«Βγήκαμε από το νοσοκομείο και μαζί μας βγήκε ξανά κι η ζωή»: Ο Μικρός Μάριος βγήκε νικητής και επέστρεψε σπίτι του

Ο μικρός Μάριος κατάφερε να βγει νικητής από μια σκληρή μάχη ζωής και πλέον έχει επιστρέψει στο σπίτι του, με την οικογένειά του να μιλά για μια νέα αρχή γεμάτη ελπίδα.

Ο νεαρός που υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας, αφήνει πίσω του μια δύσκολη περίοδο και επιστρέφει στην καθημερινότητα, κουβαλώντας μαζί του τη δύναμη και την αξία της ζωής.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τη μάχη

Ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο προσπαθεί πλέον να ξαναβρεί τους ρυθμούς της ζωής του, μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη περιπέτεια υγείας. Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση, περιγράφει πώς είναι η ζωή τους σήμερα, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα: τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Λίγους μήνες μετά τη μεταφορά τους στο Τορίνο, ο Μάριος χρειάστηκε να περάσει ακόμη μία επέμβαση. Ωστόσο, πλέον έχει πάρει εξιτήριο και η οικογένεια απολαμβάνει ξανά μικρές στιγμές που πριν έμοιαζαν απρόσιτες — έναν περίπατο, ένα κούρεμα, ένα απλό χαμόγελο.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά η μητέρα του: «Βγήκαμε από το νοσοκομείο. Και μαζί μας βγήκε ξανά… η ζωή».

Οι δύσκολες στιγμές και τα λόγια που σημάδεψαν την πορεία

Η πορεία μέχρι τη σωτηρία δεν ήταν εύκολη. Αντίθετα, ήταν γεμάτη εμπόδια και αμφιβολίες. Στην Ελλάδα, η προοπτική της μεταμόσχευσης αντιμετωπίστηκε με έντονο σκεπτικισμό από γιατρούς.

Η Εύη Βέρρη θυμάται ακόμη τη στιγμή που άκουσε μια φράση που τη συγκλόνισε:

«Μπορεί να σου φανεί σκληρό Εύη, αλλά θα δώσουμε ένα συκώτι κάπου που θα πάει χαμένο;».

Αυτά τα λόγια έγιναν σημείο καμπής για την οικογένεια, που αποφάσισε να συνεχίσει τη μάχη εκτός Ελλάδας.

Η δεύτερη ευκαιρία που άλλαξε τα πάντα

Η απόφαση να μεταβούν στο εξωτερικό αποδείχθηκε καθοριστική. Στην Ιταλία, οι γιατροί είδαν την περίπτωση διαφορετικά και επέλεξαν να παλέψουν για τη ζωή του.

Η στάση τους αποτυπώνεται σε μια δεύτερη φράση που, όπως λέει η μητέρα του, δεν θα ξεχάσει ποτέ:

«Αν υπάρχει έστω μία ελπίδα για ζωή, δεν έχουμε δικαίωμα να την αρνηθούμε.»

Ανάμεσα σε αυτές τις δύο τόσο διαφορετικές προσεγγίσεις, χωρά όλη η ουσία της ιστορίας του Μάριου — η επιλογή ανάμεσα στην παραίτηση και τη μάχη.

Όπως αναφέρει η ίδια:

«Αν υπάρχει έστω μία ελπίδα για ζωή, δεν έχουμε δικαίωμα να την αρνηθούμε. Ανάμεσα στην άρνηση και στην ευθύνη, ανάμεσα στην καταδίκη και στην απόφαση, ανάμεσα στο «όχι» και στο «θα παλέψουμε», υπήρχε ένα παιδί που δεν το έβαλε κάτω. Και σήμερα, ο Μάριος είναι ξανά εδώ».

Η ανάρτηση της μητέρας του

«Βγήκαμε από το νοσοκομείο. Και μαζί μας βγήκε ξανά… η ζωή. Τα μικρά, τα απλά, τα αυτονόητα που κάποτε έμοιαζαν μακρινά. Ένα χαμόγελο. Μια βόλτα. Ένα κούρεμα. Μια κανονική στιγμή. Όμως πριν φτάσουμε εδώ… υπήρξαν δύο φράσεις που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Η πρώτη, στην Ελλάδα, από το γιατρό του Μάριου όταν τον ρώτησα γιατί τον απορρίπτεται να πάει για μεταμόσχευση; «Μπορεί να σου φανεί σκληρό Εύη αλλά θα δώσουμε ένα συκώτι κάπου που θα πάει χαμένο;» Η δεύτερη, εδώ στην Ιταλία, από τους μεγάλους γιατρούς που τον ανέλαβαν: «Αν υπάρχει έστω μία ελπίδα για ζωή, δεν έχουμε δικαίωμα να την αρνηθούμε.» Ανάμεσα σε αυτές τις δύο φράσεις… χωράει όλη η αλήθεια. Ανάμεσα στην άρνηση και στην ευθύνη. Ανάμεσα στην καταδίκη και στην απόφαση. Ανάμεσα στο «όχι» και στο «θα παλέψουμε». Και κάπου εκεί ήταν ένα παιδί. Ο Μάριος. Και σήμερα… είναι εδώ. Γιατί τελικά, η ζωή δεν είναι δεδομένη. Είναι στάση. Είναι επιλογή. Είναι μάχη. Και κάποιοι επιλέγουν να την πετάνε… και κάποιοι να τη σώζουν και να την επιστρέφουν καλύτερη. Εμείς σήμερα απλά…. τη ζούμε»