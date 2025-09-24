Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Αν γινόμουν πρωθυπουργός, η μόρφωση θα ήταν ελεύθερη για όλους, για όλα τα παιδιά»

Λίγο πριν την επιστροφή του στις ΗΠΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε συνέντευξη στο Sport24 και στον Χάρη Σταύρου, όπου μίλησε εφ’ όλης της ύλης. Από την υπερήφανη διάκριση της Εθνικής στο Eurobasket 2025, μέχρι τις εμπειρίες του στο NBA, τα πρώτα βήματα στην Ελλάδα και τη σχέση με τα αδέλφια του.

Στην ερώτηση σχετικά με το τι θα έκανε αν γινόταν πρωθυπουργός, ο Γιάννης έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση: «Η μόρφωση θα ήταν ελεύθερη για όλους, για όλα τα παιδιά».

Ο Greek Freak μοιράστηκε προσωπικό βίωμα από τα μαθητικά του χρόνια: «Στην Β’ Γυμνασίου είχα μείνει στην Ιστορία και θα ξαναέδινα τον Σεπτέμβρη. Ρώτησα το φροντιστήριο απέναντι από το σχολείο πόσο κοστίζουν τα μαθήματα για να με προετοιμάσουν και μου είπαν 75 ευρώ. Δούλευα τότε μαζί με τη μάνα μου, 13 χρονών, για να μαζέψω τα λεφτά. Έγραψα 19 και πέρασα. Εκεί κατάλαβα ότι αν είχα την ευχέρεια που είχαν όλα τα παιδιά και δεν δούλευα στον δρόμο, θα μπορούσα να είχα μια καλύτερη ευκαιρία».

Στη συνέχεια τόνισε τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς: «Ντάξει, εγώ έπαιξα μπάσκετ, αλλά άλλοι από τη γειτονιά μου μου στέλνουν μηνύματα να τους βοηθήσω. Τώρα τους βοηθάω με το ίδρυμά μου».