Γλυκερία για τη συναυλία στο Ισραήλ: «Δεν είναι γενοκτόνος λαός, προστατεύουν τον εαυτό τους και το κράτος τους»

Η Γλυκερία έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για πρώτη φορά για τα όσα έγιναν μετά την απόφασή της να δώσει συναυλία στο Ισραήλ, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ο πόλεμος στη Γάζα αλλά και τα γεγονότα που ακολούθησαν. Η γνωστή τραγουδίστρια βρέθηκε στο στόχαστρο άδικα, όπως δήλωσε.

Το πρωί της Δευτέρας (15.09.2025) η Γλυκερία πέρασε το κατώφλι της εκπομπής «Το Πρωινό» και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με το Ισραήλ, εξηγώντας τον λόγο που επιμένει να πηγαίνει στην εν λόγω χώρα για εμφανίσεις.

«Δεν κατάλαβα γιατί έγινε ειδικά με εμένα όλο αυτό. Κατανοώ μέχρι σε ένα σημείο την αντίδραση κάποιων. Υπήρξαν πολλές παραινέσεις για να πάρω θέση για αυτό το θέμα. Εγώ δεν ήθελα, γιατί το Ισραήλ είναι μια χώρα που πηγαίνω 35 χρόνια. Έχω κάνει εκεί πολλούς φίλους, ανθρώπους που με αγαπάνε και τους αγαπώ. Πιστεύω ότι σε αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα, που είναι ένας πόλεμος, ποτέ δεν είμαι μαζί με τον πόλεμο, είμαι εναντίον του πολέμου, αλλά έχει πολλές πλευρές. Υπάρχει πόλεμος, υπάρχει τρομοκρατία. Όλοι έχουν κάτι να πουν για αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία. Υπάρχουν αριστεροί που βγαίνουν σε δηλώσεις κάθε μέρα στο Ισραήλ και είναι εναντίον του πολέμου.

Εγώ δεν μπορώ να πω ομαδικά ότι είναι ένας γενοκτόνος λαός. Είναι ένας λαός που περιβάλλεται από άλλους λαούς, που ίσως να μην έχουν τα καλύτερα αισθήματα για αυτούς και νομίζω ότι αυτό που κάνουν είναι για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το κράτος τους. Ένας πόλεμος είναι πάντα κάτι πολύ άσχημο. Πραγματικά, εύχομαι να βρεθεί μία λύση και να σταματήσει γιατί πραγματικά δεν είναι καλό για καμία πλευρά», δήλωσε χαρακτηριστικά η γνωστή τραγουδίστρια.

Γλυκερία: «Εγώ δεν είμαι πολεμικός αναλυτής»

Τότε ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε στη δημοφιλή τραγουδίστρια ότι υπάρχει μία διεθνής τάση να αποκλειστεί το Ισραήλ από τα καλλιτεχνικά πράγματα και τη ρώτησε αν κατάλαβε ότι η απόφασή της θα προκαλέσει αντιδράσεις στη χώρα μας.

«Εγώ δεν είμαι πολεμικός αναλυτής, ούτε είμαι κυβέρνηση, ούτε είμαι κράτος, είμαι απλώς μια τραγουδίστρια. Εγώ έζησα τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, ήμουν εκεί και ήταν τραγικά αυτά τα γεγονότα», τόνισε.

«Γνωρίζω πολλά πράγματα για το μποϊκοτάζ που έγινε, δε θα σας τα πω όμως. Ο καθένας μπορεί να βρει ποιος ευθύνεται. Εμένα δε με άγγιξε βαθιά, ακυρώθηκαν κάποιες συναυλίες στις οποίες συμμετείχα, καμία προσωπική δική μου συναυλία δεν ακυρώθηκε. Πήραν στους διοργανωτές και τους είπαν να μην πραγματοποιηθεί η συναυλία επειδή τραγουδάει η Γλυκερία»,

«Φανερά δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με τη Γλυκερία, αλλά οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν στάθηκαν ιδιαίτερα υποστηρικτικά. Εκτός από τον φίλο μου τον Μπάμπη Τσέρκο που υποστήριξε τον άνθρωπο Γλυκερία γιατί ξέρει ποια είμαι. Βρίσκω πολύ άδικο αυτό που έγινε, δεν υπήρχε λόγος για όλη αυτή την ανθρωποφαγία εναντίον μου. Μέσα μου βαθιά, επειδή κατανοώ τους ανθρώπους, τους έχει συγχωρήσει. Κατανοώ ότι ο καθένας έχει μία πολιτική γραμμή και την ακολουθεί φανατικά. Ήταν υποκινούμενο», ξεκαθάρισε στη συνέχεια για τον «πόλεμο» που δέχτηκε, τονίζοντας ότι εκείνη δεν εμπλέκεται με ζητήματα που αφορούν την πολιτική.

Γλυκερία: «Προσπάθησα να ακυρώσω τη συναυλία στο Ισραήλ»

«Ήταν μια ανειλημμένη υποχρέωση αυτή, δεν δέχτηκαν την ακύρωση, η οποία συναυλία δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Προσπάθησα να την ακυρώσω, πριν μου υποδείξουν ότι πρέπει να το κάνω εγώ το ζήτησα αυτό, αλλά μου είπαν ότι δε γίνεται κι όταν ήμουν εκεί ξέσπασε ο κανονικός πόλεμος. Κι όπως όλοι οι άνθρωποι έτρεχα κι εγώ στα καταφύγια, κι έζησα κι εγώ τη φρίκη του πολέμου», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Αν τα πράγματα βρουν τη θέση που τους αρμόζει, αν γίνει γίνει ειρήνη. Με προϋποθέσεις, θα ξανατραγουδήσω στο Ισραήλ. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, αν είχα την επιλογή, δε θα πήγαινα. Αλλά δεν είχα περιθώριο επιλογής εκείνη τη φορά»,, παραδέχτηκε ακόμα η Γλυκερία.

Επίσης, η ερμηνεύτρια τόνισε ότι όταν επέστρεψε κανείς συνάδελφός της δεν την προσέγγισε για να της μιλήσει για το ζήτημα, τονίζοντας ότι: Η πλειοψηφία των ανθρώπων με στηρίζει, είναι κοντά μου».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συναυλίες που έδωσε στη χώρα μας το καλοκαίρι πήγαν καλά, ενώ υπήρξαν και κάποιες προσπάθειες ώστε να μποϊκάρουν κάποιοι τις εμφανίσεις της.

«Δεν αισθάνομαι ότι είμαι φιλοπόλεμος άνθρωπος. Είμαι υπέρ της ειρήνης και μέσα από τα τραγούδια μου προσπαθούσα πάντα να ενώσω τους ανθρώπους», υπογράμμισε ακόμα, ενώ η στάση της σχετικά με την απόφασή της να τραγουδήσει στο Ισραήλ παραμένει η ίδια.

Τέλος, η Γλυκερία αναφέρθηκε στον γάμο της, τονίζοντας ότι έχει μία σχέση με διακυμάνσεις με τον σύζυγό της.

