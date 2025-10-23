Γεώργιος Χαλκιαδάκης: Ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης στους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο

Ο καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης του Πολυτεχνείου Κρήτης συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, κατακτώντας μια ξεχωριστή διεθνή διάκριση που επιβεβαιώνει την αριστεία του.

Στην παγκόσμια ελίτ της τεχνητής νοημοσύνης

Ο κ. Χαλκιαδάκης, καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατατάσσεται στο κορυφαίο 0,27% των επιστημόνων παγκοσμίως στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση του αξιόπιστου συστήματος ScholarGPS.

Η λίστα περιλαμβάνει 268.084 ερευνητές από όλο τον κόσμο, γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο του ανταγωνισμού και τη σπουδαιότητα της θέσης που κατέλαβε ο Έλληνας καθηγητής.

Μια πορεία επιστημονικής συνέπειας και διεθνούς αναγνώρισης

Καταγόμενος από τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, ο κ. Χαλκιαδάκης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στη σταθερά υψηλού επιπέδου ερευνητική του δραστηριότητα, την επιστημονική του επιρροή και τη διεθνή εμβέλεια του έργου του. Το ερευνητικό του αποτύπωμα ενισχύεται μέσα από πλήθος δημοσιεύσεων, διεθνών συνεργασιών και επιστημονικών βραβεύσεων.

Τι είναι το ScholarGPS

Το ScholarGPS είναι ένα από τα πλέον έγκυρα εργαλεία παγκόσμιας κλίμακας για την αξιολόγηση της ερευνητικής δράσης επιστημόνων και πανεπιστημιακών. Κάθε χρόνο δημοσιεύει λίστες με όσους ξεχωρίζουν για τη συνεισφορά τους στην επιστημονική κοινότητα, βασισμένο σε αντικειμενικά δεδομένα και διεθνή κριτήρια ποιότητας.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συνεχίζει να ξεχωρίζει

Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί απλώς προσωπική επιτυχία του καθηγητή, αλλά ενισχύει συνολικά το κύρος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το Ίδρυμα διαγράφει τα τελευταία χρόνια μια διαρκώς ανοδική πορεία σε διεθνές επίπεδο, τόσο σε συνολικές κατατάξεις όσο και μέσα από τη διάκριση μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ).

