Δήμος στην Θεσσαλονίκη έστειλε τον λογαριασμό των βανδαλισμών σε σχολεία στους γονείς των μαθητών που τους προκάλεσαν

Σημαντικές διαστάσεις φαίνεται πως είχε πάρει η υπόθεση των βανδαλισμών σε σχολικές υποδομές στον Δήμο Θέρμης, καθώς το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε δύο σχολεία της περιοχής άγγιξε τις 7.000 ευρώ. Τα περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη χρονιά, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της προστασίας των σχολικών χώρων.

Ύστερα από μεθοδική και επισταμένη έρευνα, οι αστυνομικοί του Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης κατάφεραν να εντοπίσουν τους υπαίτιους, οι οποίοι φέρονται να είναι συνολικά εννέα άτομα. Η έρευνα οδήγησε στη διαλεύκανση των δύο υποθέσεων, με τις σχετικές δικογραφίες να έχουν ήδη αποσταλεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τα περαιτέρω.

Οι περισσότερες ζημιές, ύψους 4.400 ευρώ, προκλήθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στο 7ο νηπιαγωγείο Θέρμης το οποίο στεγάζεται στο Τριάδι. Οι δράστες ήταν τέσσερις, όλοι τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τους οποίους κατέγραψαν οι κάμερες που υπάρχουν στο σχολείο.

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν και οι πέντε οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές, ύψους 2.500 ευρώ, στο νηπιαγωγείο Σουρωτής, το φθινόπωρο του 2025, οι οποίοι επίσης εντοπίστηκαν από τις κάμερες.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν περιλάμβαναν φθορές σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των νηπιαγωγείων, επιβαρύνοντας οικονομικά τον δήμο και, κατ’ επέκταση, την τοπική κοινωνία. Το ποσό των περίπου 7.000 ευρώ κρίθηκε απαραίτητο για την πλήρη αποκατάσταση των χώρων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία των σχολείων.

Καθοριστική υπήρξε η παρέμβαση του αρμόδιου αντιδημάρχου Παιδείας, Στέλιου Αποστόλου, ο οποίος προχώρησε σε συνάντηση με τους γονείς των εννέα παιδιών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τους ζητήθηκε να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος των ζημιών, διαφορετικά ο δήμος θα ήταν υποχρεωμένος να προχωρήσει στην άσκηση ένδικων μέσων για την είσπραξη του ποσού. Οι γονείς αποδέχθηκαν την πρόταση και ήδη κατέβαλαν στο ταμείο του δήμου το σύνολο των περίπου 7.000 ευρώ.

Ο ίδιος ο αντιδήμαρχος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το περιστατικό, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην παιδαγωγική διάσταση της υπόθεσης. «Μας στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι μαθητές προβαίνουν σε καταστροφές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των σχολείων μας. Είναι σα να καταστρέφουν το σπίτι τους γιατί το σχολείο είναι για τους μαθητές το δεύτερο σπίτι τους. Εμείς ως Δήμος, φροντίσαμε και ήρθαμε σε επαφή με τους γονείς αυτών των παιδιών, κατ’ αρχάς για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους, για να δούμε τι είναι εκείνο που ωθεί τα παιδιά σε αυτές τις πράξεις. Συγχρόνως, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να απαιτήσουμε την κάλυψη των ζημιών από τις οικογένειες των παιδιών, όπως και έγινε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Στέλιος Αποστόλου υπογράμμισε ότι ο Δήμος Θέρμης έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε δράσεις πρόληψης και διαχείρισης συγκρούσεων εντός της σχολικής κοινότητας. Όπως σημείωσε, «ο Δήμος Θέρμης έχει καθιερώσει στα σχολεία λειτουργίες διαμεσολάβησης, με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών και των γονέων, προκειμένου οι όποιες διαφορές και οι δυσκολίες στις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας να επιλύονται εγκαίρως και με τον καλύτερο τρόπο. Χάρη σε αυτές τις λειτουργίες τα περιστατικά βίαιων συμπεριφορών έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στα σχολεία μας. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ώστε το σχολικό και παιδαγωγικό περιβάλλον να γίνει ακόμη καλύτερο».

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναδεικνύει τόσο την ανάγκη λογοδοσίας για πράξεις που επιβαρύνουν τη δημόσια περιουσία όσο και τη σημασία της πρόληψης μέσα από την εκπαίδευση και τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου. Μέσα από την άμεση κινητοποίηση των αρχών και την ανταπόκριση των γονέων, δόθηκε μια λύση που συνδυάζει την αποκατάσταση της ζημιάς με ένα σαφές μήνυμα ευθύνης προς όλους.