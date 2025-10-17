Δάκρυσε στις ειδήσεις ο Άκης Παυλόπουλος για τον 11χρονο γιο του που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Τη συγκίνησή του εξέφρασε ο Άκης Παυλόπουλος για τον 11χρονο γιο του, Λάμπη. Ο νεαρός κατάφερε μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση, με τον πατέρα του να μιλάει για εκείνον με υπερηφάνεια στην τηλεοπτική εκπομπή που παρουσιάζει.

Στον αέρα της εκπομπής «Σήμερα» προβλήθηκε ένα απόσπασμα από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου, όπου ο γιος του κατάφερε με μία προσπάθεια να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο.

Εμφανώς συγκινημένος,δήλωσε: «Πρέπει να πούμε ότι πήρε το χρυσό μαζί με έναν φίλο του από τον Άγιο Στέφανο, δύο Ελληνόπουλα που ξεκίνησαν από τον Άγιο Στέφανο και πήραν το χρυσό στην Κίνα μετά τους πανευρωπαϊκούς».

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γούσου Κουνγκ Φου βρίσκεται στο Εμεϊσάν της Κίνας για το 10ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Kung Fu, τη μεγαλύτερη και πιο απαιτητική διοργάνωση του κόσμου. Συνολικά 62 αθλητές, προπονητές και παράγοντες τιμούν τη χώρα και ο Λάμπης Παυλόπουλος κατάφερε να κατακτήσει μετάλλιο την πρώτη ημέρα της παρουσίας της ελληνικής αποστολής στη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης η ελληνική αποστολή κατέκτησε δύο χρυσά, ένα ασημένιο και δύο πέμπτες θέσεις σε δύσκολες και πολυπληθείς κατηγορίες.

