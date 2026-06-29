Ελίζα Κονοφάγου: Μια Ελληνίδα επιστήμονας στην κορυφή της αμερικανικής καινοτομίας

Μια ακόμη σπουδαία διεθνή διάκριση για την ελληνική επιστημονική κοινότητα φέρει την υπογραφή της Ελίζας Κονοφάγου. Η διακεκριμένη καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Εφευρετών των Ηνωμένων Πολιτειών (National Academy of Inventors – NAI), μιας από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις που απονέμονται σε επιστήμονες οι οποίοι μετατρέπουν την πρωτοποριακή έρευνα σε καινοτόμες τεχνολογίες με πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την υγεία.

Η επίσημη τελετή ένταξης πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2026 στο εμβληματικό Dolby Ballroom του Λος Άντζελες, όπου η Ελληνίδα ερευνήτρια βρέθηκε δίπλα σε κορυφαίους εφευρέτες και επιστήμονες από όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση του έργου της.

Από το Βαρβάκειο μέχρι το Columbia

Η πορεία της Ελίζας Κονοφάγου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ακαδημαϊκής αριστείας. Από τα μαθητικά της χρόνια διακρίθηκε για τις επιδόσεις της, αποφοιτώντας από το Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολείο, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μια εντυπωσιακή διεθνή εκπαιδευτική διαδρομή.

Σπούδασε Χημική Φυσική στο Πανεπιστήμιο Paris VI (Σορβόννη), συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοϊατρική Μηχανική στο Imperial College του Λονδίνου και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στη Βιοϊατρική Μηχανική στο University of Houston των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη μεταδιδακτορική της έρευνα στο Brigham and Women’s Hospital της Βοστώνης, εντάχθηκε το 2003 στο Columbia University, όπου εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες καθηγήτριες του ιδρύματος.

Σήμερα κατέχει τη θέση της Robert and Margaret Hariri Professor of Biomedical Engineering, ενώ είναι παράλληλα καθηγήτρια Ακτινολογίας (Physics) και Νευρολογικών Επιστημών στη Νευροχειρουργική Σχολή του Columbia University.

Η επιστήμονας που προσπαθεί να ξεπεράσει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια της Ιατρικής

Εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες η ερευνητική της ομάδα ασχολείται με ένα από τα δυσκολότερα προβλήματα της σύγχρονης ιατρικής: τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.

Ο φυσικός αυτός μηχανισμός προστατεύει τον εγκέφαλο από βλαβερές ουσίες, ταυτόχρονα όμως εμποδίζει και πολλά φάρμακα να φτάσουν εκεί όπου πραγματικά χρειάζονται. Η Ελίζα Κονοφάγου ανέπτυξε πρωτοποριακές τεχνικές που χρησιμοποιούν εστιασμένους υπερήχους (Focused Ultrasound) ώστε να ανοίγουν προσωρινά και με ασφάλεια τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, επιτρέποντας τη στοχευμένη μεταφορά θεραπευτικών ουσιών στον εγκέφαλο χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Η τεχνολογία αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών όπως:

η νόσος Αλτσχάιμερ,

η νόσος Πάρκινσον,

οι παιδιατρικοί όγκοι εγκεφάλου,

άλλες νευρολογικές παθήσεις που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται με σημαντικούς περιορισμούς.

Δεκάδες πατέντες και τεχνολογίες με πραγματικό αντίκτυπο

Η διάκριση από την National Academy of Inventors δεν απονέμεται μόνο για επιστημονικές δημοσιεύσεις, αλλά κυρίως για εφευρέσεις που μετατρέπονται σε χρήσιμες εφαρμογές.

Η Ελίζα Κονοφάγου διαθέτει μεγάλο αριθμό κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών και έχει αναπτύξει τεχνολογίες που αφορούν:

τη μη επεμβατική χορήγηση φαρμάκων στον εγκέφαλο,

τη θεραπεία όγκων με υπερήχους,

την απεικόνιση και χαρτογράφηση της ηλεκτρικής λειτουργίας της καρδιάς,

τη διάγνωση καρδιαγγειακών νοσημάτων,

τη μέτρηση της ελαστικότητας ιστών και όγκων,

τη νευροδιέγερση χωρίς χειρουργική επέμβαση.

Η δουλειά της έχει οδηγήσει το Columbia University να αναγνωριστεί ως Focused Ultrasound Foundation Center of Excellence, διάκριση που διαθέτουν μόλις λίγα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως.

Ένα βιογραφικό γεμάτο κορυφαίες διακρίσεις

Η εκλογή της στην Εθνική Ακαδημία Εφευρετών έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κορυφαίων διεθνών αναγνωρίσεων.

Η Ελληνίδα επιστήμονας είναι ήδη μέλος της National Academy of Medicine, ενός από τα σημαντικότερα επιστημονικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ έχει εκλεγεί Fellow του IEEE, του American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE) και της Acoustical Society of America.

Το 2007 τιμήθηκε με το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό NSF CAREER Award, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις για νέους ακαδημαϊκούς στις ΗΠΑ, ενώ το 2017 βραβεύθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη ως μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες νέες επιστήμονες.

Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας έρευνας

Η περίπτωση της Ελίζας Κονοφάγου αποδεικνύει ότι η ελληνική επιστημονική παρουσία εξακολουθεί να διακρίνεται στα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα του κόσμου.

Με περισσότερα από είκοσι χρόνια συνεχούς έρευνας, δεκάδες διεθνείς συνεργασίες, πολυάριθμες κατοχυρωμένες εφευρέσεις και τεχνολογίες που ήδη μεταφέρονται στην κλινική πράξη, η Ελληνίδα καθηγήτρια συγκαταλέγεται πλέον στους σημαντικότερους επιστήμονες παγκοσμίως στον τομέα των ιατρικών υπερήχων.

Η εκλογή της στην National Academy of Inventors δεν αποτελεί μόνο προσωπική δικαίωση. Είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η καινοτομία, όταν συνδυάζεται με επιστημονική επιμονή και όραμα, μπορεί να αλλάξει την πορεία της σύγχρονης ιατρικής και να δημιουργήσει νέες ελπίδες για εκατομμύρια ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο.