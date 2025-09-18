Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν Ρωμαϊκό τάφο με ελληνική επιγραφή στην Αλβανία

Αρχαιολόγοι στην Αλβανία ανακάλυψαν μεγάλο ρωμαϊκό ταφικό θάλαμο που χρονολογείται από τον τρίτο έως τέταρτο αιώνα μ.Χ., τον πρώτο του είδους του που έχει ποτέ βρεθεί στη γειτονική βαλκανική χώρα, η οποία ήταν κάποτε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Αφού ειδοποιήθηκε από ντόπιους, οι οποίοι εντόπισαν «ιδιαίτερες πέτρες» σε οροπέδιο κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, το προσωπικό του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας ξεκίνησε τις ανασκαφές στις αρχές Αυγούστου. Σύντομα, ανακάλυψε την υπόγεια κατασκευή της οποίας οι μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες είναι χαραγμένες με ελληνικά γράμματα.

«Η επιγραφή μας λέει ότι το άτομο που θάφτηκε εδώ ονομαζόταν Γελλιάνο, όνομα τυπικό της ρωμαϊκής περιόδου. Δεν είμαστε σίγουροι για την ταυτότητα του δεύτερου ατόμου, αλλά πιθανότατα πρόκειται για μέλος της οικογένειας», δήλωσε ο Eρικσον Νίκολι, επικεφαλής αρχαιολόγος του έργου

Ο τάφος, ο οποίος έχει διαστάσεις εννέα επί έξι μέτρα, αποτελεί την πρώτη ανακάλυψη στην Αλβανία του «τόπου ανάπαυσης ενός πλούσιου ατόμου», ο οποίος είναι μεγαλύτερος από άλλους χώρους ταφής στην περιοχή.

Οι τοπικές αρχές στην Αλβανία, όπου ο τουρισμός ακμάζει, σχεδιάζουν ήδη να μετατρέψουν τον χώρο σε τουριστικό αξιοθέατο, ενώ οι κάτοικοι συνέρρευσαν μόλις έμαθαν για την ανακάλυψη.

Τα ευρήματα

Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα του Νίκολι αποκάλυψε τα περίτεχνα σκαλισμένα άκρα της στέγης και του τοίχου του τάφου.

«Ανακαλύψαμε επίσης κομμάτι υφάσματος κεντημένο με χρυσό νήμα, το οποίο επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μέλος της ανώτερης τάξης». Αλλα ευρήματα περιλαμβάνουν γυάλινες πλάκες και μαχαίρια.

Ο Νίκολι ανέφερε ότι ο τάφος είχε συληθεί τουλάχιστον δύο φορές – μία στην αρχαιότητα και δεύτερη αργότερα, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν βαριά μηχανήματα για να μετακινήσουν τεράστιο βράχο που βρισκόταν στην κορυφή του θαλάμου.

Εξήγησε ακόμη ότι το όνομα του ενοίκου είναι χαραγμένο με ελληνικά γράμματα αλλά είναι λατινικό, ενώ δεύτερη επιγραφή δείχνει ότι ο τάφος ήταν αφιερωμένος στον θεό Δία.

Οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη αποκρυπτογραφήσει πρόσθετες επιγραφές σε πέτρες που βρέθηκαν κοντά, οι οποίες εκτιμάται ότι ανήκαν σε άλλο μνημείο, το οποίο σήμερα περιβάλλεται από χωράφια με καλαμπόκια και λατομείο.

