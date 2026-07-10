«Δεν έκανα κάτι σπουδαίο»: Μάθημα ανθρωπιάς από τον Δήμαρχο Μάνδρας. Δώρισε όλους τους μισθούς του 2025 στο Θριάσιο Νοσοκομείο

Μια σπουδαία πράξη προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας πραγματοποίησε ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος, ο οποίος αποφάσισε να δωρίσει το σύνολο των αποδοχών του για το 2025 στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», προκειμένου να ενισχύσει τον εξοπλισμό της Καρδιολογικής Κλινικής.

Η δωρεά, συνολικού ύψους 11.500 ευρώ, θα αξιοποιηθεί για την προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του νοσοκομείου στην αντιμετώπιση σοβαρών καρδιολογικών περιστατικών, προσφέροντας καλύτερη φροντίδα σε χιλιάδες ασθενείς από τη Δυτική Αττική.

Η πρωτοβουλία του δημάρχου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς δεν πρόκειται απλώς για μια οικονομική δωρεά, αλλά για την προσφορά ολόκληρου του μισθού του για έναν χρόνο, μετατρέποντας την αμοιβή του από την αυτοδιοικητική του θέση σε μια ουσιαστική επένδυση για τη δημόσια υγεία.

Η απόφαση αυτή δεν είναι άσχετη με την επαγγελματική του πορεία. Ο Αρμόδιος Δρίκος είναι διακεκριμένος επεμβατικός καρδιολόγος και για πολλά χρόνια υπηρέτησε στο Αιμοδυναμικό Τμήμα του Θριασίου Νοσοκομείου. Έχοντας βιώσει από κοντά τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αλλά και τις ανάγκες για σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, επέλεξε να στηρίξει έμπρακτα το νοσοκομείο στο οποίο εργάστηκε.

Όπως επισημαίνεται, το νέο καρδιολογικό μηχάνημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πραγματοποίηση επεμβάσεων υψηλής ακρίβειας. Θα χρησιμοποιείται σε αγγειοπλαστικές με μπαλονάκια, τοποθετήσεις στεντ, καθώς και σε εμφυτεύσεις βηματοδοτών και απινιδωτών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η χρήση του αναμένεται να αυξήσει τα ποσοστά επιτυχίας των επεμβάσεων, να μειώσει τον κίνδυνο επιπλοκών και να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο στους ασθενείς όσο και στο ιατρικό προσωπικό κατά τη διάρκεια των απαιτητικών καρδιολογικών πράξεων.

Μιλώντας στην «Πρωινή Ζώνη» ο κ. Δρίκος ανέφερε για την πρωτοβουλία του:

«Από την πρώτη στιγμή της εκλογής μου στο αξίωμα του Δημάρχου, με την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου, είχα δηλώσει ότι δεν θα λαμβάνω την αντιμισθία του Δημάρχου. Το ίδιο έπραξα και το 2024, διαθέτοντας το σύνολο της αντιμισθίας μου σε οικογένειες που είχαν ανάγκη, καθώς και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. Για το 2025 αποφασίσαμε να διαθέσουμε το σύνολο της αντιμισθίας στο Θριάσιο Νοσοκομείο, προκειμένου να αγοραστεί ένα εξειδικευμένο μηχάνημα που προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια στις καρδιολογικές επεμβάσεις».

«Γνώριζα πολύ καλά αυτή την ανάγκη, καθώς ως επεμβατικός καρδιολόγος υπηρέτησα επί πολλά χρόνια στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Πρόκειται για ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται σε πολλές κορυφαίες κλινικές του εξωτερικού και η προμήθειά του αποτελούσε πάγιο αίτημα της Καρδιολογικής Κλινικής. Αμέσως μετά το σχετικό αίτημα της Διευθύντριας, η οποία επιτελεί εξαιρετικό έργο, αλλά και της ομάδας των συναδέλφων με τους οποίους έχουμε μοιραστεί αμέτρητες εφημερίες και δύσκολες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια, αποφασίσαμε να διαθέσουμε ολόκληρη την αντιμισθία του 2025 για την αγορά του συγκεκριμένου μηχανήματος».

«Το μηχάνημα έχει ήδη παραδοθεί εδώ και τρεις έως τέσσερις εβδομάδες και έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 15 επεμβάσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην παροχή ακόμη πιο ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς», κατέληξε.

Σε μια εποχή όπου οι ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας παραμένουν μεγάλες, η πρωτοβουλία του δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας αναδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς και της προσωπικής ευθύνης. Η απόφασή του να διαθέσει τις αποδοχές του για την ενίσχυση ενός δημόσιου νοσοκομείου αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης, αλλά και μια έμπρακτη αναγνώριση του έργου που επιτελεί καθημερινά το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η κίνηση του Αρμόδιου Δρίκου έχει ήδη αποσπάσει θετικά σχόλια από πολίτες και φορείς, καθώς αποτελεί ένα παράδειγμα δημόσιου λειτουργού που αξιοποιεί τη θέση του όχι μόνο για τη διοίκηση του δήμου, αλλά και για να επιστρέψει στην κοινωνία ένα ουσιαστικό όφελος. Ένα «δώρο ζωής» που αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη περίθαλψη των καρδιοπαθών και να ενισχύσει το έργο του Θριασίου Νοσοκομείου για πολλά χρόνια.