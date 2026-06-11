Γνωστός επιχειρηματίας ανοίγει μαγειρείο στη Θεσσαλονίκη που θα προσφέρει δωρεάν φαγητό σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη

Σε μια εποχή όπου οι ιστορίες αλληλεγγύης γίνονται ολοένα και πιο πολύτιμες, ο επιχειρηματίας Στέφανος Σαράτσης, γνωστός από τα εστιατόρια «Στα Καλά Καθούμενα», ετοιμάζεται να κάνει πραγματικότητα ένα όνειρο που γεννήθηκε πριν από τρεις δεκαετίες μέσα από μια απλή, καθημερινή πράξη αγάπης του πατέρα του. Στη γειτονιά της Πολίχνης, εκεί όπου μεγάλωσε, δημιουργεί ένα νέο μαγειρείο με κοινωνικό χαρακτήρα, όπου άνθρωποι που έχουν ανάγκη θα μπορούν να τρώνε δωρεάν.

Η ιδέα δεν προέκυψε ξαφνικά. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου 30 χρόνια. Κάθε πρωί ο πατέρας του περνούσε από το κατάστημα της οικογένειας στην Πολίχνη και συγκέντρωνε ό,τι φαγητό είχε περισσέψει από την προηγούμενη ημέρα. Στη συνέχεια το χώριζε προσεκτικά σε δεκαπέντε ίσες σακούλες και το μοίραζε σε ισάριθμες οικογένειες που γνώριζε ότι αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Μια σιωπηλή πράξη προσφοράς που επαναλαμβανόταν καθημερινά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αυτή η πρωτοβουλία συνεχίστηκε αδιάκοπα για δεκαετίες, μέχρι την περασμένη χρονιά, όταν ο πατέρας του χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση καρδιάς. Παρότι η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, δεν ήταν πλέον σε θέση να συνεχίσει την απαιτητική αυτή καθημερινή αποστολή. Τότε γεννήθηκε η σκέψη να βρεθεί ένας νέος τρόπος ώστε το έργο προσφοράς να μη σταματήσει ποτέ.

Έτσι δημιουργείται τώρα ο νέος χώρος στη Θεσσαλονίκη, ένα μαγειρείο που θα συνεχίσει την παράδοση των τελευταίων τριάντα χρόνων, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Οι δεκαπέντε οικογένειες που βοηθούσε ο πατέρας του αποτελούν τη βάση αυτής της προσπάθειας, ωστόσο ο στόχος είναι να εξυπηρετηθούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ένα ζεστό γεύμα.

@stefanos.saratsis Σήμερα μέσα στην προετοιμασία για να ανοίξει η Πάρος,κάναμε ένα όμορφο διάλειμμα και ήρθαμε Θεσσαλονίκη να εξοπλίσουμε με ολοκαίνουργια μηχανήματα το μαγειρείο που ετοιμάζουμε στην γειτονιά που μεγαλώσαμε. Όλα έχουν πάρει τον δρόμο τους!!!! ♬ πρωτότυπος ήχος – Stefanos.Saratsis

Η κοινωνική προσφορά δεν είναι κάτι καινούργιο για τον Στέφανο Σαράτση. Τα προηγούμενα χρόνια έχει αναλάβει πολλές δράσεις αλληλεγγύης, προσφέροντας καθημερινά φαγητό σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε ανάγκη, ενώ κατά περιόδους το εστιατόριό του άνοιγε αποκλειστικά για να σερβίρει δωρεάν γεύματα σε οικογένειες που δεν μπορούσαν να καλύψουν ακόμη και βασικές ανάγκες.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία φαίνεται να αποτελεί το αποκορύφωμα μιας ολόκληρης φιλοσοφίας ζωής. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη κατάστημα εστίασης, αλλά για έναν χώρο που φιλοδοξεί να μετατρέψει την αλληλεγγύη σε καθημερινή πράξη.

Ο ίδιος ο Στέφανος Σαράτσης περιγράφει το εγχείρημα με λόγια που αποτυπώνουν τη συγκίνησή του: «Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και μάλλον είναι ό,τι πιο σπουδαίο έχουμε καταφέρει εγώ, η οικογένειά μου και οι φίλοι μου μέχρι τώρα».

Σε μια κοινωνία όπου συχνά κυριαρχούν οι ειδήσεις της κρίσης και της δυσκολίας, η ιστορία αυτή υπενθυμίζει πως οι μεγαλύτερες αλλαγές ξεκινούν πολλές φορές από μικρές πράξεις καλοσύνης. Από δεκαπέντε σακούλες φαγητού που γέμιζαν καθημερινά το πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, γεννιέται σήμερα ένα ολόκληρο μαγειρείο προσφοράς, έτοιμο να συνεχίσει μια παράδοση αγάπης που κρατά ήδη τριάντα χρόνια.