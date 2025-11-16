Δεν είναι ψέμα: Η Αθήνα αναδείχθηκε η καλύτερη πόλη της Ευρώπης χωρίς αυτοκίνητο και αυτοί είναι οι λόγοι

Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας φιλοξενίας Accor, η Αθήνα βαθμολογείται με 99,75/100 όσον αφορά τη δυνατότητα ενός «car-free» ταξιδιού στην πόλη. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε παράγοντες όπως η προσβασιμότητα με τα πόδια, η διαθεσιμότητα και το κόστος των ΜΜΜ, καθώς και η εγγύτητα ανάμεσα στα κύρια τουριστικά σημεία.

Ένα από τα εντυπωσιακά σημεία που επισημαίνεται είναι η ζώνη πεζών γύρω από την Ακρόπολη, με γειτονιές όπως γειτονιές όπως η Πλάκα, το Μοναστηράκι και του Ψυρρή είναι όλες προσβάσιμες με τα πόδια. Επιπλέον, η παραλιακή ζώνη της Αθήνας, σύμφωνα με την ίδια αξιολόγηση, συνδέεται εύκολα με τραμ, ενώ η πρόσβαση στο αεροδρόμιο είναι πολύ εύκολη μέσω του μετρό.

Η Accor υπογραμμίζει ότι η πόλη διαθέτει τέσσερις σημαντικούς σιδηροδρομικούς κόμβους και δίνει στην Αθήνα βαθμολογία 97% για «προσβασιμότητα και άνεση». Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι, για έναν επισκέπτη που θέλει να εξερευνήσει την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά ευνοϊκές.

Σε επίπεδο σύγκρισης πίσω από την Αθήνα βρίσκονται πόλεις όπως το Μόναχο (97,7) και η Λισαβόνα (91,28), γεγονός που αναδεικνύει το πόσο ισχυρή είναι η θέση της Ελλάδας στο νέο μοντέλο αστικού τουρισμού.

Επιπλέον, η πόλη έχει δείξει και πρακτικές δράσεις προς τη βιώσιμη κινητικότητα: τον Σεπτέμβριο του 2025 διοργανώθηκε 24ωρο φεστιβάλ για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, με κλείσιμο οδών και εκδηλώσεις για ποδήλατα, ρόλερ και πεζούς. Πέρσι, πάνω από 15.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αντίστοιχα γεγονότα, υποστηρίζοντας μια «πράσινη» εικόνα της πόλης.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια διακριτή αντίφαση: η ζωή των οδηγών στην Αθήνα — ειδικά σε δρόμους όπως η Κηφισίας — δύσκολα αντιστοιχεί σε μια «car-free πόλη». Η κυκλοφορία των οχημάτων είναι γνωστά προβληματική, και η κίνηση στους δρόμους αυξημένη. Έτσι, η ιδέα μιας Αθήνας χωρίς αυτοκίνητο μάλλον ακούγεται ειρωνική σε όσους καθημερινά βιώνουν το κυκλοφοριακό χάος.

Η ανακήρυξη της Αθήνας ως κορυφαίας πόλης στην Ευρώπη για «διακοπές χωρίς αυτοκίνητο» από την Accor μπορεί να είναι αληθινή με βάση τα κριτήρια που έθεσε η εταιρεία, αλλά δεν παραγράφει την πραγματικότητα της κίνησης στους αθηναϊκούς δρόμους. Και ναι, ίσως κάποιος οδηγός στην Κηφισίας να γελάει γιατί η καθημερινότητά του δεν αντανακλά την εικόνα ενός «car-free παραδείσου».

Οι κορυφαίες πόλεις χωρίς αυτοκίνητο στην Ευρώπη: