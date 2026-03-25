Από τις πιο δυνατές στιγμές της 25ης Μαρτίου η παρέλαση στην Λήμνο της μικρής Φωτεινής και του σκύλου βοηθού της

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής 25η Μαρτίου εκτυλίχθηκε στη Λήμνο, όπου μια μικρή μαθήτρια κατάφερε να κερδίσει το πιο αυθόρμητο και θερμό χειροκρότημα της παρέλασης, χαρίζοντας σε όλους ένα αληθινό μάθημα ζωής.

Η μικρή Φωτεινή, μαθήτρια του Ειδικού Σχολείου του νησιού, συμμετείχε στην παρέλαση φορώντας παραδοσιακή φορεσιά της Λήμνου, εκπροσωπώντας όχι μόνο το σχολείο της, αλλά και τη δύναμη της θέλησης και της συμπερίληψης. Από την πρώτη στιγμή που το Ειδικό Σχολείο άνοιξε τη μαθητική παρέλαση, το πλήθος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, με το χειροκρότημα να γίνεται πιο δυνατό όταν τα βλέμματα στράφηκαν πάνω της.

Η Φωτεινή βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, ωστόσο τίποτα δεν στάθηκε εμπόδιο για να πάρει μέρος σε μια τόσο απαιτητική στιγμή, όπως είναι μια παρέλαση με πλήθος κόσμου, ήχους και έντονα ερεθίσματα. Δίπλα της, σε κάθε της βήμα, βρισκόταν ο Ντάζ, ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος-βοηθός, δεμένος με ειδικό οδηγό στη μέση της, προσφέροντάς της ασφάλεια και σιγουριά.

Η παρουσία του Ντάζ δεν ήταν απλώς συμβολική. Οι σκύλοι-βοηθοί έχουν εκπαιδευτεί να στηρίζουν άτομα με αυτισμό, βοηθώντας τα να διαχειρίζονται το άγχος, τον φόβο και την υπερένταση που μπορεί να προκαλέσουν καταστάσεις με πολύ κόσμο και έντονα ερεθίσματα. Χάρη σε αυτή τη στήριξη, η Φωτεινή μπόρεσε να συμμετάσχει ισότιμα, να σταθεί με αυτοπεποίθηση και να βιώσει τη χαρά της στιγμής.

Η εικόνα της μικρής μαθήτριας να παρελαύνει, κρατώντας τον ρυθμό, ντυμένη με την τοπική φορεσιά και έχοντας δίπλα της τον πιστό της συνοδοιπόρο, αποτέλεσε για πολλούς μια από τις πιο δυνατές στιγμές της ημέρας. Δεν ήταν απλώς μια συμμετοχή σε μια εθνική γιορτή, αλλά μια ζωντανή απόδειξη ότι όταν υπάρχει στήριξη, κατανόηση και αποδοχή, τα παιδιά μπορούν να ξεπερνούν εμπόδια που κάποτε έμοιαζαν ανυπέρβλητα.

Η συγκίνηση του κόσμου δεν αφορούσε μόνο τη Φωτεινή, αλλά και το μήνυμα που μετέφερε η παρουσία της. Σε μια κοινωνία που συχνά δυσκολεύεται να κατανοήσει τη διαφορετικότητα, η εικόνα αυτή υπενθύμισε ότι η συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια έννοια, αλλά μια πράξη που δίνει χώρο σε όλους να συμμετέχουν.

Η παρέλαση στην Λήμνο μπορεί να ολοκληρώθηκε, όμως η στιγμή αυτή έμεινε χαραγμένη στη μνήμη όσων την έζησαν. Γιατί κάποιες εικόνες ξεπερνούν τον εορταστικό χαρακτήρα και μετατρέπονται σε σύμβολα ελπίδας, δύναμης και αποδοχής. Και η Φωτεινή, μαζί με τον Ντάζ, κατάφεραν ακριβώς αυτό.

Φωτογραφία – Βίντεο: limnoslive