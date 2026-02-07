«Αρχόντισσα στα βουνά με το κοπάδι της»: Πάνω από 680.000 προβολές το ντοκιμαντέρ με την 19χρονη κτηνοτρόφο από το Αρχοντοχώρι

Το ντοκιμαντέρ «19 χρονών και αρχόντισσα στα βουνά με το κοπάδι της» κατάφερε να συγκινήσει το κοινό και να αναδείξει μια διαφορετική πλευρά της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, φέρνοντας στο προσκήνιο τη ζωή μιας νέας γυναίκας που επέλεξε συνειδητά τον δρόμο της παράδοσης. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η Παρασκευή Κακούρη από το Αρχοντοχώρι Ξηρομέρου.

Η Παρασκευή είναι μόλις 19 χρονών, αλλά έχει ήδη επιλέξει τον δρόμο της. Ζει στα βουνά της Ακαρνανίας, φροντίζοντας τα αγαπημένα της ζώα. Μέσα από την απλότητα και τις δυσκολίες της καθημερινότητάς της, έχει μάθει να ζει με υπομονή και επιμονή.

Το μήνυμά της είναι “Να ζεις την ζωή που σε κάνει πραγματικά ευτυχισμένο, ανεξάρτητα από τα πρότυπα που επιβάλλει η εποχή”. Για εκείνη, η ζωή στο βουνό σημαίνει… ελευθερία.

Η ταινία του Greek Village Life παρουσιάζει την καθημερινότητά της ανάμεσα στα βουνά και το κοπάδι της, φωτίζοντας την προσωπική της επιλογή να ακολουθήσει έναν απαιτητικό αλλά αυθεντικό τρόπο ζωής. Μέσα από τις εικόνες και τις αφηγήσεις της, αναδεικνύεται η αντίληψη πως η ζωή στο φυσικό περιβάλλον συνδέεται άμεσα με την ελευθερία και την αυθεντικότητα, αξίες που η ίδια θεωρεί θεμελιώδεις.

Το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τις προκλήσεις, την αντοχή και την αγάπη για τον τόπο, στοιχεία που συνθέτουν ένα πορτρέτο πέρα από στερεότυπα και επιφανειακές αναγνώσεις της αγροτικής ζωής.

Η απήχηση του έργου υπήρξε αξιοσημείωτη, καθώς μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τις 680.000 προβολές, γεγονός που αποτυπώνει τη δύναμη της ιστορίας της να αγγίξει ένα ευρύ κοινό. Η επιτυχία αυτή οδήγησε και στην τιμητική του παρουσίαση στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Κινηματογράφου, που πραγματοποιήθηκε στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια γιορτή αφιερωμένη τόσο στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο όσο και στη ζωή στην ελληνική ύπαιθρο, δίνοντας έμφαση στους νέους ανθρώπους που επιμένουν να διατηρούν ζωντανή την επαρχία και τις παραδόσεις της.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η προβολή του ντοκιμαντέρ αποτέλεσε την κορύφωση, με το κοινό να παρακολουθεί τη διαδρομή της νεαρής κτηνοτρόφου και να αναγνωρίζει τη σημασία του παραδείγματός της. Η τιμητική διάκριση που της απονεμήθηκε από τον Δήμο Ξηρομέρου δεν περιορίστηκε σε μια τυπική αναγνώριση, αλλά λειτούργησε ως συμβολική επιβράβευση για το ήθος, την επιμονή και την έμπνευση που προσφέρει σε συνομηλίκους της. Η ιστορία της παρουσιάστηκε ως ζωντανή απόδειξη ότι η σχέση με την παράδοση και τον τόπο μπορεί να αποτελέσει βάση για ένα βιώσιμο μέλλον, αντί για ένα ξεπερασμένο παρελθόν.

Το «19 χρονών και αρχόντισσα στα βουνά με το κοπάδι της» δεν είναι απλώς ένα ντοκιμαντέρ για μια προσωπική επιλογή ζωής. Αποτελεί μια υπενθύμιση της αξίας της ελληνικής υπαίθρου και της δύναμης της νεολαίας να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με την παράδοση. Μέσα από τη μορφή της Παρασκευής Κακούρη, η ταινία αφηγείται μια ιστορία επιμονής και ταυτότητας, αποδεικνύοντας ότι ο κινηματογράφος μπορεί να γίνει γέφυρα ανάμεσα στην καθημερινότητα και τη συλλογική μνήμη, αναδεικνύοντας ανθρώπους που κρατούν ζωντανές τις ρίζες ενός τόπου.

Παρακολουθήστε το ντοκιμαντέρ του Greek Village Life