, ως μία διαρκή πρόκληση να ξεπερνούν τον εαυτό τους και τα όριά τους, με αποτέλεσμα έτσι να επιτυγχάνουν την εκπληκτική εξέλιξή τους και τις αμέτρητες βραβεύσεις και διακρίσεις τους, οι οποίες όμως δεν αποτελούν καθόλου αυτοσκοπό για εκείνες, παρά μόνο μία απλή – αν και άκρως θριαμβευτική – επιβράβευση της προσπάθειάς τους, που τους δίνει τη χαρά να συνεχίζουν!

Η ώθηση όμως και η παρακίνηση για τη διαρκή εξέλιξή τους πηγάζει εσωτερικά, από την έμφυτη και πηγαία μουσικότητά τους, η οποία τις κινητοποιεί και τις ωθεί να εξελίσσουν ασταμάτητα τόσο την τεχνική τους, όσο και την ερμηνευτική τους προσέγγιση στα έργα που μελετούν και παρουσιάζουν. Βραβεία Μέχρι σήμερα έχουν κερδίσει 30 χρυσά μετάλλια και 12 Special Prizes σε εξαιρετικά απαιτητικούς διαγωνισμούς πιάνου παγκόσμιας εμβέλειας με κριτές από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια στον κόσμο όπως Juilliard School, Curtis Institute of Music, Yale University, Eastman School of Music, Manhattan School of Music, University of Massachusetts-Boston, Chopin University της Βαρσοβίας, Mozarteum Salzburg, Gnessin School of Music, Royal Academy, Musikhochschule Cologne και άλλα.

Έχουν λάβει συνολικά περισσότερα από 80 πολύ σημαντικά διεθνή βραβεία στο πιάνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, τη Ρωσία, το Hong Kong, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αγγλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και φυσικά την Ελλάδα, όπου ανακηρύχθηκαν επανειλημμένα νικήτριες σε διαγωνισμούς που διεξήχθησαν στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Επίσης τις συνοδεύει μία πληθώρα από εξόχως τιμητικά και μοναδικά Special Awards για την εξαιρετική τους μουσικότητα, ερμηνεία και τεχνική. Μεταξύ αυτών είναι και το Special Diploma for Outstanding Interpretation of Chopin Work από το κεντρικό Fryderyk Chopin Society της Βαρσοβίας.

Festival & Συναυλίες

Έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα σε συναυλίες στο Μέγαρο Γκύζη και το Santorini Arts Factory στη Σαντορίνη, στο Νεστορίδειο Μέλαθρο στη Ρόδο και στη Βίλα Πετρίδη στη Θεσσαλονίκη. Έδωσαν ατομικά ρεσιτάλ στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο και το Symposion Cultural Center στη Σαντορίνη, στο Άξιον Εστί στο Βόλο καθώς και στο φεστιβάλ ‘Piano στο Αλώνι΄ στο Πήλιο. Εμφανίστηκαν ως Rising Stars στο Aegean Arts International Festival στο Ηράκλειο Κρήτης. Επιλέχθηκαν από το Gina Bachauer International Music Association και συμμετείχαν σε συναυλία ανερχόμενων νέων σολίστ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπως και στον Κύκλο Νέων Καλλιτεχνών στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στο Βουλευτικό του Ναυπλίου. Συμμετείχαν ενεργά σε σεμινάριο πιάνου του ιδρύματος Χατζηνίκου στο Χόρτο Πηλίου, στα Musical Odyssey masterclasses στο Ναύπλιο, στο Διεθνές Φεστιβάλ Πορτοχελίου, στη 12η Διεθνή Θερινή Ακαδημία & Φεστιβάλ Πιάνου ‘Αναστάσιος Λεϊμονής’ στον Πόρο και στο Pelion Festival. Επιπλέον η Εβελίνα επιλέχθηκε και συμμετείχε στον κύκλο συναυλιών Piano Days @Megaron 2024 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.