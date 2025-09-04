Βάνα Ραμπότα: Η Ειρήνη του «50 – 50» παράτησε τηλεόραση και Αθήνα και έγινε δασκάλα σε χωριό της Αρκαδίας

Πριν λίγα χρόνια, η Βάνα Ραμπότα ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, κυρίως μέσα από τον ρόλο της Ειρήνης στη δημοφιλή σειρά του MEGA, «50 – 50».

Σήμερα, η αγαπημένη ηθοποιός έχει αφήσει πίσω της τη ζωή στην Αθήνα και τον κόσμο των τηλεοπτικών πλατό, επιλέγοντας έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο: αυτόν της δημιουργίας και της ηρεμίας στην καρδιά της Αρκαδίας.

Μόνιμη πλέον κάτοικος στο Κορακοβούνι, ένα μικρό χωριό με περίπου 500 κατοίκους, η Βάνα Ραμπότα αποκάλυψε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», πως ζει πιο ευτυχισμένη από ποτέ, κοντά στη φύση και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εκεί, έχει αναλάβει τον ρόλο της δασκάλας σε ένα τοπικό θεατρικό εργαστήρι, μεταδίδοντας την αγάπη της για την υποκριτική σε μια μικρή, ενθουσιώδη ομάδα κατοίκων που θέλησαν να δημιουργήσουν τη δική τους θεατρική ομάδα.

«Ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει το οτιδήποτε, όλες οι πιθανότητες και οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για τον καθένα. Δεν έχω καταγωγή από εδώ, εγώ είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα. Παρόλα αυτά, επειδή στη ζωή μου είμαι ένας ταξιδιώτης, βρέθηκα εδώ πριν κάποια χρόνια, στην περιοχή αυτή της Κυνουρίας, την αγάπησα και μένω αρκετό καιρό εδώ. Έφτιαξα και μια ομάδα διαλογισμού πριν τέσσερα χρόνια, η οποία συνεχίζει. Είμαι πολύ ευτυχισμένη γιατί κατάφερα να κάνω αυτό που ήθελα, να είμαι κοντά στη φύση», δήλωσε η ίδια ενώ πρόσθεσε:

«Εδώ στο Κορακοβούνι έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, το παλιό δημοτικό σχολείο να πάρει πάλι ζωή. Έγιναν πολλές πολιτιστικές δράσεις και όπως βλέπετε, τριγύρω υπάρχουν βιβλία, φωτογραφίες, κατασκευές. Μέσα σε όλες αυτές τις δράσεις, υπάρχει και ένα θεατρικό εργαστήρι, όπου με κάλεσαν τα παιδιά. Το αποτέλεσμα μιας χρονιάς θεατρικών εργασιών είναι ένα θεατρικό έργο, μια παράσταση.

Η φετινή παράσταση είναι η “Πολυγαμία” του Ξενόπουλου. Δέχτηκα να συμμετάσχω σε αυτήν την πάρα πολύ όμορφη δράση που γίνεται εδώ στο Κορακοβούνι, γιατί είναι και για εμένα ένα πολύ σημαντικό challenge να έρθω σε επαφή με ανθρώπους που αποφάσισαν να αλλάξουν μια πραγματικότητα εδώ και να διδαχτώ και εγώ».