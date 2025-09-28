«Αυτό το μετάλλιο είναι για όλους τους Έλληνες»: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Στέφανος Ντούσκος

Στην κορυφή του κόσμου βρέθηκε ο Στέφανος Ντούσκος, κατακτώντας με εντυπωσιακό τρόπο το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας που διεξάγεται στη Σαγκάη. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Ντούσκος ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ έχει ήδη στο ενεργητικό του το χρυσό στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Από την αρχή του τελικού, ο Έλληνας πρωταθλητής κινήθηκε με σταθερό ρυθμό, αρχικά σε είσοδο στην πρώτη τριάδα και σταδιακά ανέβαινε θέσεις. Στα 1.500 μέτρα ανέλαβε την πρωτοπορία και στη συνέχεια, με σκληρή μάχη και υψηλό τέμπο στα τελευταία μέτρα, «έσπασε» την αντίσταση των αντιπάλων και πέρασε πρώτος το νήμα με χρόνο 6:36,75.

Ο Γερμανός Όλιβερ Ζάιντλερ κατετάγη δεύτερος και τρίτος ο Γιαουχένι Ζαλάτι από τη Λευκορωσία.

Μετά τον θριαμβευτικό τερματισμό του, ο Ντούσκος είπε

«Το πίστευα. Είμαι πολύ κουρασμένος. Θέλω να πω μεγάλο ευχαριστώ στον Θεό, που μου έδωσε τη δύναμη και σε όσους είναι δίπλα μου και με στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να φτάσω εδώ που έφτασα. Είμαι πολύ χαρουμενος, ήθελα πολύ να κατακτήσω ένα μετάλλιο σε Παγκόσμιο.



Δούλεψε η κούρσα ρολόι. Δεν έχω λόγια. Πήγαν όλα όπως ήθελα. Μόλις είδα στα 1.000 μέτρα ότι δεν φεύγουν και είναι κοντά μου, το πίστεψα ακόμα περισσότερο. Προσπάθησα μέσα στην κούρσα να μην μου ξεφύγουν καθόλου. Πίεζα, πίεζα και έκανα υπομονή στα τελευταία μέτρα. Έλεγα θα ξεκινήσω το φίνις στα 400μ., αν ήμουν πίσω, αλλά ήμουν μπροστά και έλεγα ‘κράτα λίγο ακόμα, να έχεις δυνάμεις για το τέλος’. Τα τελευταία 100μ ήταν τόσο δύσκολα, που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό.



Αυτό το μετάλλιο είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσε λίγη χαρά. Ήταν πραγματικά η κούρσα της ζωής μου. Ο καλύτερος χρόνος που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Μάλλον μου πάει η Ασία. Έδωσα τα πάντα. Ένιωθα ότι πάω για το χρυσό και δεν το άφησα ούτε στιγμή.



Ελπίζω με αυτό που έκανα να κινητοποιήσω κι άλλα παιδιά να ασχοληθούν με την κωπηλασία. Μετράει η ελληνική ψυχή. Όλοι προσπαθούμε για ένα μετάλλιο. Αν έρθει η κορυφή είναι κάτι συγκλονιστικό, κάτι μαγικό.



Δεν πρέπει να πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Στο Λος Άντζελες να είμαι σε ακόμα καλύτερη φόρμα και να κατακτήσω ένα ακόμα μετάλλιο.»

Τόνισε ότι ένιωσε πως η ελληνική ψυχή έπαιξε ρόλο στην τελική αντεπίθεση:

«Μου… πάει η Ανατολή, είναι η… χρυσή Ανατολή. Ενιωθα ότι πάω για το χρυσό. Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για τα νέα παιδιά. Μπορεί να είμαστε μία μικρή χώρα και να φαίνονται οι άλλοι… γίγαντες, αλλά τελικά μετρά η ελληνική ψυχή. Οταν έρχεται η κορυφή, είναι κάτι μοναδικό, κάτι συγκλονιστικό. Στόχος είναι η καταξίωση και να μην «πάρουν τα μυαλά μου αέρα»».

Αυτή η νίκη σηματοδοτεί μία κορυφαία στιγμή στην καριέρα του: όχι απλά απέκτησε για πρώτη φορά χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά επιβεβαίωσε τον διεθνή του χαρακτήρα ως κορυφαίος αθλητής στην κατηγορία του.