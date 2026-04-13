Βρήκαμε το πιο φθηνό ταβερνάκι της Ελλάδας – Κατάλογος με τιμές στο 1,80 και τα 2 που θυμίζουν άλλες εποχές

Σε απόσταση μόλις δύο ωρών από την Αθήνα, ένα μικρό ταβερνάκι στη Χαλκίδα έχει καταφέρει να γίνει… θρύλος για όσους αγαπούν το καλό φαγητό σε τιμές που θυμίζουν άλλες εποχές.

Ο λόγος για το Μεζεδοπωλείο της Αργυρώς, ένα αυθεντικό μεζεδοπωλείο που μετρά ήδη πάνω από μία δεκαετία ζωής και συγκεκριμένα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013, καταφέρνοντας μέσα στα χρόνια να καθιερωθεί ως σταθερή αξία για ντόπιους και επισκέπτες.

Η φήμη του δεν βασίζεται σε πολυτέλειες ή εντυπωσιακές παρουσιάσεις, αλλά σε κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: την ποιότητα, την απλότητα και –κυρίως– τις χαμηλές τιμές. Σε μια εποχή που το φαγητό έξω γίνεται ολοένα και πιο ακριβό, το συγκεκριμένο μαγαζί μοιάζει να πηγαίνει… κόντρα στο ρεύμα.

Το στοιχείο που έχει τραβήξει τα περισσότερα βλέμματα είναι ο κατάλογός του. Οι τιμές σε αρκετά προϊόντα κινούνται σε επίπεδα που δύσκολα συναντά κανείς σήμερα, με αναψυκτικά ακόμα και στο 1 ευρώ, μπύρες από 1,50 ευρώ και μεζέδες που ξεκινούν από περίπου 3,50 ευρώ. Παράλληλα, ορεκτικά όπως τζατζίκι, σαλάτες και παραδοσιακά πιάτα προσφέρονται σε τιμές κοντά στα 2 με 3 ευρώ, δημιουργώντας έναν κατάλογο που δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται «τίμιος».

Και όμως, παρά τις χαμηλές τιμές, η ποιότητα παραμένει υψηλή. Το μεζεδοπωλείο στηρίζεται σε φρέσκα υλικά, παραδοσιακές συνταγές και μια φιλοσοφία που δίνει έμφαση στον σεβασμό προς τον πελάτη. Αυτός είναι και ο λόγος που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την περιοχή, προσελκύοντας ακόμα και επισκέπτες από άλλες πόλεις που ταξιδεύουν αποκλειστικά για να το δοκιμάσουν.

Η ατμόσφαιρα του χώρου συμπληρώνει την εμπειρία. Το Μεζεδοπωλείο της Αργυρώς φιλοξενείται σε ένα κτίριο που χρονολογείται από τις αρχές του 20ου αιώνα, τότε που λειτουργούσε ως Ζυθεστιατόριον Ο Κόκκινος Κρίνος και Παντοπωλείον Ιωάννου Π. Αλεβίζου.

@randefood Κιομως είναι αλήθεια αυτές οι τιμές που βλέπετε. Ούτε εμείς το πιστεύαμε αλλά στην μονοήμερη εξόρμηση μας στην Χαλκίδα πετύχαμε αυτό το διαμαντάκι. Το μεζεδοπωλείο της Αργυρώς είναι γνωστό στέκι των ντόπιων αλλά και για όσους το γνωρίσουν αφορμή για εκδρομούλα. Οι τιμές του, αλλά και τα πιάτα θυμίζουν άλλες εποχές και όλο το μαγαζί έχει κρατήσει μια παραδοσιακή προσέγγιση και ομορφιά. Το αγαπημένο μας πιάτο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το Κορδελιό στην λαδόκολλα (καραμελωμένη πανσέτα) και το μπιφτέκι το γεμιστό με φέτα και ντομάτα. Ισως από τα πιο ωραία μέρη που έχουμε ανακαλύψει ως τώρα. Το συστήνουμε ανεπιφύλακτα σε συνδιασμο με επίσκεψη στην όμορφη Χαλκίδα! 🍽️ randefood dinner xalkida wheretoeat athens ♬ πρωτότυπος ήχος – KLODIANNA

Πέτρινοι τοίχοι με πολλά χρόνια ιστορίας ήρθαν να δέσουν αρμονικά με τους παραδοσιακούς ελληνικούς μεζέδες που ετοιμάζει ο μάγειρας και ιδιοκτήτης του. Ζεστό, παρεΐστικο και χωρίς επιτήδευση, το μαγαζί θυμίζει περισσότερο οικογενειακό τραπέζι παρά τυπικό εστιατόριο, κάτι που ενισχύει το αίσθημα φιλοξενίας και οικειότητας.

Όσο για τις τιμές; Ξεκινούν από 1 ευρώ για αναψυκτικά take away, ενώ οι μεζέδες ξεκινούν μόλις από 3,50 ευρώ.

Στο Μεζεδοπωλείο της Αργυρώς θα βρεις τζατζίκι με 2,00 €, τυροκαυτερή με 2,50 €, κολοκυθοκεφτέδες με 2,60 €, καθώς και σαλάτες όπως η Ντάκος Κρητικός 2,50 € και η Χωριάτικη 3,50 €. Η ποικιλία καλύπτει κάθε γούστο, από απλές μερίδες μέχρι πιο σύνθετα πιάτα, όπως η σαλάτα της Αργυρώς 4,00 € με κοτόπουλο, μπέικον και φρέσκα λαχανικά.

Οι μεζέδες του μαγαζιού συνδυάζουν την ελληνική παράδοση με τη φρεσκάδα των υλικών. Από μπριζόλα χοιρινή 4,00 € και παϊδάκι κοτόπουλο 4,00 € έως το ιδιαίτερο Άγγιγμα του Μίδα 5,80 €, η ποικιλία και η γεύση συναρπάζουν. Τα αναψυκτικά take away κοστίζουν μόλις 1 ευρώ, ενώ οι τιμές των μπύρων ξεκινούν από 1,50 ευρώ. Το κρασί προσφέρεται σε 1/2 λίτρο 3,50 € και σε 1 λίτρο 6,00 €, ενώ τα τσίπουρα και ούζα κυμαίνονται από 1,90 € έως 7,50 € ανάλογα με την ποσότητα.

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια επηρεάζει την καθημερινότητα, το Μεζεδοπωλείο της Αργυρώς αποδεικνύει ότι υπάρχει ακόμη χώρος για επιχειρήσεις που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτές τιμές. Και ίσως αυτό να είναι τελικά το «μυστικό» της επιτυχίας του: ένα απλό, αυθεντικό μοντέλο που συνεχίζει να κερδίζει τον κόσμο, πιάτο με το πιάτο.

Info

Διεύθυνση: Αρεθούσης 119, Χαλκίδα 341 00

Τηλέφωνο: 2221086878