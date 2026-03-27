Γιατί οι στοργικοί γονείς καταλήγουν μόνοι τους στα γεράματά τους

Πολλές γυναίκες αναρωτιούνται, όταν κοιτούν τους δικούς τους γονείς ή σκέφτονται το μέλλον: Πώς γίνεται μια αληθινή αγάπη, μερικές φορές, να οδηγεί σε απόσταση;

Γιατί κάποιοι γονείς, παρότι αγαπούν βαθιά τα παιδιά τους, καταλήγουν να νιώθουν μόνοι; Αυτό το ερώτημα μπερδεύει και πονάει. Κι όμως, η εξήγηση είναι συχνά πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.

Όταν η αγάπη γίνεται υπερβολική

Σε πολλές οικογένειες όλα ξεκινούν με καλές προθέσεις. Οι γονείς θέλουν να προστατεύσουν, να συμβουλέψουν, να προλάβουν κάθε δυσκολία. Όμως, όταν το παιδί μεγαλώνει, αυτή η συνεχής φροντίδα μπορεί να αρχίσει να το πιέζει.

Λίγες παρατηρήσεις παραπάνω, μια παρουσία που δεν αφήνει χώρο, η ανάγκη του γονιού να νιώθει πάντα απαραίτητος. Σιγά σιγά, χωρίς φωνές ή καβγάδες, η σχέση αρχίζει να απομακρύνεται.

Κάποια στιγμή, πολλοί συνειδητοποιούν ότι αυτό που γινόταν από αγάπη, βιώνεται πλέον ως έλλειψη ελευθερίας. Και τότε η απόσταση έρχεται αθόρυβα.

Η ανάγκη να σταθούν μόνοι τους

Για να χτίσει κάποιος τη ζωή του, χρειάζεται χώρο. Χρειάζεται να πάρει τις δικές του αποφάσεις, να κάνει λάθη, να προχωρήσει με τον δικό του ρυθμό.

Όταν ένας γονιός δυσκολεύεται να αφήσει αυτόν τον χώρο, το παιδί νιώθει πίεση, ακόμα κι αν δεν λέγεται τίποτα. Με τον καιρό, αυτή η πίεση γίνεται βάρος και το βάρος γίνεται απόσταση.

Ο ψυχολόγος Φριτς Περλς το έθεσε απλά: Τα παιδιά δεν σταματούν να αγαπούν τους γονείς τους. Απλώς απομακρύνονται όταν δεν αντέχουν άλλο κάποιες συμπεριφορές.

Όταν ο χρόνος περνά και όλα αλλάζουν

Δεν είναι εύκολο για έναν ενήλικα να βλέπει τους γονείς του να μεγαλώνουν. Οι ρόλοι αλλάζουν, οι ισορροπίες μετακινούνται και αυτό φέρνει έντονα συναισθήματα.

Πολλοί, για να μη νιώσουν αυτή τη δυσκολία, ρίχνονται στην καθημερινότητα: δουλειά, υποχρεώσεις, οικογένεια. Όχι επειδή δεν νοιάζονται, αλλά επειδή τους είναι συναισθηματικά δύσκολο.

Οι γονείς συχνά το παρεξηγούν αυτό και νομίζουν ότι τα παιδιά τους αδιαφορούν, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθούν απλώς να προστατεύσουν τον εαυτό τους.

Μικρά πράγματα που δημιουργούν απόσταση

Χωρίς να το καταλαβαίνουν, κάποιες συμπεριφορές μπορεί να πληγώνουν:

• βοήθεια που μοιάζει με υποχρέωση,

• έλλειψη ορίων,

• συνεχείς συγκρίσεις,

• προσδοκίες που δεν λέγονται αλλά υπάρχουν.

Δεν είναι μεγάλα λάθη. Είναι μικρά, καθημερινά πράγματα που με τον καιρό κουράζουν.

Η αγάπη συχνά επιστρέφει αργότερα

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Φριτς Περλς, με τα χρόνια πολλά παιδιά καταλαβαίνουν πόσο σημαντικοί ήταν οι γονείς τους. Συνήθως αυτό συμβαίνει γύρω στη μέση ηλικία. Τότε η σχέση μπορεί να ξαναγίνει πιο ζεστή και πιο ήρεμη.

Για να συμβεί αυτό, χρειάζεται χώρος, κατανόηση και λιγότερα παράπονα για το παρελθόν.

Πώς μπορεί να έρθει ξανά η κοντινή σχέση

Μερικά απλά πράγματα κάνουν μεγάλη διαφορά:

• να αποδέχονται τις επιλογές των παιδιών τους,

• να ακούν περισσότερο και να συμβουλεύουν λιγότερο,

• να δείχνουν αγάπη χωρίς όρους,

• να χαίρονται τις στιγμές όπως έρχονται.

Γιατί τελικά, οι σχέσεις χτίζονται στις μικρές στιγμές: σε έναν καφέ μαζί, σε μια κουβέντα, σε ένα γέλιο.

Ίσως το μυστικό για να μη χαθεί ποτέ η σχέση με τα παιδιά να είναι απλό: Να τους δοθεί ο χώρος που χρειάζονται, ώστε να θέλουν από μόνοι τους να είναι κοντά.

