Δήμητρα Κατσαφάδου: «Τάμα μου είναι να τα δώσω όλα για τον κόσμο και θα το δείτε, δεσμεύομαι δημόσια»

«Και στον άσσο να μείνω, εγώ θα τα ξανακάνω με την αγάπη του κόσμου», δήλωσε ακόμα η Δήμητρα Κατσαφάδου

«Το Μαράκι που κρύβω μέσα μου θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία της οικογένειας, αν με αξιώσει ο Θεός», εξομολογήθηκε η Δήμητρα Κατσαφαδού σε πρόσφατη συνέντευξή της, κάνοντας αναφορά στο δεύτερο όνομά της.

Η γνωστή επιχειρηματίας παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno», με αφορμή την ομιλία της στην εκδήλωση του Ερυθρού Σταυρού «Γυναίκες που εμπνέουν και διαμορφώνουν το σήμερα και το αύριο». Τα όσα είπε η Δήμητρα Κατσαφάδου προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026).

Η εκδήλωση είχε ως στόχο να τιμήσει τη δύναμη και την προσφορά της σύγχρονης γυναίκας, καθώς και να αναδείξει τη διαχρονική συμβολή των εθελοντριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίες από το 1877 μέχρι σήμερα παραμένουν σταθερά στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής προσφοράς.

«Νιώθω περήφανη. Νιώθω “μικρή” σε όλα αυτά, με όλους αυτούς, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, νιώθω ένα “ευχαριστώ” το οποίο είναι πολύ μικρό γιατί εγώ δεν είχα να φάω. Το ξέρουν όλοι. Τελευταία στα πανεπιστήμια μου λέει είσαι και αποτελείς case study. Το νιώθω, το ευχαριστώ, το αντιλαμβάνομαι, αλλά παραμένω η Δημητρούλα της καρδιάς τους. Τώρα δεν έχουν σημασία οι δωρεές στα νοσοκομεία που φτιάχνουμε.

Είναι ένα μεγάλο μεγαλόπνοο σχέδιο στην Αλεξάνδρας. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που πρέπει να δώσουμε, αλλά μπορώ να τα δώσω όλα για αυτόν τον κόσμο που με πίστεψε τότε. Και στον άσσο να μείνω, εγώ θα τα ξανακάνω με την αγάπη του κόσμου. Τάμα μου είναι να τα δώσω όλα και θα το δείτε και δεσμεύομαι δημόσια. Αυτά δεν είναι τίποτα τώρα. Σημασία είχε όταν είχα 20 ευρώ στην τσέπη που τα έδινα στον οδοκαθαριστή στον δρόμo

Λέγομαι Δήμητρα Μαρία Κατσαφάδου, έχω και το όνομα της γιαγιάς της Μαρίας, όπου θα ονομαστεί και το Νοσοκομείο στην Αλεξάνδρας, Δήμητρα Μαρία Κατσαφάδου. Η Δήμητρα έχει πετύχει και έχει καταφέρει τα πάντα. Το Μαράκι όμως που κρύβω μέσα μου θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία της οικογένειας, αν με αξιώσει ο Θεός», είπε η Δήμητρα Κατσαφάδου.