Γνωστό λουκουματζίδικο στην Θεσσαλονίκη κερνάει δωρεάν λουκουμάδες σε όλους

Το αγαπημένο λουκουματζίδικο του κέντρου της Θεσσαλονίκης, Λούκου Λούκου, συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας και διοργανώνει ένα μεγάλο πάρτυ για να το γιορτάσει. Όλοι όσοι δώσουν το «παρών» σε αυτό το πάρτυ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν τους νοστιμότατους λουκουμάδες του Λούκου Λούκου.

Το πάρτυ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου, στις 20:00, μπροστά από το κατάστημα, στην οδό Φιλίππου 105, απέναντι από το μνημείο Ροτόντα.

«Πριν από έναν χρόνο, πήρα στα χέρια μου αυτό το μικρό αλλά πολύτιμο μαγαζί. Με δουλειά, όραμα και απόλυτη αφοσίωση, κατάφερα να το εξελίξω, να το ανανεώσω και να το οδηγήσω σε ένα νέο επίπεδο με ανώτερη ποιότητα, νέα ενέργεια και μια διαφορετική φιλοσοφία που χτίζεται βήμα-βήμα.

Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, χάρη στη δουλειά, την αφοσίωση και το όραμά μου, το Λούκου Λούκου κατάφερε να βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία καταστήματα σε Wolt, efood και BOX, με υψηλές βαθμολογίες και σταθερή αναγνώριση για την ποιότητα που προσφέρουμε καθημερινά» αναφέρει στην πρόσκληση ο νέος ιδιοκτήτης του Λούκου Λούκου.

Info:

Λούκου Λούκου

Φιλίππου 105

2315528884

loukouloukou_skg

