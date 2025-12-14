Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός πεζόδρομος της Ελλάδας – και δεν είναι η Ερμού!

Ποιος είναι τελικά ο μεγαλύτερος εμπορικός πεζόδρομος της Ελλάδας;

Η απάντηση δεν βρίσκεται στην Ερμού, όπως λανθασμένα αναφέρεται εδώ και χρόνια, αλλά στο Περιστέρι.

Στο νέο βίντεο του UP Stories, αποκαλύπτεται με στοιχεία και ακριβείς μετρήσεις ότι ο πεζόδρομος της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, μήκους 810 μέτρων, αποτελεί τον μεγαλύτερο ενιαίο εμπορικό πεζόδρομο της χώρας, ξεπερνώντας το πεζοδρομημένο τμήμα της Ερμού που φτάνει τα 540 μέτρα.

Η έρευνα φέρνει στο φως ένα ακόμα ενδιαφέρον εύρημα καθώς τόσο στο Google όσο και στο ChatGPT, η πληροφορία εμφανιζόταν μέχρι σήμερα λανθασμένα.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα με την παρουσία του Δημάρχου Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη, ο οποίος μιλά στην κάμερα του UP Stories για έναν πεζόδρομο-πρότυπο, που έχει αναβαθμιστεί αισθητά και αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη του Περιστερίου αλλά και ολόκληρης της Αττικής.

📌 Σημείωση: Ο παράλληλος δρόμος της Εθνικής Αντιστάσεως είναι η Αιμιλίου Βεάκη και όχι η Εμμανουήλ Μπενάκη, όπως εκ παραδρομής αναφέρεται στο βίντεο.